FOTO Imagini înduioşătoare cu berze zgribulite de frig. Unde au găsit adăpost temporar păsările migratoare

Zeci de berze zgribulite, cu penele îngheţate, au fost văzute joi într-un loc mai ferit, la fosta groapă de gunoi a Focşaniului, unde se află staţia de sortare a deşeurilor.

Acestea erau privite cu îngăduinţă de câinii care mişună pe acolo.

Specialiştii susţin că adevăratul pericol pentru berze este ploaia cu gheaţă, care se pune pe aripi, iar astfel nu mai pot zbura.

„Cel mai clar semn că barza are nevoie de ajutor este atunci când pasărea se apropie de oameni. Dacă o barză coboară din cuib, pe stradă, este clar că are nevoie de hrană. Dacă nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor”, spune Ovidiu Bufnilă, responsabil de comunicare la Societatea Ornitologică Română.

Berzele sunt singurele păsări care îşi construiesc cuibul în preajma oamenilor.

În mitologia slavă se crede că berzele aduc, primăvara şi vara, sufletele nenăscute din Iriy pe pământ.