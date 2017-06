Octogenarul trimis în închisoare după ce s-a răzbunat, cu toporul, pe soţia cu care a petrecut jumătate de secol de căsnicie

Tribunalul Hunedoara l-a condamnat la patru ani şi patru luni de închisoare pe Ghiorghe Aconstantinesei, un bărbat de 78 de ani, din Simeria, care şi-a lovit soţia, în vârstă de 75 de ani, cu un topor în cap. Cei doi sunt căsătoriţi de mai mult de jumătate de secol, însă hunedoreanul a decis ca, în loc să celebreze „nunta de aur”, să se răzbune pe consoarta sa. A atacat-o cu toporul, în timp ce femeia dormea, „cu intenţia de a-i suprima viaţa”, susţineau procurorii.

În ultimul timp cei doi pensionari, căsătoriţi încă din 1964 se certau des, iar apropiaţii lor au declarat că în timpul scandalurilor, femeia l-a lovit de multe ori pe soţul ei, profitând de condiţia sa fizică mult mai bună, iar bărbatul nu a ripostat, ci dimpotrivă se plângea de agresivitatea ei, susţineau anchetatorii.



„În seara zilei de 22 martie 2017, inculpatul şi victima au rămas singuri la domiciliul conjugal, iar victima l-a certat pe inculpat pe motiv că a consumat băuturi alcoolice. După miezul nopţii, când ea s-a pus în pat să se odihnească, inculpatul a luat un topor folosit la tăiatul lemnelor şi a lovit-o cu tăişul toporului, în zona feţei, în timp ce victima se afla în pat cu capul pe pernă. Nu este exclus ca persoana vătămată să-l fi agresat pe inculpat, anterior ca acesta să fi luat hotărârea de-a o lovi cu toporul, deoarece şi pe corpul lui au fost identificate leziuni, însă cel mai probabil aceste leziuni s-au produs cu prilejul dezarmării inculpatului de topor”, se arată în dosar.

A mai stat cinci ani în închisoare

Magistraţii au menţionat că bărbatul de 78 de ani are discernământul uşor diminuat şi că în repetate rânduri a fost lovit de soţia sa, care a profitat de faptul că din pricina vârstei sale, Ghiorghe are o condiţie fizică precară. „Totuşi, nu poate fi ignorat faptul că în anul 1979, inculpatul a mai săvârşit o infracţiune de tentativă de omor asupra soţiei sale, pentru care a fost condamnat la cinci ani de închisoare, aşa cum rezultă din sentinţa penală depusă la dosar, fiind în prezent reabilitat. De asemenea, instanţa are în vedere împrejurarea că inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, acesta urmărind suprimarea vieţii victimei, fapt ce rezultă din împrejurarea că a lovit-o cu un topor în cap”, a informat Tribunalul Hunedoara.

Bărbatul a recunoscut doar parţial comiterea faptei, declarând iniţial că soţia sa a fost cea care l-a lovit cu un lemn de foc, iar ulterior a încercat să îl lovească cu toporul şi în încercarea de a îi lua toporul a lovit-o, dar nu îşi aminteşte exact cum şi nici nu şi-a dat seama în ce zonă anume a lovit victima.

„După comiterea faptei, persoana vătămată a reuşit să îl deposedeze pe inculpat de topor, aspect ce relevă încă o dată condiţia fizică superioară a victimei în raport cu inculpatul, şi cu acesta în mână s-a deplasat la domiciliul fiicei sale. S-a concluzionat că leziunile traumatice suferite, plagă contuză transversală de aproximativ 12 centimetri ce interesează piramida nazală şi hemifaţă stânga necesită 35 - 40 zile de îngrijiri medicale de la data producerii, dacă nu survin complicaţii”, se arăta în dosar.

În urma leziunilor suferite a fost necesară intervenţia chirurgicală, femeia fiind internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Piromanul care a dat foc barăcii în care dormeau sora sa şi iubitul ei va face închisoare. Cât l-a costat răzbunarea