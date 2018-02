FOTO VIDEO Proiectul genial făcut de doi tineri pentru liceul la care au studiat. Toată lumea poate vizita la pas, virtual, interiorul instituţiei de învăţământ

Doi tineri, foşti absolvenţi ai Colegiului Naţional "Unirea" din Focşani, au reuşit să facă o mare bucurie conducerii prestigioasei unităţi de învăţământ, dar şi elevilor, profesorilor şi celor care au învăţat cândva aici.

Cei doi tineri, Andra Hanţă şi Eduard Chiţu, au reuşit să implementeze un proiect inedit, care după ştiinţa lor nu mai există în altă şcoală din România.

Cu ajutorul tehnologiei 3 D, aceştia au scanat fiecare colţişor din Colegiul "Unirea" şi au realizat un tur virtual al unităţii. Din faţa computerului sau chiar a telefonului, oricine poate vizita interiorul colegiului focşănean, ca şi cum ar fi în realitate acolo. Tinerii spun că au folosit în premieră aparatura adusă din America, testând-o astfel cu succes.

"Am zis că este o ocazie bună să testăm şi noi tehnologia, să ne familiarizăm cu ea şi să avem şi un produs la sfârşit. Toată lumea este foarte încântată. Acest tur online poate fi parcurs oricând şi de către oricine. Cu siguranţă există tururi virtuale în numeroase clădiri din România, dar un astfel de tur ca acesta al Colegiului Unirea, făcut de noi, nu cred că mai există. Este primul liceu, prima instituţie de învăţământ care are acest tur virtual imersiv, pentru că oferă o experienţă naturală, de plimbare pas cu pas în interiorul spaţiului şi ne bucurăm că am făcut ceva pentru liceul în care am învăţat", a precizat Eduard Chiţu.

Colega lui spune că prima experienţă legată de proiecte online virtuale a avut-o în urmă cu mai mulţi ani, când a fost într-un schimb de experienţă în Franţa.

"În cazul unei instituţii culturale sau de învăţământ putem vorbi de faptul că oricine poate să o viziteze. Si dacă în primă fază este curios, poate pur şi simplu să viziteze la pas şi să descopere. În cazul liceului am scanat şi am prezentat interioare care în mod normal nu sunt deschise publicului larg, aşa cum este arhiva de la secretariat sau biblioteca. O astfel de tehnologie poate fi folosită în diverse domenii, precum cel al imobilialelor", a ţinut să precizeze Andra Hanţă.

Conducerea liceului este încântată de ceea ce au realizat cei doi foşti elevi, precizând că această tehnologie va fi folosită şi pentru promovarea istoriei liceului.

"Mi-am dorit un tur virtual al liceului, un tur modest cum mai sunt şi altele în diverse clădiri. Sunt încă entuziasmat de ceea ce au făcut şi pot să vă mai spun că este doar un punct de plecare la ceea ce va deveni istoria virtuală a liceului. Cât despre ecou, cu siguranţă vestea a ajuns la elevii de azi, profesorii si absolvenţii care şi-au putut vedea şcoala şi au putut intra in clasa lor, în banca lor, doar accesând un site", potrivit directorului Cornel Noană.