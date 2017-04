FOTO Povestea maiorului artilerist care face meditaţii la matemetică pe gratis, în cazarmă, cu copiii colegilor săi

Are 47 de ani şi este ofiţer de artilerie de peste 25 de ani. Maiorul Emil Călin, de la Brigada 8 LAROM Focşani, are o pasiune nu prea îndrăgită de multă lume pe băncile şcolii - matematica, pe care o moşteneşte din familie.

„Cu matematica este o poveste veche. Mama a fost profesor de matematică, aşa că nu ştiu dacă nu cumva dinainte de mă naşte eram deja inoculat cu microbul matematicii. Tata a fost şi el tot profesor, dar de geografie. Mi-a plăcut foarte mult să rezolv mereu problemele din culegeri, dar am preferat cariera militară, în deplină libertate de alegere, poate şi pentru faptul că în familie exista un precedent, fratele meu mai mare fiind tot militar“, ne spune ofiţerul.

De altfel, liceul militar l-a urmat la profilul matematică-fizică, unde spune că se mânca matematică pe pâine. Atât de pasionat a fost de matematică, încât, după absolvirea Academiei Militare a urmat şi absolvit şi cursurile Facultăţii de Matematică, dar nu a profesat niciodată.

Ar putea să facă însă faţă cu brio, întrucât se documentează permanent şi este la curent cu tot ceea ce apare nou în această disciplină.

Datorită acestui hobby, maiorul Emil Călin a iniţiat în acest an un proiect personal, prin care vrea să-i sprijine pe copiii colegilor lui la această disciplină, pro bono, cu scopul de a reuşi la examenele care-i aşteaptă, dar şi să desluşească mai bine tainele matematicii, fie că vorbim de algebră, fie de geometrie.

„Este un proiect personal, pe care îl desfăşor într-o sală a unităţii, în timpul liber, seara, sau în funcţie de programul elevilor. Sunt copiii colegilor mei, care au nevoie să fie pregătiţi în perspectiva examenelor. De altfel, am făcut apel şi la soldaţii gradaţi profesionişti care vor să urmeze o şcoală de ofiţeri şi au ca probă de examen matematica, să vină să facem pregătire împreună. Deocamdată, am format trei grupe, una din elevi de clasa a XI-a, alta de a VII-a şi ultima de a V-a, iar timp de trei ori pe săptămână, cam câte o oră jumătate-două, încerc să-i ajut acolo unde au lacune şi se descurcă mai greu“, ne spune Emil Călin.





Inspirat de gemenii săi

Ofiţerul are doi băieţi, gemeni, în vârstă de 9 ani, iar ideea de a dezvolta acest proiect de a medita elevi, li se datorează, întrucât crede că un copil are nevoie de sprijin şi dincolo de şcoală.

„În clasa copiilor sunt 33 de elevi, fiecare cu nivelul său de învăţare, adică copii foarte buni, buni, mediocri şi slabi. Vă daţi seama că un învăţător sau profesor trebuie să ajungă să fie la nivelul de înţelegere al fiecăruia. De aceea cred eu, sunt copii care au nevoie de ajutor în plus. Eu m-am îndrăgostit de unitatea în care lucrez de când am absolvit şcoala de ofiţeri, a făcut multe pentru mine, m-a îndrumat în viaţă şi atunci am zis că este util dacă pot să ofer şi eu ceea ce ştiu şi-mi place să fac. Este mai uşoară relaţionarea directă cu elevul“, ne spune maiorul Emil Călin.

Iar copiii pe care-i meditează sunt de părere că „domnul maior Călin“ îi face să înţeleagă mai bine matematica decât o fac profesorii lor, la şcoală. Faptul că nepotul ofiţerului, cu care lucrează individual de mai mult timp, este olimpic naţional la matematică, spune multe despre calităţile profesorului Emil Călin.

„Pasiunea este mare, iar eu tot timpul am fost la curent cu ceea ce este nou în matematică. Când sunt competiţii naţionale, cum ar fi Olimpiadele de Matematică, întotdeauna am luat şi eu subiectele şi le-am rezolvat. Sigur, unele subiecte îţi pot da mai mult de furcă, dar nu s-a întâmplat să nu pot să le rezolv. Aşa se naşte plăcerea, când vezi că-ţi iese. Iar nepotul meu, olimpic la matematică, mă ţine în priză“, ne spune maiorul Călin.

Potrivit ofiţerului, matematica şi artileria se completează foarte bine, în condiţiile în care arma pe care o slujeşte este extrem de aplicată pe ştiinţa exactă. Artilerie înseamnă funcţii trigonometrice, grafice, tabele, logaritmi, radicali. Practic, ne spune că tot ceea ce înseamnă regulament în artilerie seamănă la perfecţie cu orice culegere de matematică din viaţa civilă. Iar dacă meseria este aceeaşi cu pasiunea, succesul este unul garantat.

Şef la CAR-ul unităţii

Colegul său de unitate, care-i este şi prieten, subofiţerul de comandă Ion Chiru, confirmă faptul că artileria este foarte aplicată pe matematică.

„Pe mine artileria m-a învăţat matematică, nu şcoala. Specialitatea noastră militară, artilerie şi rachete terestre, se bazează pe matematică. Tot la domnul maior Călin am apelat şi pentru conversia şi transformarea coordonatelor în diferite proiecţii geodezice, cartografice, cu utilizarea sau nu a GPS. Aici am descoperit şi aplicabilitatea matematicii în viaţă“, ne povesteşte Ion Chiru.





Cât despre Emil Călin, subofiţerul Chiru ne mărturiseşte că este un model de altruism şi modestie: „El rezolvă şi explică orice problemă de matematică, acasă sau în pauze la serviciu, seara sau dimineaţa, probleme dictate prin telefon sau fotografiate cu smartphone-ul, scrise pe hârtie sau citate din memorie. Şi face asta pe înţelesul tuturor, adică şi a celui ce trebuie să înveţe sau a celui ce trebuia să ştie. El îşi găseşte mereu timp, are bunăvoinţă să împărtăşească din pasiunea lui celor care doresc şi au nevoie. Este un exerciţiu foarte bun pentru comunitate. Maiorul Emil Călin mai are o mare calitate. Este preşedintele Casei de Ajutor Reciproc de la nivelul unităţii, prin urmare este sprijinul şi inima noastră. Nu este militar care să nu fi făcut un împrumut şi să nu fie ajutat de acesta“, conchide Ion Chiru.

La unitatea unde lucrează, Brigada 8 LAROM „Al. I. Cuza“, una dintre cele mai importante structuri militare compatibile NATO din ţară, maiorul Călin este ofiţer de stat major în cadrul batalionului care acţionează în folosul unităţilor subordonate dislocate în Garnizoanele Focşani, Bîrlad şi Ploieşti.

Spune că nu a avut încă misiuni militare externe, datorită specificului armei, dar programul de instruire este făcut la modul cel mai profesionist, lucru care rezultă şi din performanţele obţinute de militar.

