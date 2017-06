Începe Conferinţa Ştiinţifică  a Şcolilor Doctorale. Manifestarea reuneşte specialişti în inginerie, nanotehnologii, bio-sănătate şi strategii economice

Sub egida „Perspectives and challenges in doctoral research”, scopul celei de a V-a ediţii a conferinţei este acela de a oferi o platformă comună tinerilor cercetători, care au ocazia de a împărtăşi opinii, idei, rezultate, ocazie cu care Universitatea ”Dunărea de Jos” îşi propune să promoveze excelenţa în cercetare, să stabilească parteneriate şi relaţii de colaborare prin schimbul de cunoştinţe şi expertiză.



Cu un comitet ştiinţific internaţional de prestigiu, cea de a V-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice a Şcolilor Doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi se va desfăşura în cadrul a 7 secţiuni, şi anume:

-Secţiunea 1 – Cercetări avansate în inginerie mecanică, inginerie industrială şi inginerie electrică;

-Secţiunea 2 - Progrese în ştiinţa şi ingineria bioresurselor alimentare;

-Secţiunea 3 – Materiale funcţionale & Nanotehnologii;

-Secţiunea 4 – Metode avansate de investigare în mediu şi bio-sănătate;

-Secţiunea 5 - Modele şi strategii economice pentru competitivitate;

-Secţiunea 6 – Spaţii culturale: perspective retrospective şi prospective;

-Secţiunea 7 - Istorie. Societatea, economia şi spiritualitatea pe teritoriul României.

Conferinţa se adresează doctoranzilor şi cadrelor didactice din mediul academic gălăţean şi din centre universitare şi institute de cercetare din ţară, precum şi membrilor comunităţilor socio-economice şi culturale gălăţene şi naţionale.