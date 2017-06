Luni începe plata ajutorului financiar de 3.000 de lei pentru cumpărarea de surse alternative de încălzire şi apă caldă

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a anunţat, joi, că începând de săptămâna viitoare se vor acorda beneficiarilor ajutoarele financiare pentru achiziţionarea de surse alternative de încălzire şi apă caldă, până acum fiind depuse de către solicitanţi 3.600 de dosare, dintre care 400 au fost deja aprobate.

„Sunt gata pentru a fi plătite aproximativ 400 de dosare, cred că cel mai devreme săptămâna viitoare, luni, marţi, miercuri vom începe primele plăţi efective către beneficiari. Trebuie să recunosc că am avut perioada aceasta de consultări pentru a nu mai greşi, consultări mă refer cu Instituţia Prefectului. Înţelegm că nu e nicio problemă, azi a fost ultima discuţie pe care am avut-o cu dl. prefect; ni s-a dat un ok verbal pentru că în scris nu au obligativitatea de a o face decât atunci când consideră că ceva e în neregulă. Urmează săptămâna viitoare să începem primele plăţi, iar 400 de dosare sunt gata de a fi plătite, din 3.600 depuse", a afirmat Pucheanu, după şedinţa de Consiliu Local de joi.

Consilierii locali au aprobat pe 9 iunie acordarea unui ajutor financiar de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ pentru încălzirea locuinţei de către cei care depind de sistemul centralizat de termoficare.

Banii se vor acorda însă numai familiilor care îndeplinesc o serie de criterii în funcţie de venituri şi în acest scop Primăria a pus la dispoziţia cetăţenilor şase puncte unde pot depune dosarul cu actele necesare în vederea obţinerii acestui ajutor.

Un proiect similar a fost adoptat şi pe 12 aprilie, odată cu adoptarea unei hotărâri de suspendare pe termen nedeterminat a funcţionării sistemului centralizat de termoficare, dar aceasta din urmă a fost atacată în instanţă de către prefectul judeţului Galaţi.

Pe 9 iunie, consilierii locali au decis să revoce această hotărâre de suspendare a funcţionarii sistemului centralizat de termoficare, însă au adoptat noi măsuri printre care şi cea privind acordarea de ajutoare financiare în continuare.

Pot beneficia de aceste ajutoare persoanele singure care are un venit net mediu lunar sub 2.500 lei; familiile formate din 2 membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 lei; familiile formate din 3 membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 lei; familiile formate din 4 sau mai mulţi membri - care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 lei.

În municipiul Galaţi, figurau în urmă cu câteva săptămâni circa 35.000- 36.000 de apartamente branşate la sistemul centralizat de furnizare a apei calde menajere şi căldurii, din care doar circa 25.000 de apartamente sunt şi locuite efectiv. La nivelul municipiului Galaţi există circa 98.000 de apartamente în blocurile de locuinţe.