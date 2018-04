FOTO Dovada pierderilor salariale din sistemul medical. Angajaţii de la Spitalul Dumbrăveni, din nou în stradă

Zeci de angajaţi de la Spitalul Dumbrăveni, în special asistente medicale şi infirmiere, au protestat în curtea unităţii faţă de pierderile salariale înregistrate.

Ei au primit fluturaşii de salarii şi, aşa cum se anticipa, oamenii au venituri mai mici cu sume cuprinse între 500 şi 800 de lei.

Spre exemplu, un brancardier a primit un salariu mai mic cu 500 de lei, iar o asistentă şi-a văzut venitul diminuat cu 800 de lei.

Angajaţii Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni i-au trimis ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, o scrisoare deschisă, în care îşi exprimă nemulţumirile.

Ei acuză conducerea spitalului de lipsă de transparenţă şi că nu vrea să le ia în considerare opiniile şi solicitările.

”Am solicitat managerului să ne prezinte variante de simulări ale salariilor. Am primit răspunsul că s-au efectuat patru tipuri de simulări dar nu este obligat să ne comunice. Am invocat principiul transparenţei şi am fost întrebaţi ce înseamnă transparenţa. Am întrebat cine hotărăşte cuantumul sporurilor şi ni s-a spus că managerul exclusiv”, se arată într-o adresă trimisă ministrului Sănătăţii de aproximativ 50 de angajaţi ai spitalului.