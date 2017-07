VIDEO „Blestemul” cimitirului nimănui de pe şantierul autostrăzii. Cum s-a lucrat în trei ani de la evacuarea cadavrelor

În primăvara anului 2014, constructorii Lotului IV din Autostrada Lugoj – Deva au oprit lucrările la marginea satului Brănişca, aflat la 15 kilometri de municipiul Deva, pe Valea Mureşului, după ce au constatat existenţa unui cimitir pe şantierul autostrăzii.

„Pe coridorul de expropriere, s-a constatat că o păşune era de fapt un cimitir ilegal. Noi am sesizat Parchetul General în legătură cu această problemă şi urmează să finalizăm o hotărâre de guvern să abatem traseul autostrăzii”, anunţa Dan Şova, atunci ministru al Transporturilor. Soluţia propusă de fostul ministru nu a mai fost pusă în practică, în schimb s-a decis mutarea rămăşiţelor celor peste 200 de defuncţi într-un nou cimitir, înfiinţat pe un deal, la câteva sute de metri de vechiul loc de îngropăciune.

Povestea mutării osemintelor

Câteva luni mai târziu, oasele au fost împachetate în lăzi de lemn şi aduse în noul cimitir. Un preot a fost chemat să sfinţească locurile de veci, dar a menţionat că pentru persoanele neidentificate nu va face slujbă, ci doar „va sfinţi” crucile.

„În acest loc au fost aduse rămăşiţele umane, preluate din fostul cimitir neautorizat al satului, cel cu care se intersecta traseul viitoarei autostrăzi. Este vorba de 210 persoane, din care am reuşit să identificăm aproape o treime, deşi multe dintre cruci nu mai existau de multă vreme. În vechiul cimitir am găsit însă nu doar oase umane, ci şi oase de animale. Acum fiecare dintre defuncţii înhumaţi în acest cimitir îngrijit are propriul mormânt. Oamenii au fost îngropaţi creştineşte, aşa cum era normal să se întâmple”, afirma mediul legist Dan Mărculescu, şeful Serviciului de Judeţean de Medicină Legală Hunedoara. După acest episod bizar al mutării osemintelor, localnicii aproape au uitat de locurie de veci ale „morţilor nimănui”, majoritatea defuncţilor fiind foşti pacienţi, necunoscuţi comunităţii, ai azilului din Brănişca sau persoane sărmane faţă de care preoţii au decis că nu merită o înmormântare în cimitirul bisericii.

Autostrada s-a construit lent

Constructorii au reluat lucrările la autostradă, însă din 2014 până în prezent, zona unde a existat cimitirul celor uitaţi a rămas aproape neschimbată. A fost construit un pasaj de trecere peste terasamentul autostrăzii, pe drumul comunal spre satul Rovina, şi a mai fost adus pământ, însă primele straturi de asfalt se lasă încă aşteptate. De altfel, lucrările demarate la sfârşitul anului 2013 pe cele trei loturi în şantier, din Autostrada Lugoj – Deva, au întâmpinat întârzieri de peste un an. Pe Lotul IV, unde a fost descoperit cimitirul, finalizarea proiectului este anunţată în luna decembrie 2017.

