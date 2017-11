Directorul Teatrului Muzical din Galaţi este acuzat de plagiat în proiectul de management. „O proiecţie bugetară pe un program artistic nu poate fi plagiat“

În urma unor mailuri trimise anonim pe adresele unor publicaţii gălăţene, directorul Teatrului Muzical ”Nae Leonard” din Galaţi, Teodor Niţă, este acuzat că a preluat mai multe pasaje din proiectele de management ale unor directori de instituţii de cultură din ţară şi le-a trecut în propriul proiect de management, cu care a şi câştigat un nou mandat în fruntea teatrului gălăţean.

Consiliul Local Galaţi a adoptat proiectul de management al lui Teodor Niţă pe 26 octombrie, încredinţându-i conducerea Teatrul Muzical din Galaţi pentru încă patru ani.

Teodor Niţă ne-a declarat că ştie cine a trimis mailurile anonime, dar a refuzat să spună cine ar fi persoana interesată să îi facă rău. Directorul Teatrului Muzical ”Nae Leonard” din Galaţi recunoaşte că a preluat anumite pasaje din proiectele altor directorilor de instituţii de cultură, dar susţine că acesta nu este plagiat.

”Un proiect reprezintă un plan, o intenţie, o propunere de îmbunătăţire a organizării şi activităţii unei instituţii. Abilitatea managerului constă în puterea şi priceperea de a pune acest proiect în practică. Am învăţat după un mandat, să prioritizez activităţi, lucruri şi să nu-mi afectez obiectivele principale, chiar dacă resursa financiară devine mai mică de la an la an. Proiectul în sine nu este o operă, nici literară, nici artistică, nici ştiinţifică, ci sunt idei acumulate din sistem, pentru dezvoltarea şi implementarea în mod unitar la nivel naţional a lucrurilor bune, fie ele preluate în bloc (cu copy/paste), cu erori de tehnoredactare clare, pe care mi le asum. Sunt personalităţi care publică aceste proiecte tocmai pentru a fi preluate de alţii, în sens constructiv. Orice proiect de management, vizează o traietorie, o concepţie artistică şi o proiecţie bugetară pentru o perioadă de timp, pe care eu mi-am propus să o îndeplinesc în anumite condiţii, pentru că nu inventez eu tehnici noi, de atragere a publicului spectator în sălile de spectacol sau un nou profil al spectatorului, până şi în analiza SWOT, atât punctele tari cât şi cele slabe, alături de ameninţări şi oportunităţi sunt identificate ca fiind aceleaşi, la nivelul tuturor instituţiilor de profil. Tehnicile sunt aceleaşi în toate proiectele de management. În condiţiile actuale, proiecţia artistică descrisă şi asumată într-un proiect trebuie zi de zi prioritizată în funcţie de reursa financiară. Aici intervine priceperea şi calitatea unui manager. O proiecţie bugetară pe un program artistic nu poate fi plagiat, deoarece vrem nu vrem din păcate asta este realitatea, arta se face astăzi de câţi bani avem. Faptul că anumite pasaje se regăsesc integral în multe proiecte de management, reflectă faptul că cerinţele generale sunt comune şi pot fi preluate şi adaptate pe cerinţele celui care organizează selecţia de proiecte”, ne-a declarat Teodor Niţă.