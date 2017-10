Raţă cu gutui, un preparat boieresc. Combinaţia culinară care oferă savoare mâncării

Primul pas este să pregătim raţa pentru preparare termică, asta însemnând eviscerare şi porţionare în bucăţi potrivite. Pentru acest preparat se aleg părţile mai cărnoase ale raţei, adică pulpele şi pieptul. Se taie apoi gutuile în felii subţiri, având grijă să eliminăm miezul. Punem uleiul într-o cratiţă şi adăugăm puţină sare înainte de a prepara termic raţa deja porţionată.

Ingrediente:

-o raţă întreagă;

-gutui-un kilogram;

-zahăr-100 de grame;

-unt-100 de grame;

-Făină-50 de grame;

-pastă de tomate-50 de grame;

-ulei-100 de mililitri;

-zeama de la o lămâie;

-sucul de la o portocală;

-Sare, după gust;

-vin alb dulce-200 de mililitri;

-Cuişoare, scorţişoară.

”După ce am început să prăjim raţa, adăugăm puţin vin, acoperim cu un capac şi lăsăm preparatul să se pătrundă, să se soteze bine. Este bine să o încercăm din când în când, ca nu cumva carnea să se caramelizeze mai mult decât este necesar”, explică Nichi Mărăcine, maestru de artă culinară.

Când carnea este aproape pătrunsă, asta însemnând o prăjire la foc moderat de 30-40 de minute, punem gutuile peste ea în cratiţă şi continuăm prăjirea, tot sub capac, pentru alte 15 minute, adăugând o ceaşcă de apă şi puţin vin.

Punem apoi cuişoarele, scorţioara, sucul de lămâie şi cel de la o portocală, adăugând şi 50 de grame de unt peste raţă şi gutui. Pasta de tomate se amestecă cu făina şi restul de vin, rezultând lezonul, o combinaţie de ingrediente care se adăugă la finalul preparatului pentru a-i da o savoare deosebită.

”Preparatul va fi lăsat la foc încă 10-15 minute pentru ca aromele să se întrepătrundă, după care adăugăm restul de unt rămas, încheind procesul termic după alte cinci minute”, detaliază maestrul Michi Mărăcine.

Raţa cu gutui se mai lasă sub capac pentru alte cinci minute după ce am stins focul, putând fi apoi servită. Preparatul nu are nevoie de o garnitură pentru că acest rol îl au gutuile. Sunt persoane care lasă gutuile să se înmoaie mai mult în cratiţă până se transformă într-o pastă, pe care o pasează, mâncând apoi preparatul cu legume.

Totul ţine de gust, însă când vine vorba de vinul pe care îl puteţi servi alături de acest preparat boieresc, se recomandă un Cabernet Sauvignon.