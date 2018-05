Cele mai tari bancuri despre personajul Alinuţa. Ce-i spune fetiţa mamei după ce-şi rupe degetul

1. Alinuţa intră la prăvălia de animale de companie şi spune zâmbind:



– Aş dori un iepuraş.



– Oare să fie acesta maro şi catifelat? Sau acesta să fie alb şi pufos?



– Cred că e totuna pentru gusturile pitonului meu!





2. Alinuţa ajunge veselă acasă.



– Ei, cum a fost la gradiniţă? întreabă maică-să.



– Foarte bine! M-am jucat cu colegul de bancă de-a ginecologul şi pacienta…



– Aoleu!, zice mama Alinuţei, albă la faţă, ce ţi-a făcut?



– M-a pus să aştept 30 de minute la uşă, până s-a terminat programul. După aia, a telefonat la Casă de Asigurări, ca să le ceară decontul pentru consultaţie.





3. Alinuţa:



– Tati, pot să mă mai joc cu bunicul?



– Bine dragă, dar e ultima dată când îl dezgrop.





4. Mama a sfătuit-o că atunci când vrea să facă pipi să-i spună bunicului că vrea să meargă afară să fluiere. Şi Alinuţei îi vine să facă pipi.



Îi spune bunicului:



– Bunicule, vreau să ies afară să fluier.



– No, doară, ce-ţi veni? Vrei să te mănânce lupu’?



– Bunicule, eu nu mai pot, eu vreau să fluier.



– No, bine, fluieră în urechea mea că să n-o trezim pe bunica.





5. – Alinuţa, ai văzut vaza roşie?



– Da, am aruncat-o.



– De ce?



– Pentru că avea o gaură mare în ea.





6. Alinuţa lipseşte 3 zile de la şcoală.



Când revine, învăţătoarea o întreabă :



– De ce n-ai venit la scoală?



– A murit mama!



– Cum a murit?



– A bătut un cui în perete şi s-a lovit cu ciocanul peste deget.



– Bine, bine, dar nu se moare din asta.



– Se chinuia prea mult, iar tatei i s-a făcut milă de ea şi-a împuşcat-o.





7. Alinuţa s-a dus în pădure şi s-a urcat într-un copac. Se întâlneşte cu o veveriţă.



– Ce faci, veveriţo?



– Ce să fac!? Adun nuci, alune şi ghinde pentru iarnă. Dar tu ce faci?



– Eu adun nuci, alune şi veveriţe.





8. Bulă ajunge la şcoală, Alinuţa îi aruncă o hârtie mototolită în cap strigând:



– Head Shot!



El ia cartea şi îi plesneşte una peste faţă:



– Facebook!





9. Alinuţa şi mama ei iau metroul la ora 8.00 dimineaţa.



În metrou era îngrămădeală de nu puteai arunca un ac.



După un timp, Alinuţa îi spune mamei:



– Mamă, cred că am rămas însărcinată?



– Cu cine?



– Nu ştiu să-ţi zic pentru că nu mă pot întoarce.





10. Alinuţa:



– Mama, mi-am rupt un deget!



– Săraca de tine! Unde l-ai rupt?



– În ochii lui Gigel!

