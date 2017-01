Ce trecut are şi ce avere deţine deputatul gălăţean Ştefan Viorel (PSD), care a fost nominalizat ca ministru de Finanţe în Guvernul Grindeanu

Proaspăt propusul ministru al Finanţelor din Guvernul Grindeanu, social-democratul Ştefan Viorel (62 ani), este deputat de Galaţi şi se află în Parlamentul României de şase mandate.

Viorel Ştefan s-a născut în 26 iulie 1954, în Mitoc, judeţul Botoşani, este căsătorit, are trei copii şi este membru al partidului de 24 de ani. Economist de profesie, social-democratul a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii "Al.I.Cuza" Iaşi, iar în 2002 a devenit doctor în economie.

În perioada 1980-1987, Viorel Ştefan a fost economist la Întreprinderea de Navigaţie Fluvială NAVROM Galaţi, după care, până în 1991 a fost şef serviciu la aceeaşi societate.

În intervalul 1991-1996, social-democratul a deţinut funcţia de director general la Compania de Navigaţie Fluvială Română NAVROM SA Galaţi, după care a fost preşedintele Consiliului de Administraţie. În prezent, el este, printr-o firmă interpusă, acţionar semnificativ al societăţii.

Timp de 12 ani, până în 2008, Viorel Ştefan a fost senator PSD de Galaţi. Din 2008 este deputat, fiind la al treilea mandat.

Între anii 1995-2001, a fost preşedintele Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari Fluviali din România, iar între 2000 – 2004 a condus Comisia de buget finanţe din Senatul României. În perioada 2014-2016 a fost preşedintele comisiei buget-finanţe din Camera Deputaţilor.

Potrivit declaraţiei de avere, Viorel Ştefan deţine un teren intravilan în Galaţi, o casă de locuit , precum şi un apartament în Bucureşti. Social-democratul mai deţine un autoturism autoturism Seat-Ibiza şi o maşină Toyota Auris.

Ştefan are deschise patru conturi la Unicredit Bank, cu solduri la zi de 1.528,19 lei, 10,34 USD, 3,4 EURO şi 14.372,19 lei. Noul ministru mai are deschis un cont la BCR unde are un sold de 25.000 de lei şi un cont la BRD cu o valoare la zi de 550 lei.



Viorel Ştefan are şi datorii: un credit în valoare de 110.000 USD scadent în 2019 şi unul în valoare de 1.350.000 lei