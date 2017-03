10 episoade dramatice cu ostaşi sovietici şi românii din anii războiului: cum se protejau femeile pentru a nu fi violate, ororile sexuale şi soldaţii linşaţi

În toamna anului 1944, trupele sovietice au traversat Hunedoara pe liniile de comunicaţii, îndreptându-se spre fronturile din vestul şi nordul ţării. În primăvara anului 1945, judeţul a fost din nou traversat de ostaşii Armatei Roşii, de această dată dinspre vest spre est, pe Valea Mureşului. Deşi România se aliase cu Uniunea Sovietică la 23 august 1944, trecerea trupelor sovietice a creat panică şi ostilitate din partea populaţiei, dovada fiind numeroasele incidente dintre militari şi localnici. Dosare de anchete păstrate la arhive prezintă întâmplări neobişnuite, petrecute în lunile în care sovieticii au ajuns în Hunedoara.

1 Ostaşul ucis pe loc după ce a omorât o femeie

Septembrie 1944. Un ostaş sovietic a fost executat pe loc, după un proces sumar, după ce a împuşcat o tânără care nu s-a lăsat violată. „Pe la orele 23, doi soldaţi sovietici înarmaţi au intrat în locuinţa lui Nistor David, din Brănişca, unde au cerut mâncare şi ţuică. După ce s-au turmentat de băutură, au sărit să îşi bată joc de femeia acestuia, anume Petruţa, de 37 de ani, care se ascunsese în grajd, şi opunându-se violenţei acestor bărbaţi au împuşcat-o pe loc cu un foc de armă în cap, mortal. Cazul a fost adus la cunoştinţă de soţul victimei. Sovieticii, după ce au comis crima, au dispărut“, informa şeful de post, în notificarea adresată Parchetului Deva, în 14 septembrie. Militarii au fost identificaţi în scurt timp. „Au fost cercetaţi la faţa locului de către un căpitan rus, faţă de şeful postului Brănişca. După judecarea sergentului Ivanov, a fost executat în faţa socrului victimei, iar complicele său a fost condamnat la 10 ani de închisoare”, se arăta într-un raport semnat de S. Lovin, intendentul Legiunii de Jandarmi Hunedoara, în 18 septembrie 1944.

2 Măcelul în postul de jandarmi pentru o sticlă de vin

Septembrie 1944. două camioane cu ostaşi sovietici au oprit pe marginea şoselei în satul Baru Mare, iar unul dintre militari, în stare de ebrietate, a intrat în primărie pentru a cere două kilograme de vin. Ameninţaţi cu pistolul, doi dintre funcţionari au fugit spre postul de jandarmi din Baru Mare. Ostaşul a pornit după ei şi, ajuns la post, a cerut jandarmilor băutură. „Tovarăşe, aici nu e vin, e Poliţie”, i-au răspuns cei trei jandarmi aflaţi în instituţie. Ameninţaţi cu pistolul, au reuşit să îl dezarmeze pe sovietic, însă la scurt timp, camarazii ostaşului au înconjurat postulşi au deschis focul cu pistoalele mitralieră, trăgând în geamuri. Jandarmii au fugit, însă nu înainte de a ucide, potrivit anchetatorilor, pe ostaşul băut. Şeful de post a fost prins după ce s-a ascuns într-o magazie, a fost adus în curte şi executat cu o rafală de mitralieră în ceafă, iar un alt jandarm a vut aceeaşi soartă, după ce a fost găsit ascunzându-se într-un tufiş. Al treilea jandarm s-a scuns în cămară, într-o casă vecină, de unde a fost scos de ostaşii care au asediat casa, dar a rămas în viaţă.

3 Execuţiile din lanul de porumb

Octombrie 1944, în satul Sulighete. Trei oameni nevinovaţi au fost executaţi fără milă, iar una dintre victime a fost ucisă de soldaţii ruşi, deşi îl salvase pe unul dintre ei. Un alt sătean a scăpat cu viaţă dintr-o ploaie de gloanţe. Tragediile s-au petrecut într-o zi în care un ostaş sovietic trimis în sat după mâncare şi băutură s-a îmbătat şi s-a prăbuşit în mijlocul drumului. Săteanul căruia îi împuşcase porcul l-a luat la bătaie, iar răzbunarea camarazilor săi a fost cruntă. Bărbatul, soţia primarului şi ginerele ei au fost ucişi, ultimii doi fiind executaţi la marginea unui lan de porumb. Un alt localnic a scăpat din ploaia de gloanţe. „De abia acum îmi dau seama despre ce era vorba. Subofiţerul s-a dat puţin la o parte şi a comandat ruseşte <<Raz, Dva, Tri>>. Când a pronunţat Tri, ostaşii au descărcat câte un cartuş fiecare în victima pe care o aveau în faţă. În acel moment eu m-am aplecat şi focul a trecut deasupra mea. Tot atunci am văzut pe Bocan Ioan şi pe Vasiu Rozalia căzând la pământ, după care am rupt-o la fugă, prin porumb, înspre Fornădia, traversând valea şi urcând pe coaste, în pădure. Din momentul în care am început să fug, au început a trage după mine, cu pistoalele, toţi şapte, în afară de subofiţerul care înjura şi striga mereu să mă împuşte”, declara Tudor Avram.

4 Soldatul linşat de săteni

Octombrie 1944. Doi militari sovietici au intrat în satul Câinelul de Sus pentru a lua două căruţe, cu care urmau să transporte bolnavii la Brad. Au intrat în casa unei tinere de 23 de ani, care avea doi copii, iar soţul ei se afla pe front, şi au vrut să profite de ea. Femeia a strigat după ajutor, iar sătenii au intervenit în ajutorul ei, implorându-l pe ofiţer să o lase în pace. Unul dintre vecinii femeii l-a scos pe militar afară. La puţin timp, declara femeia, sovieticul a fost găsit legat de un copac, după ce fusese snopit în bătaie de persoane necunoscute. Ofiţerul rus a fost dezlegat şi culcat apoi în casă, iar între timp au fost anunţaţi jandarmii. Câteva ore mai târziu, a fost găsit cadavrul soldatului care îl însoţise, într-un lan de porumb. Fusese linşat de săteni. „Din cercetări s-a putut preciza că Ion Luca, zis Borga, l-a lovit pe ofiţer cu muchea toporului, Romulus Ioan cu un ciomag, iar Avram Maleş l-a înţepat cu un briceag de trei ori în spate”

5 Căpitan jefuit şi ucis de dezertori

Octombrie 1944. Doi militari ruşi neindentificaţi au fost acuzaţi de asasinarea unui căpitan român, pentru a-i fura maşina. „În seara de 24 octombrie 1944, căpitanul Sârbu Ioan, cu şoferul Anghel Constantin, mergând cu maşina Pontiak, culoare închisă, pe direcţia Deva-Sebeş, au luat cu ei de la postul de control rus, din marginea Devei, doi ofiţeri ruşi. La trei kilometri de oraşul Deva, ofiţerul român a fost împuşcat în ceafă, mortal, iar la podul Strei - Simeria, a fost aruncat în apa Streiului. Şoferul a fost dus cu maşina în direcţia Sebeş, iar în apropierea Orăştiei, a fost dat jos, dându-i-se suma de 4.000 de lei, iar maşina a dispărut cu cei doi ofiţeri ruşi. Ofiţerii ruşi au declarat şoferului că merg în Ucraina. Am luat măsuri pentru pescuirea cadavrului şi cercetarea cazului“, informa comandantul de legiune lt. colonel Lovin, într-o notă trimisă de Legiunea de Jandarmi Hunedoara, către Parchet.

6 Scrisoarea româncei îndrăgostită de un ostaş

Octombrie 1944. Jandarmii descoperă o scrisoare de dragoste trimisă de o româncă din Buftea, în toamna anului 1944, unui ostaş sovietic. Cei doi s-au iubit în vremea în care acesta fusese prizonier într-un lagăr din România. După eliberare, a plecat din nou pe front, anunţând-o pe tânără că în drumul său a poposit la o casă din satul Ilia. De acolo a fost ridicată scrisoarea de jandarmi. „Scumpul meu soţ, află despre mine că sunt bine, sănătoasă, ceea ce îţi doresc şi ţie. Dragă Vladimir, află că am primit plicul pe care mi l-ai trimis şi mi-a părut foarte bine că te mai gândeşti la mine, eu credeam că m-ai dat uitării. Dragă Vladimir, te rog foarte mult să-mi scrii şi mie mai des, ca să ştiu şi eu unde te afli cu serviciul. Scumpul meu soţ, află că de când tu ai plecat eu am rămas în tot minutul gânditoare la tine şi plâng în fiecare zi după tine. Dar bun este Dumnezeu că ai să vii şi tu acasă şi să am fericirea numai trei zile să mai trăiesc cu tine şi la urmă să mor. Dragă Vladimir, te rog să îmi trimiţi şi mie o fotografie de a ta, că eu am pierdut-o pe cea pe care o aveam acasă, fiindcă am umblat cu ea în sân şi te rog să faci şi tu cum oi putea să vii pe acasă. Scumpul meu soţ, complimente şi sănătate din partea familiei noastre. La revedere. A ta soţie care te doreşte, Viorica. Sărutări de guriţă din partea mea”, îi scria tânăra lui Vladimir, în epistola expediată în 30 octombrie 1944.

7 Crima de Crăciun

25 decembrie 1944. Trei ostaşi sovietici, doi bărbaţi şi o femeie, au oprit camionul în faţa unei case din Simeria Veche şi au cerut familiei să fie cazaţi şi ospătaţi. După ce au băut 7 – 8 kilograme de vin, unul dintre ostaşi a vrut să profite de fiica proprietarilor casei şi a intrat în camera ei, însă la scurt timp şi-a făcut apariţia şi mama fetei. „Ostaşul cel care a deschis uşa cu piciorul a început să înjure de mamă pe Ana Dărăbanţ, spunându-i <<căţea bătrână>>, arătând o răzbunare că l-a împiedicat de a rămâne singur cu Ana Haluşca în camera ei. A pus mâna pe armă şi a tras trei focuri. Femeile s-au culcat, gloanţele intrând în perete deasupra lor. Au reuşit apoi să fugă, ieşind pe o uşă din dosul casei şi s-au ascuns pe unde au putut”. Nicolae Dărăbanţ, tatăl fetei, a intrat în cameră în acelaşi moment, iar soldatul sovietic l-a împuşcat de la mică distanţă în umăr, spulberându-i oasele. Din cauza hemoragiei, a murit la scurt timp. Sovieticii s-au urcat în camion şi au plecat.

8 Cadavrul femeii agresate, găsit în şură

Martie 1945. Într-o şură din satul Glodghileşti, câţiva copii au desoperit cadavrul unei femei germane, ce fusese acoperit cu paie, cu faţa complet desfigurată, fiind mâncată de şoareci. Anchetatrii au stabilit că ucigaşul, posibil un soldat sovietic, a urmărit să o violeze şi să o jefuiască înainte de a o ucide. Cei doi au cinat împreună, înainte ca femeia să fie omorâtă, stabileau procurorii văzând câteva oase de pui lângă cadavru. „După indicaţiile noastre poliţieneşti crima s-a comis în împrejurările că victima nu s-a lăsat siluită de criminal, deoarece victima avea ca îmbrăcăminte chiloţi, pantaloni şi la organul genital o cârpă aranjată în aşa fel încât siluitorul fără consimţământul victimei nu putea ajunge scopul de avea raport sexual cu victima. Credem că într-un moment de nervozitate, criminalul văzând că nu îşi atinge scopul urmărit, precum şi din lăcomia de a o jefui, a scos un revolver cu care a împuşcat victima în regiunea superioară occipitală, deoarece la locul infracţiunii s-a găsit şi un tub de revolver sub capul victimei, în paie”, se arăta în dosar.

9 Soldat rus ucis pe malul Cernei

Septembrie 1945. Cadavrul unui militar rus, necunoscut, de circa 22 – 25 de ani, a fost găsit, acoperit cu iarbă, pe malul râului Cerna din Hunedoara. Victima fusese ucisă de trei – patru zile, constata medicul legist, iar lângă trupul neînsufleţit se afla o sticlă goală, de un litru, în care fusese ţuică. După o anchetă, în care au fost audiaţi mai mulţi localnici, procurorii au ajuns la concluzia că bărbatul s-a sinucis accidental sau a fost ucis de un alt militar rus, în timpul unei petreceri câmpeneşti, nocturne, la care au fost aduse trei tinere hunedorence. Cinci militari ruşi au luat parte la aşa-zisa petrecere şi spre seară s-au îmbătat. Când două dintre cele trei tinere au vrut plece acasă, unul dintre militari a tras cu pistolul după ele, ameninţându-le că dacă nu rămân vor fi ucise. „Victima a promis femeilor că nu li se va întâmpla nimic, căci în caz că li se întâmplă ceva, până este el acolo, se va împuşca, arătând şi punând revolveru spre tâmpla dreaptă. Revolverul s-a descărcat şi cartuşul a intrat în tâmpla dreaptă şi a ieşit rin partea stângă, ostaşul murind pe loc”, arătau anchetatorii. Ceilalţi ruşi au dezbrăcat cadavrul de uniformă şi l-au ascuns în tufe, apoi au plecat, afirmau tinerele audiate.

10 Soldatul rătăcit, ucis cu bolovani

Noiembrie 1945. Un ostaş sovietic rătăcit în satele Hunedoarei, a murit zdrobit de bolovani. În seara de 24 noiembrie 1945, constata Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, soldatul a ajuns în comuna Rapoltu Mare şi a intrat în mai multe case, pentru a le cere localnicilor băutură, până când noaptea l-a prins „în completă ebrietate”, se arată în dosar. A fost pândit de doi localnici, după ce plecase din casa unuia dintre ei, iar la un moment dat unul i-a aplicat o lovitură de bolovan în cap, trântindu-l la pământ. La faţa locului s-au strâns şi alţi localnici, iar cel care îl lovise, văzând că victima începea să îşi revină, a strigat celorlalţi că aceasta vrea să îl împuşte. Apoi i-a mai aplicat încă o lovitură cu bolovanul, astfel încât soldatul a murit.

