8 sfaturi pentru a repara caroseria fără să strici vopseaua. Cum să foloseşti uscătorul de păr ca să readuci tabla la forma iniţială

Când ne alegem cu o îndoitură pe caroseria maşinii, chiar şi minoră, repararea ei într-un service specializat ne poate costa câteva sute de lei, pentru că implică chituire şi revopsire.

Există însă câteva metode neconvenţionale prin care puteţi rezolva problema fără prea mari dureri de cap şi fără să băgaţi adânc mâna în buzunar:

1.Desfundătorul pentru chiuvetă

Deşi pare amuzant, un desfundător nu poate fi folosit doar pentru a desfunda vasul de toaletă sau chiuveta, ci vă poate salva şi de nişte bani daţi pentru refacerea caroseriei. Pentru a fi siguri de reuşită, se umezeşte desfundătorul şi suprafata afectată, după care se trage în mod repetat până când îndoitura nu se mai cunoaşte.

2. Apa fierbinte

Această metodă se aplică în special pentru părţile din plastic, mai ales la bara din faţă şi cea din spate a maşinii. Cu toţii ştim cât de dificil este să îndrepţi bara datorită faptului că plasticul este foarte rigid şi riscăm astfel să facem mai mult rău când dorim să rezolvăm problema prin forţă brută. ”Pentru a putea scăpa de această problemă, nu trebuie decât să turnăm apă fierbinte pe zona îndoită iar zona afectată se va dilata şi înmuia, făcând posibilă manevrarea cu uşurinţă. În unele cazuri, datorită dilatării, zona afectată se va remedia de la sine, în funcţie de profunzimea denivelării”, explică Marcel Boghian, inginer auto;

3.Uscătorul de păr şi aerul comprimat

O altă metodă mai puţin cunoscută este utilizarea uscătorului de păr şi a aerului comprimat. Aceasta se bazează pe accelerarea fenomenului de dilatare şi comprimare rapidă şi se aplică atât pe zonele de plastic, cât şi pe cele metalice pentru îndoituri uşoare. Mai întâi se încălzeşte zona afectată folosind uscătorul de păr, apoi concentrăm aerul comprimat pe acea suprafaţă, care va trece rapid printr-o transformare radicală, în sensul că materialul va reveni la forma iniţială, iar maşina nu va mai prezenta nicio urmă că ar fi fost lovită;

4.Gheaţa carbonică

Gheaţa carbonică, cunoscută de asemenea şi sub denumirea de gheaţă uscată, este o formă solidă a dioxidului de carbon. Această este folosită cu preponderenţă ca agent de răcire şi are o serie de avantaje, precum temperatura mai scăzută decât cea a apei îngheţate şi neproducerea de reziduuri. Principala sa utilizare este conservarea şi păstrarea mâncărurilor şi băuturilor, atunci când alte moduri de răcire sunt indisponibile sau neadecvate. Gheaţa carbonică mai are însă şi o altă utilitate: este excelentă pentru repararea îndoiturilor. Pentru a face acest lucru, este necesar să purtaţi mănuşi de protecţie din cauciuc. Metoda este extrem de simplă. Veţi aplica gheaţă carbonică pe zona afectată până când suprafaţa va reveni la forma iniţială;

5.Aspiratorul

O altă metodă neobişnuită pentru repararea îndoiturilor este utilizarea puterii de sucţiune a aspiratorului. Dacă aveţi un aspirator suficient de puternic, puneţi furtunul pe suprafaţa deformată şi trageţi uşor până când aceasta revine la forma iniţială;

6.Pistolul cu silicon şi cuie

Una dintre cele mai interesante metode pentru a repara îndoiturile de pe maşină este folosirea pistolului cu silicon, pe lângă câteva cuie şi bucăţi de lemn. Dacă aveţi posibilitatea, puteţi tăia câteva bucăţi de lemn (cozi de mătură), introduceţi apoi un cui până la jumătate şi aplicaţi silicon pe capătul celălalt, după care lipiţi pe maşină acea parte. ”După ce aţi aplicat suficiente bucăţi pe zona afectată, aşteptaţi până când siliconul se răceşte, apoi legaţi o sârmă sau sfoară de cuie şi trageţi până când suprafaţa revine la forma dorită. Dacă siliconul de dezlipeşte greu, nu încercaţi să forţaţi, ci pur şi simplu turnaţi apă călduţă, iar acesta se va desprinde de la sine”, detaliază inginerul Marcel Boghian;

7.Levierul

Pentru a pune în practică această metodă aveţi nevoie de un levier, a cărui capăt a fost învelit în prealabil într-o cârpă sau alt material moale. Reparaţia se face prin împingerea levierului cu zona învelită pe îndoitura de pe maşină până când aceasta revine la forma iniţială. Să nu faceţi greşeala de a lovi caroseria cu levierul, deoarece aceasta se poate deforma în sens invers şi vă veţi alege astfel cu o problemă mai mare decât cea pe care doreaţi să o rezolvaţi iniţial;

8.Kitul cu ventuze

Ultima metodă este folosirea unui kit cu ventuze, dovadă că imaginaţia şoferilor nu are limite când vine vorba de rezolvarea unei probleme la maşină cu costuri cât mai reduse. Reparaţia se face prin fixarea suportului cu cele două ventuze şi rotirea în sens invers vizavi de zona afectată, până când suprafaţa îndoită a revenit la forma iniţială.