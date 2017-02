FOTO Programator de computere, creator de mărţişoare unicat. "Românaşii" lucraţi de femeie au ajuns în toată Europa şi în SUA

Didina Mihăilă este o focşăneancă în vârstă de 64 de ani, care vreme de trei decenii şi jumătate şi-a dedicat viaţa meseriei de programator-informatician.

Absolventă a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, doamna Didina a făcut parte din generaţia care a cunoscut şi a lucrat computer încă din perioada comunistă, desfăşurându-şi activitatea de programator-informatician în marile întreprinderi ale Vrancei. A lucrat la Întreprinderea de Scule şi Elemente Hidraulice, la Oficial de Calcul, la Insta Electric, la Comat.

Îşi aduce aminte de calculatoarele de epocă Felix şi Independent, care au făcut senzaţie în epocă, dar mărturiseşte că “maşinăriile” de pe timpuri nu erau nici pe departe comparabile cu computerele performante de astăzi, pe care le cunoaşte la fel de bine.

La începuturile carierei sale a lucrat doi ani şi în învăţământ, ca profesor de matematică, dar recunoaşte că munca cu elevii nu a atras-o atât de mult atunci.

În urmă cu cinci ani, Didina Mihăilă a ieşit la pensie şi dintr-o dată a simţit nevoia că această postură nu o avantajează foarte tare. Spune că în copilărie a cochetat cu croitoria, pentru că în familie a avut profesionişti în domeniu. Tot atunci a învăţat să împletească, să croşeteze, să brodeze.

Didina Mihăilă, la masa de lucru FOTO: Al. Tătaru

“Apoi am făcut o pauză foarte lungă, până am ieşit la pensie. În urmă cu cinci ani, în preajma Crăciunului, am văzut pe internet că cineva a confecţionat ornamente de sărbători manual şi mi-am spus că pot şi eu. Am făcut nişte ornamente de brad, micuţe. Atunci am prins curaj şi m-am specializat şi pe mărţişoare şi confecţionat imitaţii de bijuterii”, ne spune Didina Mihăilă.

Femeia confecţionează aproape orice şi se declară extrem de inspirată atunci când lucrează. Croşetează mărţişoare simple, are o impresionantă colecţie de bufniţe lucrate la croşetă, face păpuşi din bumbac românesc, brăţări din mărgele. Piesele de rezistenţă sunt “românaşii”, nişte păpuşi construite din bumbac şi îmbrăcate în portul tradiţional românesc.

Se documentează de pe internet

“Este un proiect al meu, cel cu românaşii. Trebuie să ai o inspiraţie extraordinară atunci când lucrezi, să vii tot timpul cu ceva nou. Mă documentez pe internet despre specificul locului, despre caracteristicile costumelor populare din zona respectivă. Aş fi putut să cumpăr păpuşi să le îmbrac în port tradiţional, dar am preferat să le lucrez eu, de la cap la coadă, din materiale româneşti”, ne spune Didina Mihăilă, arătându-ne în acelaşi timp ce materiale a folosit pentru lucrarea “Fetele de la Căpâlna”.

Nu este zi lăsată de la Dumnezeu în care femeia să nu se aplece măcar câteva ore asupra pasiunii sale, de confecţioner handmade, iar în ultima perioadă a tras tare cu realizarea de mărţişoare, cu care participă la târgurile de profil din Focşani.

Anual, merge la câteva evenimente organizate în Focşani, de Dragobete, de 1 Martie, de Zilele Focşaniului, dar îşi alege singură standul de expunere, pentru că nu vrea să se confunde cu comercianţii, cu cei care vând chinezării, care au ca scop obţinerea unui profit cât se poate de mare.

“Faptul că vând produse făcute de mine, este un fapt de comerţ, care mă bucură. Dar banii pe care îi obţin din vânzarea acestor obiecte îi investesc în materiale şi accesorii, pe care le procur fie de pe internet, fie de la mercerii. Pentru mine este o pasiune această muncă şi nu o consider o afacere”, ne spune Didina Mihăilă.

Atât anul trecut, cât şi anul acesta, multe din mărţişoarele pe care le-a confecţionat au ajuns peste hotare, în Italia, Spania, Anglia, Canada şi chiar în Statele Unite ale Americii, prin intermediul persoanelor care au cumpărat de la standul ei şi care au fost impresionate de măiestria cu care au fost confecţionate.

Didina Mihăilă spune că un sprijin de nădejde îi este soţul ei, care a preluat din sarcinile casnice, adică găteşte, face cumpăraturi şi alte foarte multe lucruri tocmai pentru a-i oferi timpul necesar să-şi dezvolte pasiunea.

Didina şi şoţul ei, care o sprijină în tot ce face FOTO: Al. Tătaru

Zilele acestea, Didina Mihăilă poate fi întâlnită în incinta magazinului Milcov, la parter, intrarea dinspre Bistro Zanfir, unde expune împreună cu alte creatoare de bijuterii şi mărţişoare handmade. Didina are şi o pagină de Facebook, pe care o foloseşte pentru a-şi promova obiectele confecţionate de ea.

Mărţişoarele sale au preţuri cuprinse între 5 şi 50 de lei.