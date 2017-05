Spărgătorul de la Castelul Corvinilor a fost prins. A furat 170.000 de lei, dar şi-a rupt picioarele escaladând zidurile

Poliţiştii au reţinut un bărbat în vârstă de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, cu privire la care au stabilit că ar fi furat suma de 170.000 de lei, rezultată din încasarea taxei de vizitare a Castelului Corvinilor, în zilele mini-vacanţei de 1 Mai. Potrivit anchetatorilor, tânărul s-a accidentat la escaladarea zidurilor monumentului istoric, fracturându-şi piciorul.

„Suspectul a fost ridicat de poliţişti din incinta Spitalului Municipal Hunedoara (secţia Ortopedie) şi audiat în legătură cu infracţiunea de furt calificat comisă în noaptea de 01/02.05.2017. În urma probatorului administrat şi a efectuării unei percheziţii domiciliare la locuinţa bărbatului, faţă de acesta a fost luată măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Potrivit unor informaţii, tânărul ar fi ajuns în spital cu rotula ruptă în noaptea furtului, dar le-a spus medicilor că a avut o altercaţie în centrul vechi al Hunedoarei. Avea hainele ude şi urme de zgârieturi pe corp.

Sâmbătă, bărbatul urmează a fi prezentat magistraţilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara.

O parte din suma sustrasă a fost recuperată. Tânărul are antecedente penale, fiind condamnat pentru furturi comise în afara ţării. „În acest caz, poliţiştii hunedoreni continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a suspectului şi a recuperării prejudiciului.Poliţiştii efectuează cercetări în acest caz, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat”, a informat IPJ Hunedoara.

O spargere a avut loc la Castelul Corvinilor, în noaptea de luni spre marţi.

„Marţi, de dimineaţă, agentul de pază a observat spargerea casei de bilete şi a anunţat firma de pază şi Poliţia. În jurul orei 6:30 am fost anunţat şi eu despre spargere. Au fost furate încasările din zilele de sfârşit de săptămână şi din data de 1 mai, circa 170.000 de lei”, a declarat Cristian Roman, directorul Castelului Corvinilor.

Poliţia municipală Hunedoara, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara a început ancheta pentru infracţiunea de furt calificat. Procurorii au confirmat doar că a fost spart geamul casei de bilete de la intrarea în monumentul istoric, şi ulterior uşa ei a fost deschisă, iar hoţul a intrat şi a luat banii. „Sumele provenite din încasări se aflau în casa de bilete, într-un sertar. Este greu de spus dacă hoţul a rămas în castel peste program”, a precizat Cristian Roman.

Castelul Corvinilor se află în supravegherea unei firme de pază privată şi de asemenea, în zona casei de bilete şi la poarta de intrare sunt două camere de supraveghere. În noaptea în care ar fi avut loc spargerea, un agent de pază se afla în Castelul Corvinilor.

Castelul Corvinilor a fost construit în secolul XV, în vremea voievodului Ioan de Hunedoara şi extins în secolele următoare. În prezent, monumentul istoric este una dintre cele mai importante atracţii turistice din ţară, fiind vizitat anual de peste 300.000 de turişti. În mini-vacanţa de 1 Mai, peste 5.000 de vizitatori au ajuns la Castelul Corvinilor.

