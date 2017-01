Primăria Galaţi a anunţat că vrea să construiască două grădiniţe noi, primele din oraş după 28 de ani de nepăsare. S-au comandat studiile de fezabilitate

Primăria Galaţi a anunţat că are în intenţie să construiască, în cel mult doi ani, două grădiniţe noi. Ar fi pentru prima oară în ultimii 28 de ani când se va face o astfel de investiţie, având în vedere că primarii de până acum ai oraşului au preferat să nu ia nicio măsură deşi aproape un sfert dintre dintre clădirile unităţilor pentru învăţământ preşcolar din oraş nu îndeplinesc cerinţele legale, an de an fiind autorizate să funcţioneze doar în mod provizoriu.

„În termen de trei luni firmele Atu Consulting SRL şi Proiect SA trebuie să finalizeze studiile de fezabilitate pentru construirea a două grădiniţe în oraşul Galaţi”, a precizat Biroul de Presă al Primăriei Galaţi.

Este despus că, potrivit Primăriei, una dintre grădiniţe va fi construită în Ţiglina II, iar cealaltă în apropierea Şcolii Gimnaziale nr. 41 „Grigore Moisil”a (în cartierul Micro 13, nu departe de intersecţia de la „General”.

Firma Atu Consulting SRL (o obişnuită a contractelor publice la Galaţi) va efectua studiul de fezabilitate pentru o grădiniţă cu opt săli, contractul în valoare de 21.400 lei (cu tot cu TVA) fiind atribuit prin încredinţare directă.

Proiect SA va efectua (tot în urma unei încredinţări directe) studiul de fezabilitate pentru o grădiniţă cu 12 săli. Valoarea contractului este de 31.800 lei (cu TVA).

Primăria Galaţi a explicat că amintitele studii de fezabilitate sunt necesare pentru dosarele pe baza cărora se vor putea accesa fonduri europene în vederea construirii grădiniţelor.

„Axa prioritară 4 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 alocă oraşului Galaţi 13 milioane de lei pentru astfel de proiecte”, a menţionat Biroul de Presă al instituţiei.