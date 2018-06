Ce se întâmplă cu fântânile arteziene de 4,8 milioane de lei care urmau să fie construite în centrul municipiului

Construcţia a trei fântâni arteziene, care urmau să schimbe înfăţişarea centrului civic al Hunedoarei, a rămas blocată în proceduri, după ce în luna aprilie o firmă participantă la licitaţie a contestat rezultatele acesteia, solicitând anularea rezultatului şi reevaluarea ofertelor. Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor a admis contestaţia depusă şi a cerut reevaluarea ofertelor. Au trecut aproape două luni de la decizia CNSC, iar începerea lucrărilor este încă blocată, în aşteptarea clarificărilor aduse de firma care a contestat licitaţia, susţin reprezentanţii Primăriei Hunedoara.

„Suntem în momentul de faţă la finalul evaluării. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ne-a solicitat să cerem din nou clarificări firmei care a fost descalificată. Am parcurs procedura şi am cerut de două ori clarificări, pe anumite componente care au fost în litigiu între noi şi firma care a contestat licitaţia. Am transmis un punct de vedere către firma respectivă şi aşteptăm să vedem ce va face. Dar noi ne menţinem punctul de vedere”, a declarat primarul Dan Bobouţanu, pentru adevărul.ro.

Lucrări blocate

Între timp, au fost semnate contracte pentru alte lucrări de modernizare, plănuite în zona Casei de Cultură. Firmele care au obţinut contractele nu pot începe lucrul, în aşteptarea soluţionării litigiului privind construcţia fântânilor. Investiţiile vizează înlocuirea iluminatului public de pe Bulevardul Corvin, lucrări de canalizare şi pentru internet, montarea pavajelor şi reabilitarea piaţetei din faţa Casei de Cultură.

„Din păcate această contestaţie la CNSC pe motive pe care noi le considerăm total hilare împiedică începutul construcţiei, fiind vorba de un proiect integrat”, spune primarul Hunedoarei.

Piaţa Casei de Cultură din Hunedoara şi Bulevardul Corvin vor fi reabilitate şi transformate într-un centru pietonal, potrivit planurilor primăriei. Pe bulevardul care va fi închis traficului rutier, vor fi construite două fântâni arteziene, iar noua arteră pietonală va fi dotată cu mobilier urban şi iluminat ambiental. Piaţa Casei de Cultură va modernizată din fonduri de la bugetul local, iar în centrul ei va fi construită o fântână arteziană, cu jocuri de sunete şi lumini. Investiţia în modernizarea Pieţei Casei de Cultură din Hunedoara este estimată la 1,3 milioane de lei, iar costurile construirii celor trei fântâni arteziene de pe Bulevardul Corvin sunt de 4,8 milioane de lei pentru fântâna muzicală, de 188.000 de lei pentru fântâna mijlocie şi de 144.000 de lei pentru fântâna mică.

Vă recomandăm să citiţi şi:

O stradă din Hunedoara este readusă la viaţă prin culoare. Aproape 1.400 de umbrele vor anima Aleea Lipscani

Ştrandul din municipiu se înnoieşte: cât au costat cele 400 de umbrele de plajă

FOTO Apariţie inedită a Laurei Codruţa Kovesi printre turişti. Unde şi-a petrecut duminica procurorul-şef al DNA