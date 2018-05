FOTO Ultimul veteran de război din Mărăşeşti, decorat de Regele Mihai şi preşedintele Slovaciei. „Pe front beam din bălţi, mâncam rădăcini şi lăstari“

Născut la 25 aprilie 1923 în comuna Scurta din judeţul Bacău, col. (rtrg.) Ion Durnescu, a terminat Liceul Tehnic din Bacău, după care s-a angajat la Fabrica de zahăr din Sascut.

Destinul său însă s-a schimbat complet când, din dragoste de ţară şi dintr-o atracţie deosebită pentru instituţia militară, în anul 1943 a ales să urmeze Şcoala de Subofiţeri de Artilerie de la Făgăraş. Prins în vâltoarea evenimentelor din 1944, pe atunci sergentul major Ion Durnescu a fost înrolat în Regimentul 11 Artilerie din Focşani şi trimis pe front, având funcţia de comandant de secţie tunuri.

Pe front a participat, cu mult curaj şi vitejie, la luptele duse pentru eliberarea Bucureştiului, ca apoi să participe tot în cadrul Regimentului 11 Artilerie, la luptele pentru eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei până la data de 9 mai 1945, când Germania a capitulat.

Grav rănit pe front

În timpul luptelor din Cehoslovacia, în localitatea Nove Mesto nad Vahom a fost grav rănit şi la05 mai 1945 a fost internat într-un spital de campanie dislocat în aceeaşi localitate unde a stat timp de trei luni. Ulterior, a fost transportat la Bucureşti unde a mai fost spitalizat pentru încă cinci luni. Din acele perioade îşi aminteşte despre rezistenţa soldaţilor români.

"Soldaţii noştri, în ciuda lipsurilor, aveau o rezistenţă deosebită. Erau ploi de toamnă, ploi de primăvară, dar nu am văzut ostaş răcit, ci doar soldat rănit sau omorât de inamic. Au fost patru ani de război, fără alimente, fără de niciunele. Am băut apă din baltă, pentru că exista practica otrăvirii fântânilor atunci când inamicul se retrăgea. Răbdam de sete cu zilele, mâncam rădăcini de iarnă, lăstari de copaci, dar eroismul şi dragostea faţă de ţară au învins. Cea mai bună armă pe care am avut-o cu mine a fost dragostea de ţară", povesteşte nonagenarul.

De-a lungul timpului, col. (rtrg.) Ion Durnescu a primit numeroase distincţii militare şi civile în semn de recunoaştere a meritelor sale în lupta antifascistă. Ca urmare a faptelor sale de vitejie, la data de 8 iunie 2007, preşedintele Slovaciei l-a declarat pe Ion Durnescu ”Cetăţean de Onoare al oraşului Nove Mesto nad Vahom”. De altfel, este şi cetăţean de onoare al oraşului Mărăşeşti şi a fost decorat personal de Regele Mihai.

În fiecare an, Administraţia Prezidenţială a Slovaciei trimite scrisori de felicitare venerabilului militar cu prilejul diferitelor sărbători. De asemenea, a fost decorat pe front cu ”Virtutea Militară clasa a II-a” şi cu medalia ”Bărbăţie şi credinţă cu spade clasa a II-a”.

Mă simt ca un sportiv de performanţă

"La 95 de ani, mă consider ca un sportiv de performanţă. Mă simt însă trist că nu este lângă mine şi antrenorul meu, soţia mea. Mi-a murit şi antrenorul, şi toţi colegii veterani şi am rămas singur. Pentru că pe front, cu o educaţie extraordinară de dragoste de ţară mi-am făcut datoria şi am fost un exemplu de luptă şi eroism pe front, am făcut un jurământ cu Dumnezeu să fiu activ şi să fac activităţi pentru cinstirea eroilor patriei noastre. Avem aici, la Mărăşeşti, o asociaţi a fiilor veteranilor de război şi am încropit un nou cor, cu care participăm la activităţile dedicate memoriei eroilor", spune Ion Durnescu.

Veteranul a ţinut cu toată fiinţa sa să planteze şi un stejar, cu ocazia înfiinţării Parcului Memoriei Naţionale, la Mărăşeşti, unmde fiecae erou din Primul Război mondial va avea copacul lui.

"Îmi doresc ca acel stejar să se prindă, pentru că acest pământ este îngrăşat cu sângele celor pe care îi pomenim şi eu l-am udat acum cu lacrimi", mai precizeaă venerabilul militar.

Cât despre oraşul erou Mărăşeşti, care l-a adoptat şi în care locuieşte, Ion Durnescu este trist că acesta a decăzut atât de tare din punct de vedere economic. “Îmi pare rău că nu s-a făcut nimic, s-a stricat totul. Îmi este ruşine că văd oameni care nu au ce mânca”.

Zilele trecute, veteranul a împlinit 95 de ani iar personalul Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” i-a făcut o frumoasă surpriză, organizându-i o ceremonie cu această oazie.

Militari din cadrul Brigăzii 8 LAROM ”Alexandru Ioan Cuza”, conduşi de comandantul Garnizoanei Focşani, generalul de brigadă Ciprian Marin, alături de colegi aparţinând Batalionului 469 Logistic ”Putna” al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată ”Unirea Principatelor” , au ţinut să-i ureze bravului veteran de război, colonelul (rtrg) Ion Durnescu, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 95 de ani, un călduros ”La mulţi ani!”.