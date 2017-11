Amintiri terifiante după o naştere într-o maternitate din România: „Nu te mai screme! Când eşti constipată şi mergi la WC aşa ţipi?“

Un moment unic în viaţa unei femei, naşterea, s-a transformat într-un calvar pentru o tânără care a născut la Maternitatea „Cuza Vodă“ din Iaşi. Aceasta a postat pe blogul personal experienţa trăită în spitalul de stat.



Într-o postare intitulată „32 ore de travaliu şi o naştere de 8“ tânăra rememorează orele petrecute în saloanele şi pe holurile maternităţii din Iaşi, unde spune că a avut de-a face cu asistente panicate şi medici de gardă ori rezidenţi, care fie i-au alinat durerea, fie au lăsat traume în sufletul ei. „Mai bine aţi merge în salon să nu vă zică ceva doamna doctor de gardă, mă sfătuieşte prieteneşte asistenta puţin panicată să nu cumva să aibă probleme“, îşi aminteşte tânăra „sfatul“ unei asistente, primit în timp ce se plimba pe holul maternităţii pentru a nu se mai gândi la durerile crunte din timpul travaliului.



Întâlnirea cea mai traumatizantă a fost cu doctoriţa de gardă, poreclită de tânără „Spintecătoarea“. „-Dar de când ai scurgerile astea? -De când am fost ultima oară în spital. Am luat candidă de aici. -Păi ia să te spălăm puţin că trebuie să ai colul curat. Pe aici iese bebeluşul. Durerea m-a dus până aproape de leşin. Abia mai respiram în timp ce plângeam şi gemeam de durere. Îmi pune compresă sterilă şi mă trimite în salon. Mă opresc direct la baie. Compresa mea era plină de sânge. Aştept să plece toţi din cabinet şi mă duc la asistentă. Izbucnesc plângând: -Doamnă, dar femeile astea verifică oameni sau vite. Mă distrug jos. Chiar nu pot controla mai uşor? Asistenta pune privirea în pământ şi-mi spune că mă înţelege. Îi spun că pierd sânge şi nu ştiu dacă e normal. Ea îmi spune că e ok, se dilată colul, deşi se vedea pe faţa ei că era panicată“.



După o noapte de dureri crunte, în drum spre masa de naşteri, ieşeanca îşi aminteşte un alt tablou de groază: „În salonul din faţa mea o altă mămică născuse. Nu vedeam decât o pată imensă de sânge. Lângă ea era Spintecătoarea şi o asistentă. Femeia urla de durere în timp ce cerea calmante. O coseau. - Nu te mai văita atâta! Când ai făcut sex nu ai mai urlat atâta. Aşa vă trebuie dacă vă place să faceţi copii pe bandă rulantă!“.



De aceleaşi mesaje a avut şi ea parte chiar pe masa de naşteri: „-Nu te mai screme şi nu mai scoate sunete! Când mergi la wc şi eşti constipată aşa ţipi? Sunete de astea scoţi? Aud o voce feminină. Mă uit în dreapta mea să văd cine îmi vorbeşte. Spintecătoarea! Dacă aveam forţă o lăsăm fără 5 dinţi în gură“. Calvarul a continuat în momentul în care, după naşterea naturală, a trebuit să fie cusută de două ori: „Nu vă mai povestesc ce înseamnă cusătură peste cusătură. Deşi de data asta am fost sedată, am simţit tot. Nu ştiu ce mi-au dat, dar mai mult eram ameţită de cap“.



După postarea tinerei, alte mămici şi-au adus aminte de clipele de groază petrecute în aceeaşi materinate. Tânăra a mai relatat pe pagina sa de socilizare că a fost chemată ulterior de conducerea Maternităţii „Cuza Vodă“, unde a oferit mai multe date despre medicul de gardă din acea noapte. După acest incident, managerul unităţii medicale, ec. Robert Dâncă, a declarat pentru Ziarul de Iaşi că se fac verificări în acest caz: „Drepturile asiguratului conform legii trebuie respectate, iar faţă de cine nu va respecta acest lucru nu voi avea nicio problemă să aplic toate sancţiunile prevăzute de lege“.