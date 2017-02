O super-navă construită la Galaţi a fost declarată cea mai bună din lume în 2016

Performanţă de excepţie pentru Şantierul naval „Damen” din Galaţi, care a reuşit să-şi adjudece marele trofeu – „Offshore Support Ship 2017 Award” - la Gala industriei mondiale de profil (Offshore Support Journal Annual Awards), desfăşurată la Londra, în februarie 2017.

Premiul este echivalentul unui „Oscar” în domeniul construcţiei navale şi a fost obţinut pentru o adevărată bijuterie tehnologică, lansată la apă în februarie 2016: „Maersk Connector”, o navă de tip Offshore Carrier DOC 8500, destinată flotei Maersk Supply Service.

„Maersk Connector este un exemplu strălucit de ceea ce putem realiza prin colaborare. Nu numai că a fost livrată la timp şi la costul aşteptat, dar a fost şi un răspuns pe măsura aşteptărilor la provocările pe care piaţa offshore le are în prezent”, a declarat, la ceremonia de decernarea a premiilor, Remko Bouma, manager în cadrul grupului Damen.

Maersk Connector şi adâncurile oceanelor

Nava Maersk Connector este rezultatul unui parteneriat dintre Damen Shipyards Group şi două transnaţionale de mare succes: Maersk (cel mai mare trasportator pe apă din lume) şi Deep Ocean (cel mai important operator de transport de energie electrică pe sub ocenele planetei).

Nava este a doua de acest fel construită la Galaţi, după ce, în iulie 2015, sora ei geamănă (Maersk Connector DP1) a fost lansată la apă şi a devenit operaţională. Maersk Connector DP2 este clasificată de Lloyd’s Register of Shipping, are 9.300 tdw, lungimea totală de 138,35 metri, lăţimea de 27,45 metri şi un pescaj de 6,25 metri. Poate lua la bord 90 de persoane, membri ai echipajului şi specialişti în instalarea cablurilor subacvatice.

Imagine de la festivitatea de premiere de la Londra FOTO Damen Galaţi

Potrivit lui Pierre Boyde, directorul comercial al Deep Ocean, nava va deservi compania pentru un termen foarte lung, având deja trei contracte foarte importante de transport energie electrică prin cabluri subacvatice: Walney Extension, Nemo Link® şi Bligh Bank (Faza II offshore eolian). „Suntem foarte mulţumiţi de colaboarea cu Maersk şi Damen”, a spus Boyde.

Conducerea Damen Shipyards Group spune că producţia navelor din seria Maersk Connector a fost o provocare pentru constructorii gălăţeni care, spre lauda lor, s-au achitat foarte bine de misiune.





Maersk Connector, la lansare FOTO Damen Galaţi

„Una din noutăţile tehnice ale acestui tip de navă este aceea că este dotată cu trei propulsoare prova. Un astfel de propulsor poate asigura o foarte bună manevrabilitate a unei nave, care poate fi rotită în loc la 360 de grade, ca şi cum s-ar roti în jurul unei axe. Nu este o navă de viteză, ci mai degrabă o navă statică şi care poate fi poziţionată în zona de lucru foarte bine”, a explicat în momentul lansării Christopher E. van der Stelt, directorul general al Damen Galaţi.

Maersk Connector, la lansare FOTO Damen Galaţi

Bibby WaveMaster 1, o nouă bijuterie navală

Simultan cu lansarea Maersk Connector DP2, la Galaţi a fost demarat un alt proiect spectaculos. Este vorba de începerea lucrărilor la „Bibby WaveMaster1”, prima navă de tip Service Operation Vessel (SOV) cu capabilităţi „walk-to-work”, adică o navă care, pe lângă facilităţile pentru transportul şi manipularea echipamentelor, permite şi accesul rapid al echipelor de intervenţie pe platformele sau turbinele eoliene marine.

Nava, prima de acest fel realizată la nivelul grupului Damen, este o adevărată bijuterie tehnologică destinată clientului britanic Bibby Marine Services. Rolul ei va fi de a susţine construcţia de parcuri eoliene în Marea Nordului, într-un proiect realmente impresionat în care este implicată, la montarea cablurilor, şi nava Maersk Connector DP2.

Biby WaweMaster în construcţie la Galaţi FOTO Damen Galaţi

Potrivit conducerii şantierului gălăţean, designul navei „Bibby WaveMaster1” asigură o soluţie personalizată pentru operatorii implicaţi în proiectele parcurilor eoliene şi răspunde necesităţii de a asigura pe mare, pentru perioade îndelungate de timp, derularea unor fluxuri de lucru eficiente, dar şi spaţii confortabile de cazare.

Lansarea la apă a Bibby WaveMaster 1 este programată la sfârşitul lunii martie a acestui an, iar nava se anunţă deja ca unul dintre cei mai importanţi candidaţi la premiile industriei navale de la anul.

Corvetele pentru Armată, în suspans

În acest an, la Damen Galaţi ar fi trebuit să înceapă şi producţia a patru nave militare performante (corvete) pentru dotarea Marinei Militare a României. Alegerea companiei româno-olandeze s-a făcut pe baza unei analize care a concluzionat că Damen are o experienţă foarte mare în producţia de nave militare şi, în plus, este singura companie românească în stare să onoreze comanda.

Proiectul în valoare de 1,6 miliarde de euro a fost aprobat anul trecut de Guvernul Cioloş (care răspundea astfel solicitărilor venite de la partenerii militari strategici ai României, dar şi realităţii că dotarea actuală a Marinei româneşti este foarte slabă), însă Guvernul Grindeanu a anunţat că decizia va fi anulată, iar investiţia va fi reanalizată.

La Şantierul naval „Damen” din Galaţi şi la întreprinderile româneşti conexe (majoritatea dintre ele cu sediile în Galaţi şi Brăila şi având ca unic partener de afaceri Damen) lucrează circa 12.000 de oameni, dintre care 99,9% sunt români.