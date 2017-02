Gălăţenii anunţă că ies vineri seară din nou în stradă, a 11-a zi la rând: „Vrem să muncim/ Nu să vă păzim!”

Vremea câinoasă din ultimele zile nu i-a făcut pe protestatarii din Galaţi să renunţe la a ieşi în stradă pentru a a critica în termeni duri măsurilor controversate luate de Guvernul Grindeanu.

Seară de seară, începând cu 31 ianuarie, un grup format din între 300 şi 8.000 de oameni au protestat în faţa Prefecturii Galaţi şi au mărşăluit pe străzile oraşului, scandând împotriva Guvernului, a primului-ministru Grindeanu, a ministrului Justiţiei, a lui Liviu Dragnea, a PSD, a corupţiei.

Ca şi în Bucureşti şi restul marilor oraşe ale ţării, pancartele afişate de protestatari conţin mesaje originale, pline de umor şi de fantezie, care arată că avem de-a face cu oameni cu un nivel de inteligenţă ridicat, care chiar ştiu ce vor de la clasa politică şi de la democraţie.

Faptul că nu au avut câştig de cauză în toate revendicările nu-i descurajează. Sunt decişi să protesteze în stradă, seară de seară, în continuare.

Următorul miting va avea loc, potrivit informaţiilor distribuite de internet, dar mai ales pe Facebook, vineri, 10 februarie 2017, de la ora 18,00, în faţa Prefecturii Galaţi.

În acelaşi loc vor protesta, până la ora 17,00, cei de la Alianţa Europensionarilor din Galaţi, care solicită demisia preşedintelui Iohannis şi susţin cabinetul Grindeanu. În prima zi de protest, miercuri, aceştia au adunat 13 persoane, iar joi seară au mai participat la miting doar 6 oameni.

Revenind la protestele anti-guvern, să spunem că „nucleul dur”, care n-a renunţat la proteste, este format din oameni foarte optimişti şi determinaţi în legătură cu rolul străzii în democraţie.

„Sunt foarte multe victorii pe care le-am obţinut, nu doar abrogarea OUG 13 şi demiterea unei marionete! Am arătat că suntem o forţă! Ne-am cunoscut, ne-am unit şi, orice ar face puterea, în 10 minute ocupăm strada. Ne-am recâştigat încrederea că sunt mulţi care gândesc ca noi şi am dovedit suntem vigilenţi. Am dat un sens nou patriotismului, care devia în naţionalisme ieftine. Ne-am reconectat la democraţie şi suntem daţi drept exemplu peste tot în lume! Iată marile victorii”, a declarat Andrei Velea, unul dintre protestatarii care a participat la toate mitingurile de până acum..