VIDEO Marea îmbarcare a susţinătorilor PSD din judeţ. „Destui s-au plâns că au fost trecuţi pe tabele fără acordul lor”

Parcarea complexului comercial Kaufland a fost, sâmbătă dimineaţa, loc de întâlnire pentru hunedorenii care au dorit să participe la „mitingul împotriva abuzurilor”, organizat în Capitală de Partidul Social Democrat. Mai mulţi consilieri locali, salariaţi ai unor instituţii publice, dar şi angajaţi ai unor firme private, care susţin că au fost solicitaţi de şefii acestora, s-au urcat în microbuze pentru a porni pe drumul de 400 de kilometri spre Bucureşti. Mai multe autocare cu manifestanţi au plecat şi din Deva, iar unele au luat oameni din comunele din împrejurimile municipiului.

Din municipiul Brad au pornit sâmbătă dimineaţă un microbuz şi un autobuz cu manifestanţi, majoritatea salariaţi la stat.

„Sunt oameni care au venit din convingere, dar sunt destui care sub protecţia anonimatului s-au plâns în stânga şi în dreapta că au fost trecuţi pe tabele fără să fi fost de acord, iar sub diferite forme de constrângere au fost ameninţaţi chiar si cu pierderea locului de muncă. Am văzut profesori, şoferi de pe microbuzele şcolare, îngrijitoare din instituţiile publice, consilieri locali, angajaţi Apa Prod, angajaţi Termica şi alte categorii sociale”, spune Raul Florin Matei, un tânăr din municipiu, care a filmat plecarea localnicilor spre Capitală. Şi din oraşele Văii Jiului au pornit mai multe autocare cu manifestanţi, în total, peste 500 de persoane.

Organizaţiile PSD din Hunedoara au avut sarcina să aducă la Bucureşti cel puţin 3.000 de oameni, potrivit unor reprezentanţi ai partidului. Mitingul organizat de PSD va avea loc de la ora 20:00 în Piaţa Victoriei.

