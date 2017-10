Viagra strămoşilor noştri. Lista celor mai puternice reţete afrodisiace folosite în trecut pentru stimularea vieţii sexuale

Cele mai comune plante pe care medievalii le considerau utile pentru stimularea vieţii intime erau condimentele aduse din Orient. Printre ele se numărau piperul, seminţele de muştar, anasonul şi scorţişoara.

Urmau fasolea şi năutul, dar şi diverse amestecuri între plante, transformate în adevărate reţete ale stimulării plăcerilor. Folclorul românesc oferea puteri afrodisiace unor plante ca busuiocul sau mătrăguna, dar şi unor produse animale. Iată câteva dintre reţetele afrodisiace ale strămoşilro noştri.

„Naşterea de ursoaică”

Membranele care înveleau puii unor animale sălbatice erau considerate, în folclorul românesc, leacuri împotriva unor vrăji care afectau viaţa intimă a cuplurilor. „Pentru legătura ce e legat omul de fermecătoare, acel om să ia naşterea de la ursoaică şi să o piseze foarte mărunt şi să bea omul acela şi se va vindeca”, arăta un manuscris din secolul al XVII-lea, citat în volumul „Medicina şi farmacia în trecutul românesc” (Pompei Gh. Samarian, 1938).

Penisul de taur

Organele genitale ale animalelor erau considerate, de asemenea, afrodisiace. „Luaţi penisul unui taur, uscaţi-l şi pisaţi-l. Împrăştiaţi apoi bucăţile pe omletă şi gustaţi”, informa medicul Maimonides în secolul al XII-lea.

Sângele de prepeliţă

Sângele unor păsări (prepeliţă, porumbel, cioară) era menţionat în folclor pentru efectele benefice în viaţa intimă şi în problemele de fertilitate. „De muierea care nu face feciori: să prinză o prepeliţă şi să o ţie până va veni sângele muierii şi atunci să-i bea sângele cald”, se arăta într-un manuscris din Moldova secolului al XVII-lea.

Mătrăguna, planta erotismului

Deşi otrăvitoare, mătrăguna era folosită ca afrodisiac, fiind considerată o plantă cu puteri magice, în folclorul poporului român. Un ritual erotic preceda, de multe ori, culegerea şi folosirea mătrăgunei. „Fetele sau femeile tinere merg câte două, la miezul nopţii, goale şi despletite, îmbrăţişate şi sărutându-se tot drumul, până la locul mătrăgunei. O dată ajunse, ele se culcă una peste alta şi, cu mâna, smulg o frunză. Se întorc apoi, tot dansând şi sărutându-se, şi lasă să se usuce frunza de mătrăgună, până când o pot face praf. Se duc apoi la moară, fură cu mâna întoarsă făină, pe care o cern printr-o sită întoarsă. Cu această făină, frunză de mătrăgună şi miere fac o pastă pe care o lasă să se acrească. Se pune apoi fie în ţuică, fie în ceai, fie în cafea, fie într-o plăcintă pe care o oferă flăcăului pentru a-I trezi dragostea”, scria omul de ştiinţă Mircea Eliade.

Viagra medievală

Un medic din secolul al nouălea, cunoscut prin lucrările sale în Europa medievală, oferea una dintre cele mai populare reţete afrodisiace. „Există o reţetă pentru o pastă pe care am compus-o, care stimulează pofta de coitus. Eu am testat-o, am aprobat-o, şi am descoperit că are o eficienţă rapidă – succesul fiind garantat de Dumnezeu. Luaţi giner, galingiae, secacul şi scorţişoară chinezeşti, piper lung şi seminţe de in, migdale şi bomboane dulci, seminţe de rucolă, de morcov şi lucernă, anason, cardamom, şofran, cuişoare, piretru, piper, nucşoară, mac, din fiecare câteva grame. Amestecaţi-le cu miere degresată şi depozitaţi-le într-un vas care este neted pe interior. Luaţi în dimineaţa şi seara, de fiecare dată o cantitate cât o alună, căci este un remediu minunat”, scria Ahmed Ibn al-Jazzar, într-o lucrare citată de medievalists.com.

Usturoi şi lapte de vacă

Acelaşi medic oriental oferea şi metode mai simple pentru creşterea potenţei, iar printre reţetele recomandate fiind usturoiul consumat cu lapte proaspăt de vacă. Lemnul de galingale păstrat în gură producea o erecţie puternică. Piretrul amestecat cu ulei de iasomie cu care organul sexual trebuia frecat, amestecuri de ghimbir, sirop de miere şi suc de morcovi ofereau aceleaşi beneficii. Savantul recomanda însă ca, pentru ca amestecurile să producă efect, cuplul trebuia să îşi arate pasiunea, bucuria şi dragostea.

Grăsimea de porc mistreţ

Caterina Sforza a fost contesă medievală celebră pentru lucrările care cuprindeau sfaturi şi reţete pentru bunăstarea vieţii intime. „Folosind elemente cum ar fi rădăcină satyrion, grăsime de porc mistreţ, piper sau un skink (o specie de şopârlă mică), vei fi capabil să te culci cu o femeie şi vei vedea că vei putea face cu ea tot ce doreşti şi să te bucuri întreaga noapte de ea”, afirma autoarea, potrivit medievalist.com.

Creiere de vrăbii

Constantin Africanul, un călugăr din secolul al XI-lea, autor al unor tratate despre relaţiile sexuale şi fertilitate afirma că năutul era cel mai puternic afrodisiac, urmat de carnea proaspătă de vită, creierul de vită, gălbenuşurile, piperul şi vinul. Pe baza scrierilor lui Constantin Africanul, au fost create numeroase reţete afrodisiace. Cele mai multe dintre acestea includeau sucul de afine şi cuişoarele în lapte, dar şi reţete care aveau printre ingrediente creierele a 30 de vrăbii de sex masculin sau grăsimea care înconjoară rinichii unui ţap proaspăt ucis.

