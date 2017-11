VIDEO Aproape 10.000 de pelerini la mormântul lui Arsenie Boca. Măicuţele i-au primit cu sarmale şi colaci, la comemorarea călugărului de la Prislop

Au trecut 28 de ani de la moartea călugărului Arsenie Boca, una dintre marile personalităţi ale românilor. Mănăstirea Prislop, din judeţul Hunedoara, unde se află mormântul duhovnicului, a primit, marţi, aproape 10.000 de pelerini veniţi din toate colţurile ţării să îl comemoreze.

De la primele ore ale dimineţii, din cauza aglomeraţiei, mulţi dintre vizitatorii mănăstirii au fost nevoiţi să îşi lase maşinile la peste doi kilometri de mănăstire, pe marginea şoselei. În parcarea aşezământului au ajuns peste 20 de autocare pline cu oameni veniţi din toate colţurile ţării. Pelernii au fost întâmpinaţi cu sarmale şi colaci, unii au primit calendare şi flori. La rândul lor, mulţi dintre ei au adus pachete cu daruri la mănăstire.



„Am venit pentru a paisprezecea oară la mănăstire, iar în ultimii ani nu am lipsit de la marile pelerinaje de la mormântul părintelui Arsenie Boca. De fiecare dată după ce am participat la slujba religioasă şi apoi m-am rugat în faţa mormântului său, am plecat de aici cu o stare de bine, de linişte”, spune Maria, venită din judeţul Cluj la Mănăstirea Prislop.

„Pentru noi, părintele este deja un sfânt şi cred că Biserica aşteaptă să întâmple o mare minune aici, la Prislop, pentru a-l canoniza”, spune o altă enoriaşă, venită din judeţul Sălaj.



La ora amiezii, o slujbă de comemorare a avut loc la mormântul duhovnicului, cel mai aglomerat loc al mănăstirii, iar la finalul ei, şirul de autocare cu care au veniţi cei mai mulţi dintre pelerini a pornit pe drumul de întoarcere.

Arsenie Boca (n. 29 septembrie 1910, Vaţa de Sus, Hunedoara - d. 28 noiembrie 1989, Sinaia) a fost părinte ieromonah, teolog şi pictor de biserici, stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus şi apoi la Mănăstirea Prislop. Odată cu instaurarea regimului comunist în anul 1945, Arsenie Boca a intrat în atenţia autorităţilor represive ale regimului, trecând prin calvarul anchetelor şi al arestărilor. A fost închis în arestul Siguranţei din Braşov, apoi dus la Canal şi a trecut prin în închisorile Jilava, Timişoara şi Oradea. După eliberarea din temniţele comuniste, de la mijlocul anilor 1950, Arsenie Boca nu şi-a mai putut relua activitatea de preot. Duhovnicul a murit în 28 noiembrie 1989, iar apropiaţii săi susţin că ar fi prevestit prăbuşirea regimului comunist din România şi moartea, în zi de sărbătoare, a fostului preşedinte comunist Nicolae Ceauşescu. Dorinţa sa a fost să fie înmormântat la Mănăstirea Prislop, iar una din vorbele sale de duh se leagă de locul din Ţara Haţegului: „Va lua ţara foc de la Prislop”, ar fi spus călugărul.

Mănăstirea Prislop, unde Arsenie Boca a slujit în anii 1940 şi 1950, datează din secolul al XIV-lea, iar de-a lungul timpului a fost locul a numeroase evenimente care au intrat în istorie. În urmă cu cinci secole, în vecinătatea bisericii, călugărul Ioan şi-a amenajat o chilie, scobind o stâncă ascunsă de pădurea Silvaşului. A murit însă înainte de a termina de dăltuit fereastra chiliei, ucis de vânătorii care l-ar fi confundat cu un animal sălbatic. La mănăstirea Prislop se află mormântul şi piatra funerară a domniţei Zamfira, fiica domnitorului muntean Moise Vodă Basarab şi ctitoră a bisericii medievale. În zilele de sărbătoare, zeci de mii de pelerini în mănăstirea din Ţara Haţegului, pentru a se ruga în faţa mormântului părintelui Arsenie Boca.

