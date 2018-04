VIDEO Mircea Dinescu: „Anchetarea lui Iliescu pentru Revoluţie e o mare prostie. Nu poţi să judeci. Nicio revoluţie nu a fost frumoasă“

Aflat la Focşani, unde a susţinut o conferinţă publică pe teme literare, poetul Mircea Dinescu a fost provocat de unii dintre participanţii la eveniment şi a făcut aprecieri legate anchetarea lui Ion Iliescu în dosarul Revoluţiei din decembrie 1989.

"Anchetarea lui Ion Iliescu pentru Revoluţie este o mare prostie, pentru că nu poţi să judeci. Nicio revoluţie nu a fost frumoasă. În revoluţia franceză au fost mult mai multe victime ca la revoluţia română, ca să nu mai vorbim de revoluţia din Rusia. Orice revoluţie apărută peste noapte se lasă cu confuzie, cu cadavre. Nu poţi într-o noapte să treci de la comunism la capitalism, să nu mai vorbeşti cu tovarăşe ci cu domnule şi să spunem că s-a dus dracului comunismul când erau în România 4 milioane de membri de partid.

Când s-a trecut de la sclavagism la feudalism a durat 100 de ani până s-a intrat într-un sistem. Noi am trecut peste noapte într-un mod artificial, nu era nimeni pregătit. Mai pregătiţi erau băieţii ăştia, care ştiau cum funcţionează sistemul sau ce produc fabricile. Cum au devenit unii cei mai bogaţi oameni din România? Cataramă lucra la Comerţ Exterior, lucrase la <<mănăstirea Secu>>. Şi au devenit exportatori. Luau din fabrică mobila care era gratis şi o vindea prin firma lui afară. Cel mai bogat om din Slobozia era un şofer. A devenit celebru că a vrut să facă turnul Eiffel. Era şofer la alimentaţia publică şi cu caşcavalul pe care trebuia să-l dea la magazin s-a dus în Turcia, unde un kilogram de caşcaval costa 10 dolari şi în România jumătate de dolar. Aşa s-au făcut marile averie“, a spus Dinescu.

Poetul revoluţionar, care a fost membru în Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN) la începutul anului 1990, spune că nici măcar el nu se aştepta la înlăturarea comunismului în acele momente, ci era fericit că ţara scăpase de Ceauşescu.

“A fost o mare prostie că s-au dat carnete de revoluţionar. Eu când am ieşit în stradă erau sute de mii de oameni care strigau Jos Ceauşescu. Am venit pe un tab la Televiziunea Română. Acolo era Ion Caramitru, pe care nu-l cunoşteam decât de la televizor, nici el nu ştia cum arăt. În clipa când am apărut la televizor cu Caramitru, Ion Iliescu era la Editura Tehnică. Nu avea curajul, abia după o oră a apărut, când a venit cineva să ne spună că-l aduce. Nici nu ni se părea ciudat că vine, pentru că în clipa aia nici eu nu credeam că va fi capitalism în România. A fugit Ceauşescu, vine tovarăşul Iliescu, un preşedinte mai îngăduitor. Începuse Perestroika, gândeam că o să se dea filme româneşti, muzică mai multă, pentru că atunci nu se dădea. Ne uitam la bulgari. Toate antenele din Bucureşti erau îndreptate spre Bulgaria”, a menţionat Dinescu.

Acesta a mai spus că despre Ion Iliescu se ştia de mult că o să fie succesorul lui Ceauşescu şi exista deja un mit al lui, iar pentru acest lucru nimeni nu trebuie judecat.

Doina Cornea, „o babă curajoasă de la Cluj“

"Nu poţi să judeci, pentru că mulţi spun: ce aţi făcut, mă, atunci, i-aţi lăsat pe ăştia de au luat puterea. Păi cine să ia puterea în România? La momentul acela, erau zece dizidenţi. O babă curajoasă la Cluj, Doina Cornea, pe care am cunoscut-o după 1989, un poet nebun cum eram eu, arestat la domiciliu. Nu era ca în Polonia, cu mase de muncitori care erau conduşi de intelectuali. La noi nu aveai curaj să înjuri, că te înhăţau. Ce este adevărat este că eşalonul doi al PCR a luat puterea, erau pregătiţi băieţii. Cine să ia puterea?", a mai spus Dinescu.

Mircea Dinescu a combătut şi teoria potrivit căreia revoluţia din decembrie 1989 nu a fost o revoluţie

"Teoria Securităţii, că Ruşii au făcut revoluţia, au trimis nişte băieţi, vlăjgani, este o prostie. Este un istoric care a scris imbecilităţile astea. Când a convocat Ceauşescu un miting în Piaţa Palatului cică au venit nişte vlăjgani KGB-işti cu nişte steaguri care aveau nişte cuie în vârf şi înţepau lume în cur cu ele. Şi că aşa s-a declanşat revoluţia datorită unor dureri în cur ale unor doamne din Piaţa Palatului. Păi a ieşit lumea în stradă pentru că au fost împuşcaţi oameni la Timişoara şi pe 21 s-a tras la Bucureşti în oameni. Era foamete, se stingea lumina la 9 seara, mureau copiii în incubatoare, stăteau oamenii la coadă pentru mâncare, ţăranul român, cel care producea pâinea, nu avea voie să cumpere pâine la oraş. Toţi imbecilii au devenit specialişti în Revoluţie", a mai afirmat poetul.

Dinescu spune că singura vină pentru care Ion Iliescu trebuie să răspundă este cea legată de mineriadă, existând deja un proces pe rol.