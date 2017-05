O gălăţeancă de nota 10. Olimpică la Franceză, selectată la festivalul studenţilor francofoni

Agenţia Universitară a Fracofoniei din Europa Centrală şi de Est organizează la Zagreb în Croaţia, în perioada 15-19 mai 2017, cea de-a şasea ediţie a Festivalului studenţilor francofoni din Europa Centrală şi de Est, intitulat „Francofonia creativă”.

Printre cei 64 de tineri din 20 de ţări care au fost selecţionaţi să participe la ediţia din acest an se numără şi o gălăţeancă, Iulia Florentina Darie, studentă în anul al II-lea la Matematică-Informatică, la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu.



Iulia a fost olimpică naţională la limba franceză, încă din clasa a X-a. „Deşi este o formulă destul de rar întâlnită, în timpul liceului mi-am dat seama de cele două pasiuni ale mele: matematica şi limba franceză. Când am terminat clasa a XII-a şi am decis să aleg pentru studiile universitare domeniul matematicii, mi-am promis că voi încerca să nu îmi neglijez cealaltă pasiune. Mă bucur că acum voi avea ocazia să o pun în valoare”, a declarat Iulia Darie înainte de plecarea la Zagreb.



În cadrul festivalului, participanţii pot opta la ce atelier să participe. Gălăţeanca a ales atelierul de Biologie moleculară considerându-l un domeniu de actualitate. A atras-o şi ideea de a fi direct implicată în efectuarea unor experimente complexe, alături de studenţi din alte ţări.





„Învăţarea prin descoperire consider că este o modalitate foarte bună de a-mi însuşi lucruri noi. Recomand tuturor studenţilor să se înscrie la astfel de festivaluri internaţionale, deoarece cu fiecare nouă experienţă pe care o trăim, devenim mai bogaţi”, mai spune Iulia.



Atât premiile obţinute la olimpiadele de limba franceză cât şi rezultatele în plan academic – Iulia Darie a încheiat primul an de facultate cu media 10 – au cântărit decisiv în alegerea gălăţencei printre cei 64 de participanţi la ediţia din acest an a festivalului.