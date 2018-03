Antreprenorul ieşean care şi-a descoperit pasiunea pentru ciclism la 40 de ani: „Am început pentru că îmi doream să slăbesc“

Când a împlinit 40 de ani, Vlad Piciu şi-a propus să adopte un stil de viaţă mai sănătos şi s-a apucat să pedaleze. „Am început în martie 2015, aveam 96 de kilograme şi nu reuşeam să slăbesc. I-am spus soţiei că am împlinit 40 de ani şi mă apuc de sport, iar ea la început nu m-a crezut. De atunci nu m-am mai oprit. Am adunat mii de kilometri. Am făcut, în 2016, turul României pe bicicletă. Am parcurs 6.500 de kilometri în 40 de zile. Am căpătat rezistenţă, iar anul trecut am făcut toate brevetele posibile“, explică ieşeanul.



Acesta şi-a propus să organizeze şi la Iaşi astfel de brevete prin Asociaţia Club Sportiv Piciu Team: „Sunt brevete de anduranţă, prin ele îţi testezi rezistenţa. Oricine se înscrie înţelege ce înseamnă 200 de kilometri. Ideea brevetelor a pornit din Franţa, prin 1920, dar la noi au apărut de mai puţină vreme. Eu am făcut toate brevetele la Bucureşti, adică cele de 200, 300, 400, 600 şi 1.000 de kilometri. Vreau să organizez brevete şi la Iaşi pentru a oferi posibilitatea şi altor pasionaţi de ciclism să obţină aceste certificări“.

Astfel, primul Brevet, cel de 200 de kilometri, este programat la Iaşi pe 24 martie, iar la această probă de anduranţă s-au înscris în jur de 50 de participanţi. Ciciliştii vor pleca din Iaşi spre Tomeşti, Huşi, Crasna, Vaslui şi se întorc înapoi în municipiul Iaşi prin Ciurea. „Sunt 200 de kilometri cu diferenţă de nivel de 1700 de metri. Timpul limită este de 13.30. Din cei care s-au înscris nu sunt mulţi care să fi făcut ture de 200 de kilometri şi văd acest brevet ca o provocare“, a spus organizatorul. Potrivit acestuia, pe 28 aprilie urmează să organizeze Brevetul de 300 de kilimetri, unde diferenţa de nivel este de 2.000 de metri. Până în vară vor mai fi organizate la Iaşi Brevetele de 400 şi 600 de kilometri: „În august vreau să particip la Bucureşti la Brevetul de 1.400 de kilometri şi aşa mă pregătesc şi pentru competiţia asta“.



Pasiunea pentru ciclism a mers şi mai departe, antreprenorul înfiinţând Piciu Team, o echipă formată în special de pasionaţi de mountain bike. „Eu finanţez totul şi tot eu caut sponsorizările care ne asigură deplasarea la concursuri. Nu pot spune că e chiar o echipă, eu doar îi ajut pe aceşti tineri să participe la concursuri, le plătesc taxele de participare şi celelalte cheltuieli, masă, transport, însă ei nu primesc bani lunar aşa cum se întâmplă la alte echipe“, spune antreprenorul. În echipă sunt 6-7 persoane, iar până acum au urcat pe podium la mai multe competiţii de ciclism din regiune.



Vlad Piciu este cunoscut în Iaşi pentru casa de amanet pe care o deţine în oraş. „Am casa de amanet de 20 de ani. Din păcate e mai greu cu personalul şi în ultimele şase luni am muncit foarte mult acolo. Mai am o afacere de închiriat limuzine, dar asta e mai mult în weekend. Este destul de greu pentru că trebuie să rup din timpul de birou pentru această pasiune. Mai am nevoie şi de odihna şi refacerea după antrenament. Bicicleta nu se face într-o oră, ca la sala de sport, ci în câteva ore. Este de lucru, dar asta o fac din pasiune şi pentru sănătatea mea. Am 43 de ani, dar analizele mele sunt foarte bune, se cunoaşte că fac sport“, explică Vlad Piciu.



Frecvent, pentru antrenament, ieşeanul merge pe traseul Iaşi-Sculeni, un tronson de 44 de kilometri. Ieşeanul are în jur de opt biciclete, iar alegerea lor e în funcţie de caracteristicile traseului pe care urmează să-l parcurgă. Evită să pedaleze prea mult prin oraş pentru că resimte poluarea din trafic: „Când mă aflu în spatele unei maşini mă bate praful, simt gazele de eşapament şi abia respir. Se simte din ce în ce mai tare poluarea, comparativ cu anii din urmă. Cine vrea să fie sănătos să facă orice sport. Pentru cei care vor să facă ciclism, recomandarea mea este să aibă o bicicletă bună, deoarece asta se cunoaşte, şi să-i dea pedale, să facă kilometri cât poate. Nimeni nu pedalează pentru altcineva, când practici un sport o faci pentru tine“.

* Foto Facebook Vlad Piciu

