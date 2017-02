FOTO Fetiţa cu ureche absolută: cântă la pian de la 4 ani, compune melodii, ia premiu după premiu şi face parte dintr-o asociaţie a muzicologilor

Părinţii spun că Rebeca a început să cânte la 2 ani şi 3 luni, după ce văzuse în vitrina unui magazin de jucării un pian în miniatură. „Rebeca, înainte să-mi vorbească, mi-a cântat“, declară tatăl fetiţei. Diana Giurea, profesoară de Teoria Muzicii la liceul unde învaţă fetiţa, a concluzionat că Rebeca are ceea ce se numeşte în termeni de specialitate „ureche absolută“, ceea ce înseamnă că are capacitatea de a identifica instantaneu orice notă aude şi de a reţine partituri întregi în memorie cu o acurateţe incredibilă. „Am auzit odată la o colegă o melodie, iar când am ajuns acasă am încercat să o cânt. Am reţinut toate notele muzicale şi chiar mi-a ieşit“, povesteşte micuţa.

O educatoare le-a sugerat părinţilor Rebecăi să o îndrume spre o carieră muzicală, ţinând cont că la 4 ani copilul dovedea calităţi deosebite atât în ceea ce priveşte vocea, cât şi interpretarea la pian. Rebeca a fost mai întâi testată de profesoara Manuela Călăraş, de la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“, care i-a remarcat talentul, iar fetiţa a ales atunci pianul ca instrument la care să se specializeze. La 4 ani şi jumătate, copila participa la primul său concurs naţional la pian, unde era răsplătită cu o menţiune, singura obţinută până acum, pentru că apoi avea să câştige doar premii I şi premii de excelenţă.

Micuţa artistă s-a înscris la şcoala din cadrul Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin“, la clasa profesoarei Gabriela Gogoncea, şi a început în paralel să şi compună, ajutată de profesoara Diana Giurea. Rebeca a câştigat până acum zeci de premii la concursuri naţionale şi internaţionale, cum ar fi competiţia „Miniatura romantic“, unde şi-a adjudecat premiul I în urma unei jurizări cu profesori de la Conservatorul din Bucureşti.

O mică parte din premiile câştigate de Rebeca FOTO Valentin Trufaşu

34 de premii numai la pian

Până la 9 ani, fetiţa a participat la competiţii muzicale organizate la Piatra Neamţ, Târgovişte, Sibiu, Tulcea, Bucureşti şi Buzău, la unele dintre acestea concurând cu sute de copii talentaţi, cum s-a întâmplat la concursul „George Enescu“ (230 de copii) sau la concursul „Dinu Lipatti“ (170 de copii). Rebeca a uimit şi la concursuri internaţionale de compoziţie, atât la interpretare vocală, cât şi la interpretarea la pian.

„Avem o singură menţiune, două premii II şi restul sunt premii I, premii de excelenţă şi premiul juriului“,face mama fetiţei un sumar al palmaresului. Numai la pian, Rebeca a câştigat 34 de premii până acum, punctând şi la concursuri de Limba Română, Engleză şi Matematică. Talentul micuţei este moştenit din familie. Mama acesteia pictează, iar străbunicii au cântat la diverse instrumente.

În timpul liber, fetiţa se relaxează făcând echitaţie: părinţii au o casă la ţară, iar Rebeca adoră să călărească. „Este în pădurea de la Gârboavele un club de echitaţie, iar acolo este un ponei micuţ, pe care aş vrea să îl cumpăr, dacă se va organiza o licitaţie“, spune fetiţa. La vârsta la care alţi copii nu ştiu decât să se joace, micuţa artistă din Galaţi şi-a făcut un program riguros, pe care îl respectă cu stricteţe. Se scoală la 7 dimineaţa, merge la şcoală, apoi la afterschool. Urmează pregătirea la pian, iar de două ori pe săptămână se antrenează la înot, pe care îl practică de la 5 ani.

Medaliile şi cupele câştigate la nataţie de micuţa artistă FOTO Valentin Trufaşu

13 medalii şi o cupă la nataţie

Rebeca străluceşte şi la nataţie, câştigând mereu doar premiul I: 13 medalii şi o cupă în 4 ani. „Rebecăi îi place să facă toată aceste lucruri. Ni s-a mai spus că o obosim, însă ceea ce nu se ştie este că ea ne cere să se implice în toate aceste activităţi. Noi nu îi impunem nimic“,explică mama fetiţei. Micuţa vrea să facă balet, să înveţe să cânte la vioară, dar să facă şi teatru, însă nu îi mai ajunge efectiv timpul. „Am prea multe pe cap“, spune râzând copila.

La 8 ani, Rebeca a compus prima sa melodie, pentru a marca prietenia cu un coleg de la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin“. Intitulată „Prietenie“, compoziţia avea să impresioneze „Asociaţia pentru drepturi de autor a compozitorilor“ (UCMR-ADA), care a înregistrat-o ca operă de autor, moment în care fetiţa a devenit şi membru al uniunii. Verificarea UCMR-ADA este extrem de riguroasă şi vizează analizarea unei compoziţii muzicale atât din perspectiva unicităţii (să nu fie plagiat), cât şi a valorii muzicale.

Un an mai târziu, Rebeca venea cu o nouă compoziţie, denumită „Sunetul mării“, iar UCMR-ADA a considerat că valoarea operei muzicale impune şi de această dată înregistrarea ei ca operă de autor. Asta înseamnă că oricine doreşte să folosească cele două creaţii muzicale ale Rebecăi, dar şi alte opere muzicale pe care le va crea ulterior, trebuie să îi plătească drepturi de autor. Micuţa ne spune că vrea să compună 20 de piese, pe care să le vândă şi să le asigure părinţilor săi un trai bun, în semn de recunoaştere a eforturilor lor. „Voi cânta atât la pian, cât şi vocal. Nu voi renunţa la niciuna dintre ele, pentru că nu văd de ce, deoarece le pot face la fel de bine pe amândouă. Copiii care cântă la pian vreau să cânte şi melodiile pe care le compun eu“, dezvăluie Rebeca planurile sale de viitor.