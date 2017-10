Cum a dispărut o livadă a statului, de câteva zeci de hectare, de lângă Galaţi. Paguba: 20 de milioane de euro

O livadă proprietate a statului, în suprafaţă de 63 de hectare, aflată în intravilanul oraşului Galaţi (între municipiu şi combinatul siderurgic, acolo unde preţul metrului de pătrat de teren oscilează între 30 şi 35 de euro) a dispărut de pe faţa pământului după o afacere dubioasă, care este investigată de mai mulţi ani de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Amintita livadă a aparţinut Seromgal SA Galaţi (fosta Întreprindere de Sere) şi a fost plantată (cu vişini, cireşi, pruni, gutui şi meri) în perioada 1987-1991, fiind practic şi acum în perioada tehnologică de producţie. Problema este că în teren nu se mai află absolut niciun pom, toţi fiind tăiaţi şi furaţi după o poveste ce pare aproape de necrezut.

Înainte de a trece la cazul livezii se cuvine să spunem că vizorul anchetei penale se află nu doar cele 63 de hectare pe care se aflau pomi, ci şi alte aproape 200 de hectare ocupate cu viţă de vie şi alte culturi horticole, toate foste în patrimoniul statului, prin Seromgal SA şi apoi, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Devalizarea unei societăţi

Proprietate a statului, societatea Seromgal SA a fost, ani de zile după 1990, una dintre cele mai profitabile întreprinderi agricole gălăţene. După ce 65% din Seromgal SA a fost privatizată către salariaţi (PAS), în anul 2001, valoarea negociată fiind de 1,34 milioane de lei, a început însă un picaj financiar accelerat.

În doar doi ani, societatea a trecut de la profit la pierdere, numărul de salariaţi a scăzut de la aproape 800 la nici 300, iar o parte dintre active (în special cele 30 de florării şi de aprozare din Galaţi) au fost vândute la preţuri „atractive” (ca să nu spunem modice) către firme aparţinând rudelor fostului director Sterică Croitoru.





Serele şi o parte din livada Seromgal în 1988 FOTO Arhiva BVAU

Fabrica de conserve (care în 1990 asigura peste 50% din consumul de conserve din legume şi fructe al gălăţenilor) a fost abandonată, utilajele vândute, clădirile demolate. Au urmat serele şi, apoi, ţinta a devenit terenurile (cu potenţial imobiliar foarte ridicat, dat fiind că au pe ele toate utilităţile), printr-o serie de afaceri juridice în care a fost implicată şi Prefectura Galaţi, condusă în momentul semnării documentelor de prefectul Cosmin Păun.

Chiar dacă „hăţişul” de documente însă n-a fost clarificat de procurori, câtev dintre aspecte sunt destul de clare. Cum ar fi acela că, în urma acestei adevărate devalizări (orchestrată de directorul Sterică Croitoru împreună cu o firmă din Brăila (Agrinova), societatea a ajuns în anul 2006 la insolvenţă, declanşată la cererea principalului creditor, Fiscul, care avea de recuperat circa 6,2 milioane de euro.

Exact pe fundalul aşa-zisei „reorganizări”, activele societăţii (mai puţin terenul şi pomii, care aparţineau statului) aveau să fie vândute, în anul 2009, către firma Agrinova Brăila, preţul fiind de-a dreptul ridicol: doar 400.000 de euro. „N-au plătit în banii ăştia nici măcar fierul ce forma scheletul serelor, nu mai spun de clădiri, utilaje şi multe altele”, ne-a spus unul dintre foştii angajaţi ai Seromgal.

Artificiile juridice ale Prefecturii

Pentru ca Agrinova să pună mâna pe teren a fost nevoie doar de câteva artificii bine puse la punct cu sprijinul lui Cosmin Păun, prefectul de Galaţi din acea vreme. Acesta, în calitate de preşedinte al Comisiei Judeţene pentru Reconstituirea Dreptului de Proprietate, a soluţionat favorabil un memoriu depus de Agrinova prin care solicita drept de preempţiune asupra terenului Seromgal (251 ha), sub pretext că sub acesta se află o instalaţie subterană de irigat pe care a cumpărat-o odată cu activele Seromgal.

Decizia a fost contestată în instanţă de Agenţia Domeniilor Statului (care a pretins drept de preempţiune legat de faptul că pe 63 dintre cele 251 de hectare de teren în discuţie exista o livadă, proprietate a statului), însă Tribunalul Galaţi, prin judecătoarea Alexandrina Zaharia, a hotărât (Decizia nr.310/25.05.2009) că doar firma brăileană are drept de preempţiune.

Urmarea: o avalanşă de solicitări de punere în posesie pe amplasament, formulate de Agrinova, în baza unor proprietăţi funciare cumpărate în alte localităţi (Vârlezi, Crăieşti, Smârdan, Lieşti etc), la preţuri modice - între 100 şi 200 de euro pe hectar; în total sub 100.000 de euro - dar erau încă nepuse în posesie, din diverse motive.

Comisia judeţeană condusă de prefectul Păun (care între timp s-a mutat din Galaţi, se aude că pe undeva prin judeţul Braşov) a schimbat apoi amplasamentul terenurilor respective pe raza Galaţiului, în livada Seromgal (acolo unde terenul era de 3.000 de ori mai scump, respectiv între 300.000 şi 350.000 de euro hectarul!), creând statului un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro. Procurorii au fost sesizaţi în această privinţă chiar de către ANAF, însă ancheta trenează de ani buni.

Ca şi cum această pagubă n-ar fi fost de ajuns, Agenţia Domeniilor Statului s-a pomenit că are în proprietate nişte pomi (cu o valoare de inventar de 1,5 milioane de euro) dar nu mai are şi terenul de sub ei. A încercat, conform legii, să concesioneze livada către proprietarul terenului, însă firma în cauză a refuzat să o preia, aşa că totul a rămas de izbelişte.

Cum nici alţi fermieri n-au vrut să se încurce cu livada „suspendată”, pomii au ajuns la cheremul hoţilor de lemne din Fileşti şi Smârdan, fiind defrişată în totalitate. Cine va da socoteală pentru această afacere controversată vor decide, fără îndoială, procurorii DNA. Cum şi când, rămâne de văzut.