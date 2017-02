Elevul la teologie care a denumit o stea după un sat din România: „Astronomia nu înseamnă să-l negi pe Dumnezeu“

În urmă cu cinci ani, mai exact în 2013, doi pasionaţi cercetători de la nou-înfiinţatul şi performantul observator astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi anunţau cu emoţie că au descoperit două noi stele variabile – primele din istoria astronomiei din România – pe care le-au denumit „GalaţiV1“ şi „GalaţiV2“.

Descoperirea făcută de Ovidiu Tercu şi Alexandru Dumitru, cei doi astronomi la care facem referire a fost confirmată la scurt timp de către Asociaţia Americană a Observatorilor de Stele Variabile (AAVSO – American Association of Variable Stars Observers), care le-a inclus în baza de date internaţională a stelelor variabile (International Variable Star Index), dându-se astfel startul unei adevărate frenezii astronomice.

Ulterior, Tercu şi Dumitru aveau să mai descopere şi alte stele variabile (s-a ajuns deja la „GalaţiV9“, aşezând în mod statornic oraşul de la malul Dunării pe harta marilor centre astronomice ale lumii.

Însă dincolo de succesul evident al celor doi, nimic nu părea să anunţe lucrul extraordinar care s-a întâmplat la începutul anului 2017: Andrei Marian Stoian, un adolescent în vârstă de 16 ani din comuna gălăţeană Schela, discipol al celor doi astronomi, avea să descopere o nouă stea, care a fost confirmată la nivel mondial şi care a ajuns să fie prima stea din Univers care primeşte numele unui sat românesc: „SchelaV1“.

Pasiunea lui Andrei Marian Stoian pentru astronomie este veche. Avea doar nouă ani când a păşit pentru prima oară într-un observator, devenind, în 2010, membru al Astroclubului „Călin Popovici“ din cadrul Observatorului Astronomic de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă“ Galaţi.

Identificarea pe boltă a stelei Schela V9 FOTO Andrei Stoian

Pasiunea pentru studiul Universului este cu atât mai interesantă cu cât Andrei este fiu de preot, tată lui, părintele Ionel Stoian, este paroh la Schela şi, la rândul lui, se pregăteşte să devină preot. Este elev la Seminarul Teologic „Sf.Ap.Andrei“ din Galaţi şi spune că vrea să urmeze apoi o facultate de Teologie, la noi, în România, după care are de gând să studieze astrofizica, undeva în străinătate, dat fiind că în ţara noastră nu există deocamdată o astfel de facultate.

Crede că poate împăca fără probleme cele două ocupaţii. „Astronomia nu înseamnă să-l negi pe Dumnezeu. Consider că Dumnezeu nu poate fi demonstrat ca ceva anume. El este în tot şi în toate. De când e o blasfemie să studiezi creaţia sa?“, afirmă tânărul.

Deşi adolescentul stă nopţi de-a rândul în observatorul astronomic, rezultatele lui şcolare sunt foarte bune, fiind anul trecut medaliat cu bronz la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informaţiei. „Nu a fost greu să obţin acest premiu. Ca să poţi face observaţii astronomice, trebuie să te pricepi să umbli pe calculator“, mărturiseşte Andrei.

De mai bine de patru ani, Andrei Marian Stoian se străduieşte să aducă localitatea sa natală, Schela, pe harta astronomiei. Primul telescop, unul pentru explorări de amator, l-a primit pe când avea doar 12 ani, iar reacţia lui imediată a fost să înfiinţeze în sat un club de astrofizică.

Medalia obţinută de Andrei la olimpiada naţională de informatică FOTO Florin Matei

A reuşit să atragă şi alţi tineri alături de el, iar cea mai importantă realizare, până să descopere steaua variabilă „SchelaV1“, a fost construirea unui observator astronomic performant în curtea casei părinteşti. De altfel, vorbim despre singurul observator astronomic profesional din judeţul Galaţi şi de unul dintre cele doar vreo 5-6 observatoare similare din România.

Observatorul nu s-a putu face, evident, fără un efort material consistent. După câteva tranşe de sponsorizare din partea preotului Ionel Stoian, au intrat în „combinaţie“ şi autorităţile locale, care au sprijinit cumpărarea aparaturii prin intermediul unui proiect accesat de către Primăria Schela prin ONG-ul „Cerc Schela“.

Observatorul a fost instalat sub îndrumarea cercetătorului Ovidiu Tercu (de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi), în anul 2013, atunci când a fost construită şi modesta clădire care îl adăposteşte. În luna noiembrie a aceluiaşi an, observatorul de la Schela a obţinut şi autorizaţia de funcţionare, pe baza codului IAU-MPC L23, necesar pentru raportarea observaţiilor ştiinţifice privitoare la asteroizi şi comete, inclusiv la asteroizii apropiaţi Pământului, unii dintre aceştia fiind incluşi în categoria asteroizilor potenţial periculoşi pentru planeta noastră.

Andrei şi mentorul său, profesorul Ovidiu Tercu FOTO Florin Matei

Între timp, telescopul principal a fost schimbat, descoperirea stelei variabile „SchelaV1“ fiind făcută cu ajutorul unui telescop de tip Newton, cu diametrul oglinzii principale de 130mm f/5 şi camera CCD Atik 314L+.

Trebuie spus că, în funcţie de temperatura aerului, observaţiile se pot face atât pe monitorul din interiorul observatorului, cât şi de la calculatorul din locuinţă, sistemul fiind cu comandă de la distanţă. De altfel, Andrei spune că telescopul este foarte sensibil la vibraţii, fiind chiar indicat ca acţionarea lui să se facă de la distanţă, pentru o acurateţe sporită a imaginilor.

Chiar dacă unii ar fi înclinaţi să creadă că descoperirea stelei variabile „SchelaV1“ a fost o întâmplare, faptele arată că avem de-a face cu un succes bazat pe foarte multă muncă.

Andrei Marian Stoian s-a antrenat în explorarea Universului, cu stoicism, împreună cu deja celebrul astronom român Ovidiu Tercu, pe care l-a şi ajutat în descoperirea stelelor variabile „GalaţiV8“ şi „GalaţiV8“. Ca urmare, de aici şi până la descoperirea unui nou astru prin eforturi individuale a fost doar un pas. Descoperirea stelei „SchelaV1“ este rezultatul unei serii de observaţii astronomice (survey fotometric) realizate în ultimele luni ale anului 2016. De menţionat că vorbim despre o stea variabilă de tip Delta Scuti, din constelaţia Auriga, a cărei variaţie este de ordinul orelor, ca urmare a unor procese interne din interiorul stelei.

Toate aceste date au fost raportate către Asociaţia Americană a Observatorilor de Stele Variabile (AAVSO – American Association of Variable Stars Observers), unde au fost incluse în baza de date internaţională a stelelor variabile (International Variable Star Index), confirmându-se astfel, pe 3 ianuarie 2017, descoperirea. Andrei Marian Stoian devenea, astfel, primul adolescent român care descoperă o stea variabilă şi primul astronom care dă numele unui sat românesc unui corp ceresc.

„M-am simţit mândru de mine şi m-am bucurat de această descoperire despre care nimeni nu ştia. Având privilegiul de a numi steaua aşa cum am dorit eu, am preferat să o numesc Schela pentru că aşa am simţit, ca numele comunei mele să apară pe cer“, avea să declare Andrei Marian Stoian, vizibil emoţionat, la scurt timp după confirmarea descoperirii.