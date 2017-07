Şeful Poliţiei judeţului Hunedoara rupe tăcerea. Liviu Dumitru: „De azi se va auzi şi vocea mea. Merit asta”

Comisarul şef Liviu Gabriel Dumitru conduce de aproape un deceniu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, fiind unul dintre cei mai longevivi şefi de poliţie din ţară. În ultimele luni a fost ţinta mai multor acuzaţii ale unor foşti şi actuali subalterni, poliţiştii Claudiu Ionescu şi Alexandru Ivanciuc fiind printre cei care l-au reclamat la IGPR.

În 2016, la scurt timp după un scandal în care a fost implicată Poliţia Lupeni, a fost trimis printr-un ordin al Ministerului Afacerilor Interne, pentru şase luni, la Centrul Chinologic ,,Dr. Aurel Greblea” Sibiu, unde a îndeplinit funcţia de adjunct al directorului instituţiei. Nu a vorbit public despre motivele delegării sale la Sibiu, dar nici despre incidentele care anul trecut şi în 2017 au adus Corpul de Control al ministrului de Interne la IPJ Hunedoara. Unul dintre acestea a fost scandalul cu mai multe episoade din Poliţia Lupeni, unde fostul şef al instituţie, Dănuţ Mocanu, a fost acuzat de abuzuri, iar unii dintre angajaţi s-au plâns de modul în care Liviu Dumitru a gestionat problemele.Comisarul şef a fost solicitat, în ultimele luni, de mai multe ori, să ofere explicaţii pentru unele dintreacuzaţii, dar a refuzat.

Liviu Dumitru şi-a făcut, din 11 iulie, un blog personal, unul dintre motive fiind şi cel de a răspunde acuzaţiilor care i-au fost aduse.

„O parte din aceste postări aduceau acuzaţii nefondate, nedovedite şi vădit răuvoitoare la adresa mea, afirmaţii care, în lipsa unei reacţii adecvate, au fost apreciate de comentatori ca fiind reale”, scrie Liviu Dumitru, în prima sa postare pe blogul liviugabrieldumitru.ro.

A intrat în „rândul lumii”

Comisarul şef a dezvăluit că a avut temeri cu privire la modul cum vor reacţiona cei care îi vor citi articolele.

„Cel mai mult m-am temut că discuţiile virtuale la care voi participa vor fi lipsite de valoare prin însăşi faptul că eu, nefiind un veritabil <<om de cultură>>, nu voi putea să aduc prin participarea mea acel plus de valoare pe care cititorii îl aşteaptă de la <<comentatorii>> avizaţi, ceea ce m-ar situa, încă din start, în zona ridicolului sau – la fel de grav – al banalităţii deşarte.(...) M-am temut apoi că, neavând pregătire de jurnalist, fie nu voi putea să pătrund în lumea elitistă a creatorilor de cultură din cauza calităţii reduse a conţinutului materialelor publicate, fie voi fi angrenat în polemici cronofage legate de aspecte care, vrând-nevrând, vor naşte discuţii în mediul virtual pe care încerc să-l <<păstoresc>>”, scrie poliţistul.

Liviu Dumitru a declarat că o dată cu lansarea blogului său a intrat în „rândul lumii”. „Un lucru este sigur: nu mai sunt dispus să fiu cunoscut după ce scriu despre mine cei care nu mă cunosc! Şi nimeni să nu dezmintă instituţional, la finalizarea verificărilor, lipsa de temeinicie a acuzaţiilor formulate la adresa mea. De azi am blog! Merit asta. De azi se va auzi şi vocea mea. Cât de tare? Asta nu mai depinde (doar) de mine!”, afirmă poliţistul.

În prima sa postare, el a mai adăugat că a renunţat la non-combat.

„Tăcerea în faţa unor acuzaţii nefondate face ca orice sfârşit să devină previzibil: prăbuşirea. În naivitatea-mi (impardonabilă) am crezut că dreptatea nu are nevoie de sprijin (şi Nietsche spunea la fel), pentru că are forţa de a ieşi singură la iveală. O fi adevărat. Dar asta poate fi valabil doar când lucrurile sunt lăsate să evolueze la voia întâmplării. Altfel, nu! În (aproape) o jumătate de secol de viaţă am căutat să nu judec, sperând (fără succes uneori – se pare) să nu fiu judecat. Asta nu neapărat din dorinţa de a respecta îndemnul biblic, cât mai ales din teama de a nu fi nevoit să mă comport cu cel <<judecat>> pe măsura etichetei superficiale pe care exista riscul să i-o fi atribuit, descalificându-mă astfel şi îndepărtându-mă de la obiectivul creştinesc pe care mi l-am propus: să îmi iubesc aproapele!”, a declarat Liviu Dumitru, pe blogul său.

