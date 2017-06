Cum a ajuns celebrul doctor Jeff Young de la „Animal Planet“ să opereze câini fără stăpân la Galaţi: „Sunt atât de multe animale lăsate să se chinuie pe străzi“

Dr. Jeff Young, celebrul realizator de la postul de televiziune „Animal Planet” (unde realizează emisiunea „Rocky Mountain Vet”), se află de câteva zile la Galaţi şi, împreună cu echipa sa, oferă consultaţii şi tratamente gratuite pentru căţeluşii şi pisicile cu sau fără stăpân din urbe.

Timp de trei zile, americanul Jeff Young şi-a desfăşurat activitatea la adăpostul pentru animale fără stăpân al Fundaţiei „Help Lăbuş”, aflat într-o zonă periferică a Galaţiului, în Bădălan. Au beneficiat de tratamente şi diverse intervenţii chirurgicale atât câinii din adăpostul fundaţiei, cât şi animalele aduse de gălăţeni. Aproape 100 de animale au fost văzute de faimosul medic, care nu s-a dat în lături nici de la intervenţii complicate.

Din 7 iunie, Jeff Young se va afla la padocul deţinut de primăria din Galaţi, unde va steriliza, timp de două zile, câinii fără stăpân adunaţi de pe străzile oraşului de către angajaţii serviciului de ecarisaj. Interesant este că Young are o opinie fermă legată de rezolvarea problemei animalelor fără stăpân din aglomerările urbane din toată lumea (confirmând astfel că nu doar în România sunt probleme cu maidaneziii, ci şi în oraşe renumite din America sau Europa).

„Sterilizarea este singura metodă eficientă prin care să fie ţinute sub control populaţiile de câini şi pisici de pe străzile oraşelor, pentru că doar prin sterilizare în masă aceste populaţii pot fi ţinute sub control. Exterminarea în masă a câinilor şi pisicilor are ca urmare ocuparea nişelor ecologice în care se aflau acestea de şobolani, care sunt cu mult mai greu de ţinut sub control. În plus faţă de asta, e mai ieftin să sterilizezi decât să ucizi”, a declarat Jeff Young.

Vedeta TV ne-a mărturisit că a ajuns la Galaţi la invitaţia fundaţiei elveţiene „Susy Utzinger”. Aceasta a organizat în oraşul românesc un seminar pentru bunăstarea animalelor, iar invitatul de onoare a fost veterinarul american binecunoscut publicului pentru emisiunea „Rocky Mountain Vet”. De altfel, Young este însoţit în România de o echipă de filmare a postului „Animal Planet”, împteună cu care va realiza un documentar ce va fi difuzat în celebrul show TV.

„Încă nu avem o viziune precisă asupra documentarului. Am adunat material filmat foarte mult, vom vedea apoi cum îl vom folosi. Experienţa din România a fost, oricum, foarte interesantă, deci este posibil să o repet cândva. Îmi place că românii iubesc animalele, dar nu-mi place că sunt atât de multe animale lăsate să se chinuie, în condiţii cumplite, pe străzi”, a spus Young.

Despre Jeff Young

Medicul veterinar ajuns celebru în America după ce a înfiinţat o clinică veterinară ambulantă şi a început să circule prin toată ţara pentru a oferi asistenţă medicală de tip low-cost câinilor şi pisicilor. Până în prezent a avut peste 160.000 de clienţi, o medie de 100 de ore de lucru săptămânal şi circa 30 de intervenţii chirurgicale pe zi.

În urmă cu 10 ani, medicul a început să călătorească şi în afara graniţelor SUA, în special în Mexic şi în ţări din Europa. În Slovacia, de exemplu, a înfiinţat un spital veterinar. În timpul călătoriilor sale, el îngrijeşte animale, filmează episoade pentru emisiunea de la „Animal Planet”, ţine discursuri şi instruieşte medici veterinari.