Şofer de Audi cu alcoolemie uriaşă, către poliţistul care l-a oprit: „Vă las pliculeţul şi vedeţi azi, mâine“

Cristian George Bădana, de 33 de ani, administrează o firmă de construcţii din Bucureşti şi a fost prins băut la volan pe raza judeţului Iaşi. Zilele trecute, acesta a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru dare de mită după ce, ulterior depistării de către Poliţia Rutieră, s-a oferit să dea şpagă pentru a scăpa de sancţiuni.

Bărbatul a comis fapta în data de 20 august 2017, atunci când a fost depistat la volanului unui Audi A6 pe raza comunei Leţcani, prezentând alcoolemie de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Atunci, Bădana a promis agentului de poliţie care îl oprise că îi va da 400 de euro dacă nu îi întocmeşte dosar penal, însă a fost refuzat. Două zile mai târziu, acelaşi bărbat a promis agentului de poliţie 1.000 de euro pentru a distruge actele de constatare a faptei iniţiale, după ce, cu o zi înainte, Bădana îi trimisese agentului următorul mesaj:

„Bună ziua...Sunt băiatul de sâmbătă seara, hai să ne întâlnim să găsim o rezolvare, vă rog frumos, îmi pare foarte rău pentru fapta ce am comis-o, vă rog să mă ajutaţi dacă puteţi. Sunt distrus am rămas fără muncă daţi-mi o şansă vă rog frumos, dacă vă stă în putinţă că o să fiu recunoscător. Dacă reuşiţi să mă ajutaţi am 1.000 euro drept răsplată. Vă mulţumesc frumos, aştept un răspuns de la dumneavoastră.“

Poliţistul a efectuat denunţ. Prezentăm un pasaj al discuţiei interceptate în sediul Poliţiei.

Bădană Cristian: Nu. Dacă dumneavoastră aţi putea să mă ajuţi cu permisul...

Poliţist (ştia că discuţia e înregistrată): Da’ cu ce pot să... cu ce-ar fi să te ajut eu? Ce pot? Nu ştiu.

BGC: Da’ permisu’ nu-i la dumneavoastră?

P: Deci ţi-am explicat: hârtiile le-am emis eu, eu te-am audiat, eu am întocmit unele acte în acel dosar, acte de constatare, care-s făcute la faţa locului. Eu am eliberat dovada cu privire la permis. Eu am... pentru că eu am intrat în posesia permisului tău, că eu am eliberat acea dovadă şi eu sunt dator să duc procedura până la capăt cu privire la permis. Înţelegi?

BGC: Da, da’ înţelegeţi-mă dumneavoastră că mă distrugeţi, că am doi copii acasă şi eu.

P: Eu te cred, da’ nu asta-i varianta...

BGC: Da! Eu am înţeles treaba. Am greşit şi pot... îs dispus dacă e nevoie să... deranju’ că aţi venit...

P: Da’ nu-i vorba de deranj, că eu sunt în timpul serviciului. Nu-i vorba de deranj. Şi atunci şi acum. Na! Nu ştiu ce aş putea face eu....

BGC: Şi nu s-ar putea face nimic?

P: Da’ la ce te referi tu şi ce... cum crezi că se poate rezolva problema asta?

BGC: Să eliminaţi hârtiuţile alea şi să... rezolvaţi problema mea.

P: Da’ eşti conştient că ceea ce-mi aduci la cunoştinţă constituie o infracţiune pentru mine.

BGC: Noi suntem în România, domnu’ şef.

P: Suntem în România! Clar! De acord! De acord! Da’ eşti conştient de chestia asta?

BGC: Da! Da! Sunt de acord

(...)

BGC: Da. V-am dat .... dacă puteţi să mă ajutaţi cu permisul.

P: Domnule, rezolvarea dumitale este eu să rup actele....

BGC: Dumneavoastră ştiţi mai bine...

P: ...sau să le anulez sau să le...

BGC: Eu nu ştiu...

P: Sau să fac ceva, ce cred eu că-i bine, că iese bine pentru mine, nu? Presupun că zici. Şi ca dumitale să ieşi bine. Da’ dumitale ieşi bine, da’ problema este pentru mine, după aia.

BGC: De ce?.

P: Păi, este! Cum «de ce»? Este că ...comit o infracţiune. De asta este!

BGC: N-aţi comis.... Dumneavoastră n-aţi comis niciodată o infracţiune?

(....)

BGC: Nu puteţi să faceţi un efort?

P: Da, da’ nu-i vorba de... Nu-i efort. E infracţiune, nu-i efort. E infracţiune.

BGC: Odată ce nimeni nu ştie, decât eu şi dumneavoastră, nu văd că nu se poate, din punctul meu de vedere.

P: Da... Eu nu ştiu...Na! Asta-i... Nu ştiu dacă...

BGC: Vă las pliculeţul ăsta şi rămâne să ne auzim...

P: Da’ nu-i vorba de... ce să-mi laşi pliculeţul. E vorba că...

BGC: Vă rog! Rezolvă-mă, vă rog frumos! Vă las pliculeţul şi vedeţi azi, mâine şi încercaţi să mă rezolvaţi şi pe mine.

P: Deci nu-i vorba să-mi laşi... Eu nu ţi-am cerut niciun pliculeţ.