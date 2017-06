Cât de eficient este, cu adevărat, uleiul de ricin. Lucruri neştiute despre celebrul „inamic“ al ridurilor şi al căderii părului

Nu toate produsele de înfrumuseţare pe care le cumpărăm sunt şi de calitate. Laura Dafina Drăguţ, care cultivă ricin pe cinci hectare, în judeţul Neamţ, şi care a produs ulei din aceste seminţe, a explicat cum putem recunoaşte un produs autentic.

„Uleiul este alb-gălbiu şi foarte vâscos, cel de calitate, care nu e înmulţit. Este important să fie vâscos, pentru că dacă nu are această consistenţă înseamnă că el nu a fost obţinut în mod corespunzător, adică presa de ulei nu a fost chiar performantă. Presa de ulei atunci când atinge o anumită temperatură subţiază uleiul şi acesta nu mai are aceleaşi caracteristici. Să fim atenţi la consistenţă, pentru că asta pe care-l găsim în comerţ şi care are etichete frumos colorate este foarte subţiat. Adică este diluat şi nu mai păstrează proprietăţile“, a explicat producătorul, care a atras atenţia şi asupra faptului că seminţele de ricin sunt toxice. Laura Drăguţ a mai menţionat că uleiul de primă presă este vâscos, gros şi curge mai greu din sticlă.

„Este recomandat să folosim ulei obţinut în contiţii cât mai ecologice, pentru a avea toate beneficiile din el. De aceea noi am încurajat micii producători ca să avem culturi cât mai naturale, fără erbicide pentru că e o diferenţă foarte mare între planta curată şi alta tratată“, a completat producătorul.



În ceea ce priveşte beneficiile, cei mai mulţi cunosc uleiul de ricin după proprietăţile pentru uz extern, dar puţini ştiu că acesta este recomandat şi în cure interne. „Se foloseşte foarte bine la copii contra paraziţilor sau în momentul în care există constipaţie. Este un laxativ foarte puternic. Ştiu de la bunici că luai pe stomacul gol seminţele de dovleac şi după aceeaşi luai o linguriţă de ulei de ricin vreo şapte zile“, a afimat Laura Dafin Drăguţ.

Culturile de ricin de la Neamţ FOTO Laura Drăguţ

Pentru uz extern se foloseşte în diferite combinaţii. Este indicat pentru păr şi pentru ten, dar poate fi folosit, datorită proprietăţilor sale antiinflamatorii, pentru artrită sau dureri musculare, aplicând ulei pe piele şi masând. Se mai foloseşte şi pentru pielea întărită de la călcâi. „Este foarte bun şi pontru sprânce. Cele care vor sprâncene un pic mai bogate şi sănătoase pot masa, pe direcţia de creştere, zona cu ulei de ricin“, a completat Laura Dafin Drăguţ.