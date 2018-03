Ce drepturi au consumatorii în raport cu comercianţii. Care este condiţia esenţială pentru ca un contract să fie încheiat prin telefon

Internetul a schimbat modul în care consumatorii îşi fac cumpărăturile, iar operatorii economici îşi fac reclamă şi îşi vând bunurile şi serviciile. Comerţul electronic permite consumatorilor şi comercianţilor să interacţioneze în mod diferit şi reduce cheltuielile consumatorilor datorită preţurilor online mai mici şi ofertei mai variate.

Însă dezvoltarea comerţului electronic creează anumite provocări în ceea ce priveşte protejarea sănătăţii şi a siguranţei consumatorilor şi a altor utilizatori finali faţă de produsele nealimentare periculoase şi/sau faţă de produsele care nu respectă cerinţele prevăzute în legislaţie.

În acest sens şi în comparaţie cu mediul offline, autorităţile de supraveghere a pieţei din statele membre ale UE întâmpină numeroase dificultăţi, de exemplu:

-dificultăţi în ceea ce priveşte urmărirea produselor oferite spre vânzare online şi identificarea operatorilor economici responsabili; - creşterea numărului de operatori economici situaţi în afara teritoriului UE care oferă produse spre vânzare online; sunt incluse aici şi vânzările directe către consumatorii din UE şi către alţi utilizatori finali, care îngreunează asigurarea respectării normelor privind produsele;

-provocări în efectuarea evaluărilor de risc sau a testelor de siguranţă, din cauza lipsei accesului fizic la produse;

- lipsa de informare în rândul consumatorilor şi al întreprinderilor cu privire la cumpărarea şi vânzarea online de produse sigure şi conforme. Termenele de returnare a produselor

Important este ca oamenii să îşi cunoască drepturile şi să se adreseze instituţiilor competente ori de câte ori le sunt încălcate aceste drepturi. Iar instituţiile trebuie să răspundă prompt şi să verifice fiecare caz în parte. Astfel, în cazul achiziţiilor online, toate drepturile consumatorilor sunt stipulate în OUG 34/2014.

Enumerăm cateva dintre cele mai importante:

-Înainte ca un contract la distanţă să producă efecte, profesionistul trebuie să informeze consumatorul cu privire la principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, denumirea si adresa operatorului economic, preţul total al produselor sau serviciilor (in cazul comunicaţiilor electronice trebuie să se precizeze planul tarifar cu numărul de minute şi traficul de date alocat, tariful pentru apeluri sau traficul de date suplimentar), dreptul şi modalitatea de retragere din contract;

-În cazul în care se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului, acesta se derulează doar după ce consumatorul a acceptat în scris oferta;

-Cu unele excepţii (de exemplu în cazul achiziţionării unor produse alimentare, a unor produse desigilate de consumator şi care nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecţie a sănătăţii), consumatorul îşi poate exercita dreptul de retragere în 14 zile de la primirea produsului;

-În cazul în care nu este informat de operatorul economic despre dreptul de retragere, acesta poate fi exercitat în 12 luni;

-În cazul returnării produsului, consumatorul trebuie să achite cheltuielile cu transportul acestora. De asemenea, banii achitaţi pentru produs trebuie să fie primiţi în termen maxim de 14 zile de la data la care consumatorul a anunţat ca doreşte returnarea produsului.

”Ne dorim ca între cetăţeni si ANPC să se creeze o relaţie de parteneriat, bazată pe încredere reciprocă si cred că aceasta începe sã se consolideze, pentru că dacă ne uităm la statistici, constatăm că an de an numărul celor care s-au adresat instituţiei noastre cu diferite sesizări a crescut ajungând la 1569 reclamaţii in anul 2017 . Dintre acestea, 256 de reclamaţii (16%) vizează achiziţii online de produse şi servicii, cum ar fi : servicii de telefonie mobilă, produse electrocasnice, componente electronice, produse alimentare, mobile. În urma cercetării acestora, 73% s-au dovedit a fi întemeiate”, a declarat Carmen Mihaela Tudor, inspector şef adjunct al CJPC Galaţi.

CJPC Galati a întreprins în 2017 un număr de 1.151 de acţiuni de control, încheiate cu 770 de procese verbale de constatare a contravenţiilor, valoarea totală a amenzilor fiind de 1.233.900 de lei. Din totalul de 1.569 de reclamaţii soluţionate, cca 51% sunt întemeiate sau rezolvate amiabil, valoarea despăgubirilor acordate în urma acestora fiind de 280.725 de lei.

În continuare, un număr mare de reclamaţii sunt clasate sau sunt nesoluţionabile datorită neprezentării documentelor de achiziţie, intrării în faliment a firmelor reclamate, sau , în cazul achiziţiilor online, cumpărării produselor de la persoane fizice şi nu de la operatori economici.( Facem menţiunea că OUG 34/2014 nu se aplică decât achiziţiilor de la un operator economic).

La ce trebuie să fiţi atenţi

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor care achiziţionează produse sau servicii online , comisarii de la Protecţia Consumatorilor au următoarele recomandări:

-Asiguraţi-vă că operatorul economic furnizează informaţii despre nume, adresa geografică, telefon, adresa de e-mail – toate aceste informaţii trebuie să fie clare şi inteligibile şi sunt obligatorii pentru comerciant;

-Asiguraţi-vă că site-ul afişează toate informaţiile despre principalele caracteristici ale produselor si serviciilor comercializate, inclusiv preţul total al acestora, pentru a putea fi siguri că acestea sunt ceea ce vă trebuie;

-Comerciantul trebuie să vă informeze despre modalitaţile de livrare disponibile şi preţul aferent acestora chiar in pagina de prezentare a produsului;

-Prin legislaţie, dispuneţi de 14 zile in care puteţi să vă răzgândiţi. Trebuie să returnaţi produsele la adresa indicată de comerciant, achitând taxa de transport şi fără să motivaţi renunţarea la achiziţie;

-Ţineţi cont că operatorul economic trebuie să vă pună la dispoziţie – în format electronic – un formular de retragere sau să vă ofere posibilitatea de a completa orice altă declaraţie prin care să vă exprimaţi decizia de retragere din contract;

-În conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, înainte de a achiziţiona un produs, comerciantul trebuie să vă informeze în mod clar şi uşor de înţeles despre existenţa garanţiei legale de minim doi ani;

-Este important să tipăriţi la imprimantă comanda dumneavoastră şi clauzele si condiţiile ce apar pe site la momentul cumpărării, pentru situaţia în care ulterior aveţi de rezolvat o dispută cu comerciantul.