Salvează vieţi! Campanie de donare de sânge organizată de Asociaţia Pro Bunicii şi Centrul de Transfuzii din Galaţi

De Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, celebrată pe 14 iunie, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Galaţi şi Asociaţia Pro Bunicii din Galaţi organizează o campanie socială la care gălăţenii sunt invitaţi să doneze sânge începând de marţi, 5 iunie 2018, până pe data de 14 iunie, inclusiv.

Tema Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge din acest an pune accentul pe importanţa constituirii de rezerve de sânge pentru situaţii de urgenţă prin sensibilizarea populaţiei privind importanţa donării de sânge. Sloganul campaniei este „Donează sânge. Donează acum. Donează constant”.

„Evident, nu o vom face din motive politice sau de imagine, ci exclusiv din raţiuni umanitare. Spitalele din Galati au nevoie de sânge. Pacienţii aflaţi în stare gravă au nevoie de sânge. Şi, din păcate, de ani de zile, rezervele de sânge sunt tot mai mici. Deseori, viaţa unui om bolnav stă în doar câteva picături de sânge. De aceea, mi-aş dori din suflet ca din ce în ce mai mulţi galăţeni să facă acelaşi lucru”, ne-a declarat George Alin Radu, unul dintre organizatorii campaniei.

Condiţii pentru a putea dona

Vârsta donatorului trebuie să fie cuprinsă între 18 – 65 ani; greutate peste 50 kg; tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg (in cazul unei tensiuni mici veti primi îndrumări în centrul de transfuzii pentru a creşte uşor tensiunea); să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale ; să nu fi suferit intervenţii stomatologice în ultimele 2 luni sau să fie sub tratament dentar în curs; să nu fi consumat grăsimi şii băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea donării; să nu fie sub tratament medicamentos.

Persoanele de peste 50 ani trebuie să prezinte o adeverinţă de la medicul de familie că nu sunt în evidenţă cu boli cronice. Donatorii trebuie să nu sufere sau să nu fi suferit de următoarele boli: Hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie şi alte boli neurologice, boli psihice, ulcer gastroduodenal, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele (psoriazis, vitiligo), miopie forte peste (-) 6 dioptrii, cancer. Femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală (7 zile dupa menstra).

Beneficii pentru donatori: 7 tichete de masă; o zi liberă de la serviciu sau şcoală în ziua donării; rezultatul analizelor eliberat gratuit, efecte pozitive asupra stării de sănătate.