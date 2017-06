Festivalul Internaţional al Cărţii „Axis Libri” continuă la Galaţi. Programul evenimentelor de joi şi de vineri

Timp de cinci zile, în perioada 14-18 iunie 2017, oraşul Galaţi este capitala românească a cărţii. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi - sub patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul Consiliului Judeţean, Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Galaţi, al sponsorilor, precum şi al mass-media locală şi naţională - organizează a IX-a ediţie a Târgului/Festivalului Internaţional al Cărţii „Axis Libri”, adresat iubitorilor de carte şi lectură atât cititori, cât şi creatori, editori şi difuzori, pe care îi invită să participe la un program generos prin diversitate şi calitate culturală.

Dedicat tuturor vârstelor şi etniilor, evenimentul va avea loc pe Aleea Domnească (Zona „P”-urilor spre Elice) unde va fi realizat un complex expoziţional cu aproximativ 45-50 de standuri mobile outdoor şi două caravane de carte, cuprinzând produsele (peste 10.000 de titluri) a circa 250 de edituri româneşti şi străine.

„Festivalul de carte îşi propune să stimuleze interesul pentru lectură, să cultive satisfacţia dialogului viu între producătorii şi consumatorii produselor culturale specifice, dăruindu-le bucuria întâlnirii cu cei mai cunoscuţi scriitori prin organizarea unor dezbateri deschise, pe teme de interes cultural, care să aducă în atenţie cele mai recente apariţii editoriale”, a declarat prof.dr. Ilie Zanfir, directorul bibliotecii „VA Urechia”.





Ilie Zanfir, directorul Festivalului FOTO Costel Crângan

Programul zilei de joi, 15 iunie

Ora 10,00

Concert de muzică populară cu Ansamblul „Doina Covurluiului” Centrul Cultural „Dunărea de Jos”

Ora 11,00

La Statuia lui Mihai Eminescu

Dor de geniu - 128 de ani de la trecerea în nemurire a lui Mihai Eminescu.

Muzică de promenadă în interpretarea Fanfarei Valurile Dunării de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” .

Slujbă de pomenire săvârşită de un sobor de preoţi de la Arhiepiscopia „Dunării de Jos”; Depuneri de flori, jerbe, coroane;

Evocări ale autorităţilor şi personalităţilor culturale şi spirituale gălăţene;

Recital poetic din lirica eminesciană susţinut de elevi ai Şcolii nr. 28 „Mihai Eminescu”;

Recital din creaţia proprie susţinut de poeţi gălăţeni Organizatori: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Consiliul Judeţean Galaţi şi Primăria Municipiului Galaţi, Arhiepiscopia „Dunării de Jos”, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul Muzical „Nae Leonard”

La Biblioteca Estivală, Parc Mihai Eminescu

Ora 11,30

Deschiderea oficială a Bibliotecii Estivale; Lansarea proiectelor culturale educativ-recreative de vacanţă: Clubul Curioşilor şi Cafeneaua Culturală BVAU, Tabăra de creaţie Axis Libri;





Ora 12,00

Recital poetic şi prezentări de carte. Invitaţi: Elena Netcu – Vânzător de amintiri (versuri) şi Povestea unui legionar (roman). Ed. Benefica, Bucureşti; Tănase Caraşcă – Timpul şi răstimpul (roman) şi Printre stropi (versuri); Ştefan Zăvoiu – Caranfilii; Ioan Gheorghiţă – Frumoasa mea, transpoezia. Ed. PIM, Iaşi. Moderator: Mircea Marcel Petcu, preşedintele Filialei Tulcea a Uniunii Scriitorilor din România

Violeta Craiu - Agonia fericirii. Ed. eLiteratura, Bucureşti; Schiţă pentru o monografie a comunei Stăncuţa. Ed. PIM Alexandru Cvitenco - Scrâşnetul universului. Ed. Armonii culturale, Adjud Ana Dobrescu - Cabina de probat gânduri. Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila Ion Creangă – povara posterităţii: medalion literar susţinut de Constantin Bostan Moderatori: Zanfir Ilie şi a.g. secară

Ora 12,00

Bătălia cărţilor – promovare concurs de lectură Să-l cunoaştem pe Apolodor – moment poetic. Prezintă elevii clasei pregătitoare ai Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, coordonaţi de prof. înv. primar Ţelinoiu Marieta

Buletin meteo de lectură – moment artistic. Prezintă elevii Şcolii Gimnaziale nr. 33, coordonaţi de director prof. Popescu Doina-Elena şi prof. Bâzu Lenuţa

Ora 12,30

Editura Epigraf, Chişinău – lansări de carte: Întâlnirea cu eroii poveştilor româneşti, de Cristina Bujor. Prezintă: Gheorghe Lateş, dr. conf. univ., Universitatea „Danubius”, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale. Mihail Grecu: 100 de ani de la naştere. Autori: Ludmila Toma, Tamara Grecu-Peicev. Prezintă: Silvia Grossu şi Gheorghe Lateş. Moderator: Oleg Bujor, directorul editurii





Ora 13,30

Somnul icastic şi Careul de aşi ai însingurării, de Ioan Toderiţă. Ed. Editgraph, Buzău Dumnezeu, diavolul, îngerii şi creaţia lor – omul, de Sam D. Oprea. Ed. Axis Libri, Galaţi. Moderator: Zanfir Ilie

Ora 14,00

Noi apariţii în Colecţia Universitas, Editura Eikon, Bucureşti. Prezintă Valentin Ajder, director : Dominaţie şi alienare - O istorie recentă a înstrăinării umane, de Rariţa Mihail; Existenţă şi idee, de Ştefan Vianu; Apologia după sfârşitul metafizicii - Teologie şi fenomenologie la JeanLuc Marion, de Nicolae Turcan; Filosofia singularităţii - Creierul global, o etică a gândirii fără om, de Bogdan Popoveniuc; Modernitatea ratată. Gândirea fără public şi stăpânul fără chip, de Sorin Borza; Critica fundamentelor etico-filosofice ale naţional-socialismului, de Antoniu Alexandru Flandorfer; Vintilă Horia - Exilatul din exil, de Mădălina-Violeta Dîrmină;

Transpunerea operei lui Mircea Eliade în alte limbaje ale artei, de Cristina Scarlat; Mircea Eliade - Hermeneutica spectacolului, Cristina Scarlat; Plotin - Despre nemurirea sufletului, traducere din greacă şi interpretare de Dan Tomuleţ; Experienţa religioasă în gîndirea lui Dumitru Stăniloae - O etică relaţională, de Sandu Frunză; O antropologie mistică. Introducere în gândirea Părintelui Stăniloae, de Sandu Frunză; Mircea Eliade şi misterul totalităţi, de Bogdan Silion; Sonetele lui Marin Sorescu, de Ada Stuparu;

Mircea Vulcănescu - O microistorie a interbelicului românesc, de Ionuţ Butoi; Spiritualismul rus în secolul XX, de Ivan Ivlampie; Edgar Papu şi protocronismul în spaţiul revistei «Luceafărul», de Vlad Pappu; În dialog - studii de filosofie creştină, teologie politică şi istoria religiei, de Ion Cordoneanu; Omul, animalele şi lumea, de Mihai Androne; Cultura şi spaţiul, de Ivan Ivlampie; Autoportrete în oglinzile cărţilor, de Vianu Mureşan; Invitaţi: Rariţa Mihail, Ivan Ivlampie, Mihai Androne, Ion Cordoneanu, Vianu Mureşan, Iulian Grigoriu. Moderator: Valentin Ajder, directorul Ed. Eikon





Ora 14,00 - La Sala Panoramic, Hotel Galaţi Centrum, etaj 9

Cartea, vehicul cultural de excepţie: simpozion. Invitaţi: Pavel Abraham, Maria Bumbaru, Florin Dochia, Emilian Marcu, Marian Nencescu, Nicolae Rotaru, Dorel Vidraşcu. Moderatori: Pavel Abraham, Doru Dinu Glăvan, Zanfir Ilie

Ora 15,00

Criză şi comunicare, de Pavel Abraham şi Nicolae Rotaru; Poet fără Pegas, de Nicolae Rotaru; De Dunăre. Dăinuire la Galaţi. Autor: Zanfir Ilie. Ed. Detectiv Literar. Prezintă: Florin Dochia, Emilian Marcu, Marian Nencescu şi Dorel Vidraşcu. Moderator: Firiţă Carp, directorul editurii

Ora 15,45

Enciclopedia Banatului I. Literatura. Autor: Academia Română, Filiala Timişoara; Banatul 1926-1930. Prima revistă literară bănăţeană. Autor: Ioan David; Publicistica lui Mircea Eliade şi opţiunile ”Tinerei generaţii”. Autor: Viviana Poclid Dehelean; Scrieri, de Eugen Todoran; Albastru – infinit. Autor: Viviana Milivoievici. Ed David Press Print, Timişoara. Moderator: Ioan David, director editură

Ora 16,10

Până unde aruncă undiţa sufletul? - versuri. Autor: Valeriu Valegvi. Ed. Opera Magna, Iaşi. Răspântiile: şapte miniromane insolite. Autor: Dan Plăeşu. Ed. Sinteze, Galaţi Bucătăreasa şi prezumţia de nevinovăţie (II), de Grigore Postelnicu. Ed. Axis Libri Prezintă: Dan Plăeşu şi a.g. secară

Ora 16,30

Scufiţa roşie – spectacol realizat de Teatrul de Păpuşi Gulliver, Galaţi. Director Eduard Şişu

Ora 17,30

Program artistic realizat de elevi de la Palatul copiilor – orgă, dansuri, cântece. Ritmic dance junior, Minidance, Cercul de cantec, coord Geanina Firea, Iacob Zamfira - canto, Iacob George – orgă

Ora 18,15

Amita Bhose – sora mai mare a lui Eminescu, evocare de Carmen Muşat-Coman. Director Editura Cununi de stele

Ora 18,30

Frânturi (eseuri), de Flavia Tofan. Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. Prezintă: Onorica Tofan şi Zanfir Ilie

Ora 19,00

Estrada copiilor – recital dans susţinut copii de la Casa de Cultură a Sindicatelor. Participă trupele: Pop's, Fancy crew, Active dance, Aqua Dance, Funky dance. Coord. Andreea Ignat

Ora 19,30

Fantasy club: Literatura fantastică românească azi; Haiganu (roman), de Marian Coman. Ed. HAC!BD, Bucureşti. Invitaţi: Marian Coman şi Victor Cilincă. Moderator: a.g. secară

Ora 20,00

Concert de muzică veche susţinut de grupul Kalofonis, Asociaţia pentru Promovarea Patrimoniului Cultural Galaţi.

Programul zilei de vineri, 16 iunie

Ora 10,00

Concert Fanfara Valurile Dunării, Centrul Cultural Dunărea de Jos.

Ora 10,30

Dimineţi de lectură – lectură publică. Participă: Elevii Liceului Teoretic „Dunărea” (coodonaţi de director prof. Moţoc Lucica, director adj. prof. Piticari Ramona, prof. Panait Elena şi bibliotecar Gherghe Lica) şi elevii Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, Bereşti, coordonaţi de dir. prof. Dică Gabriela.

Evaluarea proiectului „Dimineţi de lectură”. Premierea cadrelor didactice partenere în proiect: Şcolile Gimnaziale nr. 13, nr. 16, nr. 28, nr. 25, nr. 33, „Sfinţii Împăraţi”, „Gheorghe Munteanu ”, ,,Iulia Haşdeu”.

Ora 11,00

Studii şi articole: Istorie, educaţie, cultură, Nr. 2/2017, publicaţie serială editată de Asociaţia Profesională Şcoala Gălăţeană, coord. Sorin Langu şi Gh. Nazare. Ed. Muzeului de Istorie ”Paul Păltănea”, Galaţi. Prezintă: coordonatorii lucrării.

Ora 11,30

Editura Olimpias – carte pentru copii: 10 cărţi într-una singură, de Cezarina Adamescu; Vaza cu poveşti, de Tudosia Lazăr; Legende despre insecte, de Olimpia Sava; Creionel – revista Grădiniţei Step by Step. Moderator: Olimpia Sava.

Ora 12,30

Zia, regina Costobocilor (dacii liberi); Umbra lui Bogdan Vodă (1359-1367) - romane istorice de Ion Muscalu. Ed. Danaster, Iaşi Cele mai frumoase legende despre Ştefan cel Mare şi Sfânt, de Constantin Bostan. Fundaţia Culturală ”Gh. T. Kirileanu”, Piatra-Neamţ.

Ora 13,00

Mitropolitul Gurie – opera zidită în destinul Basarabiei, de Silvia Grossu. Ed. Epigraf. Prezintă: Cătălin Negoiţă, conf. dr., Universitatea Dunărea de Jos, Preşedinte A.R.I.P.; Igor Grosu, jurnalist, traducător. Moderator: Silvia Grossu şi Oleg Bujor.

Ora 13,30

Criss Music Canto Schol – recital de muzică uşoară. Coord. Valentin şi Cristina Vasopol, Teatrul Muzical „Nae Leonard”.

Ora 14,20

„Antiquis libris” - Cartea veche străină şi românească, hărţi şi gravuri referitoare la Galaţi şi spaţiul românesc (sec al XV – lea – prima jumătate a sec al XIX-lea) – vernisaj expoziţie. Invitaţi: reprezentanţi ai Muzeului de Istorie Galaţi, ai Bibliotecii V. A. Urechia, ai Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. Moderator : Cezar Amariei.

Ora 15,00

Amor carmina 2016 Antologie de poezie românească publicată la revista URMUZ 2016. Coord. Florin Dochia. Prezintă: Florina Zaharia, Ionel Necula, Dorel Vidraşcu;

Uricar la Poarta Moldovei de Jos, vol 1, de Ionel Necula. Ed. Grapho Press, Tecuci. Moderator: Firiţă Carp, directorul editurii Detectiv Literar.

Ora 15,30

Olteni la Statuia Libertăţii, de Viorel Chiurtu. Brăila; Crima din Rugineni; Omenia şefului de post, de Gheorghe Marcu;

Emigranţii, de Costel Crângan. Ed. Axis Libri. Moderator: Zanfir Ilie.

Ora 16,00

Editura InfoRapArt Galaţi şi invitaţii săi. Din program: Prezentarea ofertei de carte – director Petre Rău; Revista Boem@, la aniversarea numărului 100.

Lansări de carte: Petre Rău - Matematicienii despre...lume - aforisme / Comisele iubiri - antologie de versuri; Toader Buhăescu – Marafeturi cu eresuri: epigrame; Cezarina Adamescu - Memorialistică şi alte cărţi Recital poetic - Denisa Lepădatu.

Ora 17,00

Recital muzical oferit de elevii Centrului Cultural Dunărea de Jos, clasa canto-muzică uşoară, prof. Adina Lazăr.

Ora 17,45

Vasilache şi Mărioara – spectacol realizat de Teatrul de Păpuşi Gulliver, Galaţi. Director Eduard Şişu Sala Budapesta, Hotel Danube Stars (Dunărea), etajul 2.

Ora 17,45

Moment Limes: Dante şi literatura europeană, de Theophil Spoerri; Ţara de sub picior, de Victor Cilincă; Adevărate sau imaginate, de întâmplat s-au întâmplat, de Elena Dumitrescu-Nentwig; Călăreţul de fum, de Radu Ciobanu; Simetrii şi discrepanţe, de Ştefan Borbely; Haiku@monoku/Haiku@poeme taoiste, de Jim Kacian; Mircea Petean sau ştiinţa poeziei, de Lazăr Popescu.

Anton Dumitriu – un proscris triumfător, Maria Cogălniceanu. Prezintă: Mircea Petean, directorul ed. Limes, Cluj-Napoca. Invitaţi: Zanfir Ilie şi Theodor Parapiru.

Ora 18,30

Editura Princeps Multimedia, Iaşi - lansări de carte: Trilogia EMINESCU - audiobook-uri, interpret actorul Dorel Vişan. prezintă Filomena Corbu Mersul pe apă (ediţie critică), de Aurelian Silvestru. Prezintă: Daniel Corbu şi Emilian Marcu

Januvia - Romanul ascezei (col. Cartea de proză), de Daniel Corbu. Prezintă Zanfir Ilie, Aurelian Silvestru, Teodor Parapiru.

Tărîmul inocenţilor - roman (col. Cartea de proză), de Emilian Marcu. Prezintă Mioara 8 Bahna, Daniel Corbu.



Dicţionarul limbii române (etimologii, înţelesuri, exemple, citate, arhaisme, neologisme, arhaisme), de August Scriban. Prezintă: Teodor Parapiru, Radu Moţoc, Daniel Corbu.

Scrieri în proză (romane, povestiri, memorialistică, teatru, jurnale, articole, cronici, corespondenţă, parodii în proză), de G. Topîrceanu. Prezintă: a. g. secară şi Daniel Corbu Moderator: Zanfir Ilie.

Ora 18,30

Superinteligenţa, de Nick Bostrom, trad. Doru Căstăian; Credinţă vs ştiinţă, de Jerry Coyne. Ed. Litera, Bucureşti. Prezintă: Doru Căstăian şi a.g. Secară.

Ora 19,00

Cultură, Educaţie, Distracţie – program artistic realizat de Casa de Cultură a Studenţilor. Participă trupele Bboysonly (break dance), Just Jerks (street dance), Keep the vibe alive (electrodance), De ce ficatul? (teatru), Let's folk (muzică folk).

Ora 19,45

Muzică folk - concert. Interpret: George Constantin, ex-voluntar al Bibliotecii, student, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi.