Câţi bani a făcut edilul Iaşiului, Mihai Chirica, la a treia nuntă organizată „în secret“

Potrivit noii declaraţii de avere, Mihai Chirica a adăugat în bugetul familiei un dar de nuntă de 57.000 de euro. Suma este consistentă dacă ţinem cont de faptul că la evenimentul din luna mai au participat doar prieteni apropiaţi şi rudele celor doi miri. Faţă de declaraţia de anul trecut, edilul a mai adăugat, pe lângă trei terenuri şi o locuinţă de 70 de metri pătraţi, încă un apartament de 72 de metri pătraţi, cumpărat de noua sa soţie în 2014.

Edilul a mai câştigat şi 5.000 de euro din închirierea unei locuinţe dintr-o zonă centrală a oraşului. Noua sa soţie a lucrat o perioadă în Primăria Iaşi, acolo unde s-au şi cunoscut, dar ulterior a părăsit instituţia pentru un job în mediul privat. Cu toate acestea, în noua declaraţie de avere nu se precizează nimic despre veniturile Cristinei Popa. Chirica este la al treilea mariaj, iar căsătoria a avut loc în mai 2017, la Târgu Neamţ, acolo unde locuieşte mama Cristinei Popa.

Potrivit noii declaraţii de avere, Chirica nu deţine bunuri imobile, semn că se deplasează cu maşina instituţiei, iar anul trecut a câştigat ca primar al Iaşiului 84.611 lei, respectiv o medie lunară de aproximativ 7.000 de lei. Până de curând, Chirica a folosit o maşină Skoda, cumpărată de Primăria Iaşi prin leasing operaţional pe vremea când primar era Gheorghe Nichita. Acest contract a intrat în atenţia Curţii de Conturi în 2014, iar mai apoi Direcţia Naţională Anticorupţie a început verificări.

În această săptămână, zece actuali şi foşti angajaţi ai Primăriei Iaşi au fost chemaţi la DNA pentru a li se aduce la cunoştinţă că din suspecţi în Dosarul Skoda au devenit inculpaţi. Cel care a semnat contractul de leasing a fost actualul primar Mihai Chirica, pe vremea când era viceprimar. Chirica a fost chemat la DNA la începutul acestei săptămâni, dar nu s-a prezentat personal, ci a transmis puncte de vedere în scris, prin avocat.

Practic, potrivit anchetatorilor, maşinile au fost luate pentru primar şi cei doi viceprimarii din mandatul trecut, dar pentru că achiziţiile nu au putut fi făcute prin Primărie s-a folosit un artificiu şi au fost aduse prin Poliţia Locală Iaşi. „ Nu pot să bag sub preş nimic din ceea ce s-a întâmplat în perioada 2014-2015. Nu am voie să fac acest lucru. Am totuşi o mare răspundere faţă de oraş şi de imaginea acestuia. Car după mine un pachet de schelete, îl duc în spate, dar trebuie să-l duc în mod corect pentru aflarea adevărului. Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, nici măcar eu. Trebuie să duc cu demnitate toate aceste lucruri“, a declarat Chirica într-o conferinţă de presă de miercuri, atunci când a fost întrebat despre Dosarul „Skoda“ şi a evitat să recunoască faptul că este inculpat în acest caz.