Explicaţiile celor mai bizare picturi din biserici: scenele explicite din Iad şi mesajele apocaliptice ale lui Arsenie Boca

Biserica Densuş se numără printre cele mai vechi biserici din ţară şi impresionează prin arhitectura sa. Cei care trec pragul aşezării medievale ajung în faţa mai multor picturi ciudate, rar întâlnite în alte locuri. Pe pereţii ei străjuiesc picturi bizantine vandalizate în trecut de cotropitorii turci, care le-au scos ochii sfinţilor pictaţi, dar şi icoane stranii. Una dintre ele îl reprezintă pe Iisus Hristos în costum popular românesc.

O altă scenă o înfăţişează pe Sfânta Marina luptându-se cu diavolul. O pictură îl arată pe apostolul Toma, în timpul schingiuirii sale. Imaginea sfântului care îşi poartă pielea pe spate, agăţată într-un băţ a fost reprodusă conform tradiţiei, care spune că apostolul Toma a predicat Evanghelia în India, iar localnicii l-au schingiuit, trâgând pielea de pe el. Şi alte biserici din Ţara Haţegului sunt împodobite cu picturi ale sfinţilor, care au fost profanate prin scoaterea ochilor. Turcii care au invadat aceste locuri în trecut au fost găsiţi vinovaţi de distrugerea lor, însă în unele credinţe populare se spune că ochii sfinţilor au fost scoşi de vrăjitoare, care credeau astfel că luându-le ochii, le iau puterea.

Diavolii goi din biserici

Mai multe biserici vechi din Transilvania au ajuns faimoase pentru nudurile înfăţişate pe pereţii lor, de artiştii anonimi ai secolelor trecute. Lăcaşele din Corund, Almaş Sălişte şi Gurasada au păstrat zeci de astfel de picturi, în care credincioşilor li se arată cum vor fi pedepsiţi cei care nesocotesc învăţăturile religioase, posturile şi sfaturile preoţilor. Victimele dezgolite sunt chinuite şi umilite de dracii goi în scene care stârnesc curiozitatea privitorilor. În biserica din satul hunedorean Almaş Sălişte, în tabloul „Judecăţii de Apoi” sunt explicate în cuvinte scrise cu caractere chirilice, patimile la care vor fi supuşi „cârciumarul care îndoaie vinul cu apă, iar apoi îl vinde scump”, „morarul care ia prea multă vamă” (spânzuraţi), „muierea care nu face prunci” (atacată de doi şerpi care o muşcă de sâni), „omul care păcătuieşte pentru că doarme duminica dimineaţa” (pus într-un coşciug). Scene similare au fost descrise şi pe pereţii bisericii medievale din Gurasada.

„Pictorul acestui rai şi iad e pictorul ţăran, pictorul anonim ieşit de-a dreptul din rândul poporului. O dovadă indirectă ar fi multele inscripţii explicative, mai ales referitoare la iad, unde artistul îşi varsă tot veninul asupra femeilor şi a duşmanilor păgâni. E ceva izvorât din simplicitatea şi originalitatea sufletului ţărănesc”, scria istoricul de artă Virgil Vătăşianu, în volumul „Vechile biserici de piatră româneşti din judeţul Hunedoara”, din 1930.

Mesajele apocaliptice ale lui Arsenie Boca

Controverse au stârnit şi picturile bisericeşti ale călugărului Arsenie Boca, realizate în anii 1970 la Biserica Drăgănescu. O scenă bizară este cea a Învierii. În fundalul icoanei diafane a Mântuitorului, au fost pictate mai multe imagini apocaliptice printre care şi două clădiri în flăcări, care seamănă celor două turnuri gemene din New York devastate în urma atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Reprezentanţii bisericii explicau că asocierea scenei pictate de părintele Arsenie cu cea a tragediei din New York este doar o interpretare speculativă. O altă ilustrare controversată din Biserica Drăgănescu este cea a omului modern şi a luxului în care trăieşte, şi ea realizată de pictor în anii 1970. Pictura are un mesaj straniu.

„M-am însurat, mi-am rotunjit ţarina, mi-am cumpărat milioane de cai putere, caut locuinţă pe altă planetă, aşa că rogu-te să mă ierţi, nu pot veni. Nu mai avem această preocupare”, a scris Arsenie Boca explicând scena „omului modern”, desenat vorbind la telefonul mobil şi privind spre decolarea unei nave spaţiale, în timp ce este vegheat de un înger. „Le-ai câştigat dobândind lumea toată, dar ţi-ai pierdut sufletul”, este mesajul îngerului pictat de Arsenie Boca, arătând spre invenţiile lumii contemporane. „Cu ştiinţa aţi dezlănţuit cataclismul stihiilor asupra voastră. Aşa vă trebuie. Aţi început sfâşitul lumii”, adăuga Arsenie Boca în aceeaşi frescă.

