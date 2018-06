A murit Dumitru Grumăzescu, cel mai important colecţionar al operelor lui Mihai Eminescu din România

Prietenii colecţionarului ieşean Dumitru Grumăzescu au anunţat în această dimineaţă că acesta a decedat. „Drum liniştit în Lumea Umbrelor, Domnule Anticar! De- acum, unul dintre motivele pentru care veneam la Iaşi, va rămâne doar amintire!...cuvintele sunt prea sărace pentru a putea descrie ce aţi însemnat pentru mine... «Nu toată mâna ştie să dezmierde...»...rămas bun, Nea Mitică...“, a transmis Walter Ghicolescu.

„El este cel care mi-a oferit o cană de ceai «din partea casei» şi a stat răbdător de vorbă cu mine, prima data când am ajuns în Iaşi. Eram emoţionată, deoarece mă duceam să mă înscriu la facultate. Era o zi toridă, eram parcă picată de pe altă planetă şi, împreună cu Andreea, căutam un loc să ne adăpostim de soare. Am văzut anticariatul şi am intrat. Aşa l-am cunoscut pe domnul Grumazescu. Apoi, în timpul studenţiei, când mai treceam pe acolo mă lăsa să iau cărţi cu împrumut din anticariat, fără să mă întrebe odată «când aduci cartea?». « Ce poezii mai ştii?» Asta mă întreba. Şi acum mai am un volum de la el, în biblioteca din Vatra Dornei“, a scris şi Nadine pe pagina de Facebook a anticarului.

Actorul Ion Sapdaru a transmis: „S-a stins un mare ieşean romantic. Dumitru Grumazescu. Drum bun, păstrător de amintiri!“.

Anticarul cunoscut în toată Europa pentru colecţia dedicată lui Mihai Eminescu a încetat din viaţă după o lungă perioadă de boală.

Acesta deţinea în centrul Iaşiului unul dintre cele mai cunoscute anticariate, care adăpostea şi colecţia Mihai Eminescu cu peste 10.000 de exemplare structurată pe tematici: carte, ziare, reviste, ilustraţii, cărţi poştale, medalistică.

Grumăzescu era născut la 22 octombrie 1945, la Piatra Neamţ. Iubea să călătoreascp. Într-un interviu pentru Adevărul, anticarul spunea: „Am vizitat de la Ţara Sfântă până la Grecia şi Japonia. Am călătorit suficient cât să-mi dau seama cât de frumoasă este viaţa“.