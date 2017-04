Expertele lui Marian Oprişan, achitate definitiv

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au dat decizie de achitare în cazul expertelor Ileana Roxana Cernea şi Elena Valentina Muşuroiu, care au făcut analiza financiar-contabilă în dosarul „Căprioară”, în care Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, a fost achitat.

În primă instanţă, la Tribunalul Bucureşti, Elena Valentina Muşuroiu, expert pus de Oprişan, şi Ileana Cernea, expert independent numit de Ministerul Justiţiei, au fost condamnate la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu şi complicitate la această infracţiune, dar achitate pentru favorizarea infractorului.

De această dată, judecătorii au considerat că acestea nu se fac vinovate nici măcar de abuz în serviciu, aşa cum au considerat procurorii DNA, după ce au depus la dosarul cauzei mai multe stenograme din care rezultă că acestea au comunicat între ele.

“În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen., achită pe inculpata CERNEA (PINTEA) ILEANA ROXANA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.pen. Înlătură, din minuta şi dispozitivul sentinţei penale apelate, aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la soluţia de condamnare a inculpatei CERNEA (PINTEA) ILEANA ROXANA la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.pen., precum şi a dispoziţiilor legale subsecvente soluţiei de condamnare, privind aplicarea pedepselor complementare şi accesorii şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale. În temeiul art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b C.pr.pen., achită pe inculpata MUŞUROIU ELENA VALENTINA sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. Înlătură, din minuta şi dispozitivul sentinţei penale apelate, aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la soluţia de condamnare a inculpatei MUŞUROIU ELENA VALENTINA la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. rap. art. 297 alin. 1 C.pen., precum şi a dispoziţiilor legale subsecvente soluţiei de condamnare, privind aplicarea pedepselor complementare şi accesorii şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale”, se arată în decizia judecătorilor.

Ileana Roxana Cernea şi Elena Valentina Muşuroiu au fost arestate în ianuarie 2015, după ce procurorii DNA, care le urmăreau de mai mult timp, au stabilit că Cernea s-a înţeles cu Muşuroiu să îi permită acesteia din urmă să conceapă şi să întocmească raportul de expertiză, fără a-l supune niciunei cenzuri şi acceptând concluziile consemnate de către aceasta.

Acuzaţiile procurorilor DNA

Potrivit DNA, Ileana Roxana Cernea (fostă Pintea) a fost desemnată de către instanţa Judecătoriei Cluj-Napoca, în 10 iulie 2014, să efectueze expertiza financiar-contabilă în dosarul din 2010 în care preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, era judecat pentru abuz în serviciu, utilizarea creditelor în alte scopuri, fals şi uz de fals.

Avocaţii lui Marian Oprişan au cerut atunci ca expertul Elena Valentina Muşuroiu să participe la efectuarea expertizei financiar-contabile, solicitare admisă de instanţă.

În conformitate cu atribuţiile stabilite de instanţă, expertul desemnat Ileana Roxana Cernea trebuia să răspundă de obiectivele expertizei, stabilite de magistratul care a dispus administrarea acestei probe. La rândul lor, experţii parte, recomandaţi de inculpaţii din dosar, urmau să-şi exprime şi ei opiniile cu privire la obiective.

“Raportul, în care se statua inexistenta vreunui prejudiciu cauzat de Marian Oprişan a fost semnat de experta Ileana Cernea fără a verifică realitatea afirmaţiilor cuprinse în acest document, încălcând principiul şi totodată dreptul tuturor persoanelor la un tratament egal în faţă legii şi interesul participanţilor la procesul penal şi al statului în aflarea adevărului şi respectarea legii”, au susţinut procurorii.

Dosarul"Căprioară" a fost trimis în instanţa în 2006, fiind strămutat de mai multe ori. În final, Marian Oprişan a fost achitat definitiv în decembrie 2015.

