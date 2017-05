Românii preferă berea la PET. Evoluţia pieţei berii în 2016 şi rolul educaţiei în formarea maeştrilor berari

Potrivit datelor furnizate de către Asociaţia Berarii României, volumul pieţei berii în 2016 s-a menţinut la 15,81 milioane hl, nivel atins şi în 2015, în timp ce consumul pe cap de locuitor s-a situat la nivelul anului precedent, de 80 de litri.

“Având un caracter profund naţional, definit de o pondere de peste 97% a producţiei locale de bere în consumul intern şi 70% ingrediente provenite din agricultura României, sectorul berii continuă să fie un stimul economic important la nivelul întregii ţări. Datorită contextului fiscal stabil din 2016, piaţa berii a putut evolua în mod natural, având în continuare un efect economic pozitiv prin: valoarea adăugată generată în cadrul tuturor activităţilor conexe, importante contribuţii la bugetul de stat sub formă de taxe şi impozite şi prin crearea, în mod direct şi indirect, a 85.000 locuri de muncă la nivel naţional”, a declarat Julia Leferman, director general Asociaţia Berarii României.

Eforturile investiţionale ale membrilor asociaţiei au fost constante de-a lungul timpului. În 2016, nivelul total al investiţiei s-a ridicat la 69,7 milioane de euro, în creştere cu 14,2 milioane de euro faţă de 2015. Până în prezent, investiţiile cumulate realizate de membrii asociaţiei de la intrarea acestora pe piaţă au atins un total de 1,4 miliarde de euro.

Exporturile au înregistrat o uşoară scădere, de 0,08 milioane hl faţă de anul anterior, atingând un total de 0,42 milioane hl. Piaţa berii din România continuă să îşi păstreze caracterul profund naţional, ponderea producţiei locale rămânând la peste 97% din consumul intern.

Preferinţele consumatorilor pentru tipurile de ambalaj al berii au avut doar mici variaţii în 2016 faţă de anul precedent. Berea îmbuteliată la sticlă a înregistrat cea mai mare variaţie în rândul preferinţelor consumatorilor, cu o creştere de aproximativ 3 puncte procentuale, de la 24,8% în 2015, la 27,68% în 2016.

Universitatea “Dunărea de Jos”, pepinieră pentru viitorii maeştri berari

Deşi a înregistrat o scădere cu aproximativ 2 puncte procentuale, de la 53,4% în 2015, la 51,6% anul trecut, ambalajul de tip PET a continuat să deţină şi în 2016 cea mai mare pondere pe piaţă. Doza a înregistrat doar o uşoară scădere, de 1 punct procentual, de la 18,1% la 17,1%, iar draughtul s-a menţinut aproximativ la acelaşi nivel, variind doar de la 3,7% în 2015, la 3,65% anul trecut.

În cadrul aceluiaşi eveniment, Julia Leferman a subliniat importanţa educaţiei în formarea viitoarelor generaţii de maeştri berari. “Caracterul naţional al producţiei de bere din România este întărit şi de faptul că formarea a numeroase generaţii de maeştri berari are loc chiar aici, la Universitatea “Dunărea de Jos”, din Galaţi. Dăruirea pe care o au cadrele didactice pentru această meserie s-a transmis absolvenţilor care au reuşit să realizeze reale performanţe în domeniul pe care şi l-au ales. Profesionalismul specialiştilor care au deprins arta fabricării berii la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, s-a transformat în timp în produse de excepţie, iubite de români, fapt ce nu ar fi fost posibil fără implicarea permanentă şi înaltul standard al profesorilor de aici”, a adăugat aceasta.

“Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi este kilometrul zero al ştiinţei fabricării berii la noi în ţară, locul în care se formează nu doar generaţii de maeştri berari, dar se şi naşte pasiunea pentru această frumoasă meserie. Pe băncile Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor se formează an de an specialişti într-un domeniu de activitate care oferă românilor nu doar o băutură extrem de apreciată, dar care reuşeşte să şi menţină standardul excelenţei – de la profesioniştii în domeniu instruiţi aici, la produsul în sine”, a spus Camelia Vizireanu, decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Galaţi.