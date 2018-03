Ce este creierul abdominal şi cum ne influenţează viaţa. Calitatea digestiei şi vitalitatea depind de mintea din plex

Creierul abdominal este localizat în partea superioară a abdomenului, în zona stomacului, fiind practic o reţea de trasee nervoase, de unde pleacă anumite emoţii şi reflexe necondiţionate pe care oamenii le au.

”Deşi poate părea cumva ciudat, creierul abdominal ne ajută să ne controlăm organele interne fără a lua contact fizic cu ele. De exemplu, cu ajutorul creierului abdominal, o persoană îşi poate regla ritmul cardiac, evident, după ce a exersat acest lucru o anumită perioadă de timp, pentru că nimic nu vine de la sine”, explică psihologul Stelian Chivu.

Creierul abdominal mai este numit de specialişti şi sediul naturii emoţionale pentru că acesta este responsabil cu o parte dintre emoţiile grosiere, cum ar fi fricile sau lăcomia, invidia, ori dorinţa de răzbunare.

Această parte a corpului nostru este un veritabil depozit de stres, de eliberarea căruia depinde sănătatea noastră emoţională, psihică şi fizică. Dacă alegem să refulăm stresul, el nu se va elibera complet şi ne va crea probleme şi mai mari, dacă îl acumulăm, va atinge la un moment dat o masă critică şi este de la sine înţeles ce se poate întâmpla, iar dacă îl negăm, nu înseamnă că nu există.

”Ceea ce putem face este să eliberăm stresul, pentru că doar aşa vom detensiona zona plexului solar”, punctează psihologul Stelian Chivu. Cum facem asta? Te poţi aşeza pe o canapea sau un pat, oriunde ai o poziţie confortabilă, iar după aceea este important să îţi relaxezi corpul fizic şi pe cel emoţional, iar pe cât posibil să ai cât mai puţine gânduri.

Cum ne localizăm fricile

Folosind ceea ce specialiştii numesc privirea interioară, vei analiza, pe baza experienţelor anterioare, unde este localizată frica ta. Practic, te gândeşti ce zonă a corpului tău este afectată constant ori de câte ori se declanşează o frică, oricare ar fi ea.

”Veţi constata de cele mai multe ori că frica este localizată în zona plexului solar, dar ea se poate manifesta şi la nivelul inimii, când cuiva îi este frică să iubească sau să fie iubit, frica sub forma nodului în gât, când o persoană are o teamă de a vorbi în public sau, în general, de a spune ceva pe un anumit subiect, ori la nivel mental, care se caracterizează printr-o împrăştiere a gândurilor, în sensul că persoana respectivă are dificultăţi în a se concentra pe ce face”, detaliază psihologul Stelian Chivu.

Mintea conştientă controlează mintea abdominală sau instinctivă şi prin ea poate face acelaşi lucru cu corpul fizic şi emoţii. Făcând acest lucru, vom constata că ne putem controla şi reflexele necondiţionate, fricile.

Pentru a înţelege mai bine ce este creierul abdominal, îl putem compara cu o persoană care este extrem de absorbită de ceea ce face. Pentru a-i atrage atenţia, trebuie îl batem pe umăr, ca să spunem aşa, iar acest lucru poate fi făcut cu ajutorul respiraţiei.

Respirând încet, profund, calm şi mai ales conştient, adică să ne concentrăm numai pe această acţiune, şi repetând expresii de genul ”sunt liniştit”, mintea abdominală va ieşi din starea de transă în care a intrat şi va răspunde comenzilor minţii conştiente.

Ce exacerbează reacţiile minţii abdominale

Acest lucru se întâmplă, de regulă, când suntem presaţi de un termen limită sau suntem angrenaţi într-o activitate din care părem că nu putem ieşi. Acela este creierul abdominal, iar singura cale de a-l deconecta de pe pilotul automat este să îi atragem atenţia, aşa cum aminteam anterior.

Consumul de alcool şi de droguri, mâncarea consumată la ore târzii şi cea care conţine multe grăsimi, anumite medicamente, tensiunile din familie, cele profesionale şi din anturaj exacerbează asemenea reacţii ale minţii abdominale şi o face astfel extrem de greu de controlat.

Creierul abdominal este direct responsabil de vitalitatea, de energia pe care o are fiecare dintre noi. Dacă este controlat, creierul abdominal va canaliza vitalitatea organismului acolo unde este nevoie de ea. În schimb, dacă acesta va rămâne în zona instinctuală, a fricilor, energia se va risipi extrem de repede. Aşa se explică de ce persoanele stresate şi nervoase sunt de cele mai multe ori şi devitalizate.

În zona plexului solar este localizată forţa fizică, hotărârea, dinamismul, dar şi nervozitatea, o parte dintre frici, neîncrederea, dar şi încrederea, pentru cei care reuşesc să se controleze foarte bine, fiind şi responsabilă cu calitatea digestiei.

”Când simţim o tensiune mai mare în zona minţii abdominale, este suficient să masăm acea parte cu palmele în sensul acelor de ceasornic, dar şi invers de 30 de ori, iar efectul se va simţi imediat. Putem, dacă simţim că rezistăm, să tapotăm zona, adică să aplicăm lovituri uşoare cu degetele în apropierea ombilicului. O altă acţiune sunt duşurile reci şi calde în zona abdominală. Ele vor destresa zona şi o vor echilibra”, oferă alte câteva remedii psihologul Stelian Chivu.