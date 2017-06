Bacalaureat 2017 Hunedoara. Cum s-au descurcat elevii la Istorie şi Matematică

Peste 2.700 de elevi din judeţul Hunedoara s-au înscris la Proba obligatorie a profilului, din cadrul sesiunii de Bacalaureat 2017, 1.857 la matematică şi 866 la istorie. Examenele au avut loc miercuri, iar în judeţul Hunedoara s-au desfăşurat în 11 centre de examinare. 102 elevi au absentat, iar unul a fost eliminat din sală, după ce a fost prins având asupra lui telefonul mobil.

Vineri, 30 iunie, este programată ultima probă scrisă a Examenului de Bacalaureat Naţional, cea „la alegere”. Afişarea rezultatelor are loc în data de 5 iulie. Între 6 şi 9 iulie, are loc rezolvarea contestaţiilor, iar pe 10 iulie va fi afişat rezultatul final al Examenului de Bacalaureat Naţional 2017. În 2016, peste 3.000 de elevi din judeţul Hunedoara au susţinut Bacalaureatul în in sesiunea de vară, iar rata de promovabilitate a examenului a fost de 66 la sută.

