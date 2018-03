FOTO VIDEO Fostul poliţist Daniel Muşat Mureşanu şi-a lansat cartea ”Strada Mare a Unirii colţ cu Republicii”

Ateneul Popular "Mr. Gh. Pastia" a găzduit luni un eveniment de excepţie, prin lansarea cărţii fostului poliţist Daniel Muşat Mureşanu . Cartea a apărut la Editura ”Salonul Literar” iar autorul a dorit să o dedice şi unor prieteni care astăzi nu se mai află în viaţă, respectiv poliţistul Tomiţă Lazăr şi inginerul Aurel Baciu.

Despre carte au vorbit scriitorii Petrache Plopeanu şi Culiţă Ioan Uşurealu, dar şi jurnalistul Radu Borcea, precum şi autorul.

“Probabil vă veţi întreba de ce am scos cartea la 55 de ani. Este o vârstă când alţii se lasă de scris. Dar am zis: 5 plus 5 fac zece, nota cea mai mare a unui elev. Şi dacă la 10 mai adăugăm un 0 în coadă ne dă anul Marii Uniri. 100 de ani. Profit de faptul că în urmă cu 40 de ani, undeva pe scena Ateneului Popular, am jucat în rolul unui turist jovial, din piesa lui Tudor Muşatescu, regizată cu mare atenţie de domnul profesor Slujitoru, şi nu pot să nu-l ating aici pe domnul regizor Ioan Constantinescu şi să-l felicit că este lângă noi, care ne-a îndrumat paşii spre cultură. Este părintele Stagiunii Teatrale a Elevilor", a spus autorul.

VIDEO: Alexandra Tătaru