VIDEO Haos în Galaţi: zeci de străzi au fost blocate de torenţi şi de bălţi imense. Sistemul de canalizare n-a mai făcut faţă

Aşa arată multe din străzile oraşului FOTO C Crângan

Ploile din ultimele zile, deşi nu au fost chiar de speriat din punct de vedere cantitativ, au provocat un adevărat haos în oraşul Galaţi. Zeci de străzi din oraşul cu 300.000 de locuitori au devenit de nefolosit după ce sistemul de canalizare nu a mai fucţionat şi carosabilul a fost cucerit de torenţi şi de bălţi care în unele locuri depăşeau un metru adâncime.

Reţelele de socializare sunt pline de imagini ale haosului şi de mii de comentarii nu tocmai amabile la adresa autorităţilor care, din păcate, şi-au arătat din nou neputinţa în a gestiona situaţia. Spunem acest lucru deoarece în unele zone (cum ar fi pe centura Galaţiului) problemele sunt vechi de ani de zile şi apar la fiecare ploaie de peste 20 de litri pe metrul pătrat, însă nimeni nu a luat până acum vreo măsură.

Alarmant este, totuşi, faptul că sistemul de canalizare depăşit de situaţie (deşi la Galaţi au fost doar 32 de litri pe metrul pătrat în ultimele 48 de ore) este relativ nou (a fost inaugurat acum şase ani), fiind refăcut în întregime cu circa 80 de milioane de euro, bani plătiţi din fonduri UE şi printr-un credit contractat de Primăria Galaţi.

Administratorul sistemului de canalizare al oraşului, compania cu capital public Apă Canal SA Galaţi, are dificultăţi majore în ceea ce priveşte mentenanţa, dovadă fiind gravele probleme apărute în ultimii ani: sute de surpări de teren din cauza pierderilor din reţea (una dintre acestea, cel de pe Faleză, a tocat deja peste 4,5 milioane de euro şi tot nu este rezolvată), un miros pestilenţial, de canalizare, în tot oraşul şi, nu în ultimul rând, scumpirea continuă a serviciilor, pe fondul faptului că Apă Canal face, an de an, profituri consistente, care o introduc în topul celor mai profitabile 10 firme din judeţul Galaţi.





Amintim că în anul 2015 compania cu capital public Apă Canal SA Galaţi a făcut un profit de 3,8 milioane de euro, clasându-se pe locul 6 în topul judeţean, în faţa unor companii private foarte puternice. Însă, în vreme ce firmele private din top lucrează în regim concurenţial, profitul societăţii publice (care are ca acţionari consiliile locale ale două treimi dintre localităţile judeţului Galaţi şi este furnizor unic de utilităţi, de tip monopol,către consumatori captivi), se bazează pe tarife dimensionate discreţionar, pe alte principii decât cele economice.

O dovadă în acest sens este creşterea permanentă a tarifelor pentru furnizarea apei reci şi a serviciilor de canalizare, deşi firma face profituri consistente. Spre exemplu, nu mai departe decât de la 1 iulie 2017 va fi o nouă majorare a tarifelor percepute consumatorilor captivi, aspect asupra căruia vom reveni într-un viitor articol.





Revenind la chestiunea inundaţiilor de pe străzile oraşului, să spunem că acestea au făcut şi fac în acest moment probleme foarte mari pe centura ocolitoare (zonele Fileşti, Micro14, Micro 39), dar şi în cartierele IC Frimu, Micro 40, Micro 18, Micro 20, Port, Mazepa şi altele.

Există numeroase străzi pe care nu se mai poate circula deloc, dat fiind că, în bîlţile formate în locurile joase, apa trece de 50 de centimetri adâncime şi chiar tinde către un metru. De asemenea, ca efect al băltirilor şi al infiltrării apei, în mai multe zone din oraş (avem semnale că în Mazepa 1 şi Ţiglina 1) au apărut surpări subterane noi, ce tind să devină adevărate cratere.

Mai trebuie spus şi că, în spaţiul virtual, locuitorii oraşului Galaţi somează Primăria şi Consiliul local să constiuie o comisie de anchetă cu privire la modul cum se formează tarifele Apă Canal, dar şi cu privire la modul cum sunt cheltuiţi banii publici.