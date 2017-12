FOTO VIDEO "Ruginiturile" de la blocul operator al Spitalului de Urgenţă Sf. Pantelimon, înlocuite cu aparatură de ultimă generaţie

Managerul Spitalului de Urgenţă din Focşani şi şefii Secţiilor de Chirurgie şi Ortopedie Traumatologie au prezentat astăzi noile dotări cu aparatură medicală de ultimă generaţie, în cadrul unui program derulat de Ministerul Sănătăţii.

Potrivit oficialilor instituţiei, este vorba de aparatură în valoare de cinci milioane de lei, absolut necesară pentru realizarea unui act medical de calitate. Pe lângă aparatură, s-au făcut investiţii şi în modernizarea blocului operator.

“Am renovat blocul operator, am schimbat uşi, am schimbat geamuri, am pus linoleum pe jos, suntem dotaţi cu aparatură şi sperăm să avem un act medical la standarde normale”, a spus managerul Spitalului, juristul Constantin Mîndrilă.

Medicii sunt încântaţi la rândul lor de aparatura cu care vor lucra.

“Avem aceste dispozitive se găsesc doar prin clinici şi în unele sunt chiar noutăţi la ora asta. Toate acestea, aparatul de anestezie, aparatul de chirurgie care facilitează intervenţiile chirurgicale fac ca actul medical să se desfăşoare în condiţii foarte bune, care uşurează munca noastră. Este o dotare de înalt nivel. Aparatura asta o vedeam acum 5 ani doar la expoziţii şi visul nostru s-a împlinit”, a menţionat medicul chirurg Liviu Petrea

“Ar fi fost bine dacă am fi avut nişte imagini de acum doi ani, pentru că diferenţa este mare. Aveam nişte ruginituri, în adevăratul sens al cuvântului şi acum avem echipamente medicale vârf de gamă. Sunt puţine spitale care la ora aceasta au aşa ceva”, a menţionat medicul Robert Mihăilă, şeful Secţiei de Ortopedie-Traumatologie.