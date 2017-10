FOTO Militarii americani din Afganistan au alergat în cinstea Zilei Armatei Române. Omagiul impresionant dedicat memoriei eroului Mădălin Stoica

Militarii focşăneni din Batalionul 280 Infanterie de Protecţie a Forţei "Brave Hearts", care acţionază în Afganistan, au schimbat dimineaţă, la ora 5.30, echipamentul de luptă cu cel sportiv, pentru a participa la crosul de 5 km, organizat cu ocazia aniversării Zilei Armatei României.

Lor li s-au alăturat şi camarazii americani, la competiţiei participând peste 70 de alergători. În primii 10 clasaţi s-au aflat şi 4 militari români, cel mai bine clasat, pe locul III, fiind caporalul Rusu Constantin.

“Câştigătorilor le-au fost oferite diplome, cupe, iar premierea a fost făcută de către locţiitorul comandantului Batalionului de Infanterie Protecţia Forţei, locotenent colonel Vrabie Gabriel”, potrivit lt. col. Toni Ene, membru al Batalionului 280 Infanterie de Protecţie a Forţei "Brave Hearts".

Militarii români au adus şi un omagiu eroului Măsălin Stoica, la 40 de zile de la moartea tragică a acestuia.

"Azi, 25 octombrie, de Ziua Armatei Române, aici, de unde ai plecat în 15 septembrie, am pregătit pentru tine un vas de apa curată, busuioc, lumânări, tămâie, colivă şi puţin vin. Şi am venit şi noi, camarazii tăi, am venit aici în faţa lui Dumnezeu cu jertfa, rugăciuni şi milostenie, pentru a ne ruga împreună pentru sufletul tău gol şi a-ţi îmbrăţişa destinul. În capela militară de aici, acest spaţiu al nemuririi, stau şi mă gândesc, prin fumul tulbur al lumânărilor aprinse, dacă acolo la tine Mădăline, s-ar găsi un raft, pe care să fie aşezate faptele care au contat şi oameni speciali ce le-au înfăptuit.Eu zic că aşa ar fi loial, pentru ca tolba ta cu fapte bune să-şi găsească locul acolo, ca toţi să ştie despre tine brav ostaş ce ai îmbrăţişat moartea cu scutul demn al propriului destin.Să se ştie şi acolo de visul tău neîmplinit, să se ştie şi acolo de faptele muritorilor în eternitate”, se arată într-un mesaj emoţionant scris de lt. Toni Ene.