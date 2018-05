Românca întoarsă în ţară după 30 de ani de lucru la Muzeul Metropolitan din New York deschide un muzeu al textilelor

Florica Zaharia a lucrat timp de aproape 30 de ani la Muzeul Metropolitan de Artă din New York. Este specialistă în arta textilelor, iar la revenirea în ţară, în satul natal Hărţăgani din comuna Băiţa, a fondat primul muzeu al textilelor din România. Muzeul din Hărţăgani va fi deschis din 28 mai pentru public.

„Colecţia include textile şi instrumentar folosit în producţia textilă tradiţională, produse de-a lungul istoriei în toată lumea; o bogată colecţie de referinţă alcătuită din fibre, coloranţi, şi structuri textile; precum şi o bibliotecă de specialitate. Ea cuprinde piese textile bidimensionale, costume, accesorii şi instrumentar textil din România, estul şi centrul Europei, vestul Europei, Orientul Apropiat, India, Asia Centrală, Japonia, China, sud-estul Asiei, Africa, Oceania şi America. Forţa şi unicitatea colecţiei FARZ este faptul că a fost sistematic şi profesional formată cu atenţie la aspectele tehnice ale textilelor. Credem că este singura colecţie de acest tip din estul Europei”, a informat Florica Zaharia.

Colecţia de textile a fost realizată în ultimele patrudecenii de către Florica şi Romulus Nicolae Zaharia împreună cu fiica lor Ana Teodora Drăguş. Muzeul Textilelor va avea trei locaţii, două în comuna Băiţa şi una în satulHărţăgani.

Trei decenii la Muzeul de Artă din New York

Florica Zaharia (62 de ani) a studiat la Liceul Pedagogic din Deva, pe care l-a absolvit în 1974. Priceperea ei la ţesături a îndrumat-o către Şcoala Populară de Artă şi apoi către Universitatea de Arte „Nicolae Grigorescu“ din Bucureşti, pe care a finalizat-o în 1981. Specializată în Arte decorative, Tapiserie şi structura textilelor, Florica Zaharia a reuşit, cu câţiva ani înainte de Revoluţia din Decembrie 1989, să plece din România. În Statele Unite ale Americii a ajuns în anul 1988, iar a doua zi de la sosirea în New York a mers deja să-şi caute de lucru. Agenţia de angajare a sunat la Muzeul Metropolitan de Artă din New York spunând ce imigrantă talentată le-a bătut la uşă.



Soarta i-a surâs Floricăi: Departamentul de Conservare a Textilelor de la Met avea nevoie de cineva pentru a lucra la proiectul Tapiseriei Burgos. A doua zi, românca urca treptele marelui muzeu de pe Fifth Avenue cărându-şi tapiseriile. Câteva zile mai târziu, Florica Zaharia obţinea propria legitimaţie ca angajată la Metropolitan Museum of Art. La retragerea lui Nobuko Kajitani, cel care a creat şi a condus departamentul de Conservare a Textilelor timp de trei decenii, din 1973 până în 2003, Florica Zaharia a fost desemnată să-i urmeze în funcţie. În acel an, românca şi-a obţinut doctoratul în arte vizuale la Universitatea de Arte Bucureşti. Teza sa despica şi analiza firele textilelor tradiţionale din Transilvania făcute din lână, cânepă şi in.

